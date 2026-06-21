Conmoción en Argelia... ¿Será Jordania la víctima?

La selección argelina vive una crisis interna tras perder 3-0 ante Argentina en el debut del Mundial 2026. Los jugadores rechazan las «injustificadas» críticas recibidas tras enfrentar a la campeona, liderada por Lionel Messi.

Según el diario argelino «Compétition», los “Guerreros del Desierto” mostraron su malestar al cuerpo técnico y a la delegación por la tormenta mediática posterior, y consideraron “exageradas” las reacciones. ante una derrota frente a una selección con los mejores jugadores del mundo y líder de la clasificación internacional.

Los futbolistas se mostraron sorprendidos por las dudas sobre sus capacidades técnicas y por quienes cuestionaron su derecho a llevar la camiseta tras un solo encuentro, considerando que algunos analistas y periodistas superaron los límites del análisis objetivo.

El centrocampista Hicham Boudaoui, del Niza francés, se mostró muy afectado por la dureza de las críticas, lo que llevó a los capitanes a intervenir para contener la crisis y preservar la concentración de cara al decisivo duelo contra Jordania.

El técnico Vladimir Petković intenta transformar el desánimo en energía positiva para el duelo contra Jordania, clave para el futuro del equipo en el torneo. pues los “Verdes” requieren ganar para mantener vivas sus opciones de avanzar a la siguiente ronda y ofrecer, sobre el campo, la única respuesta que acalle a los críticos.