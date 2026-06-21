Goal.com
En directo

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
algeriaGetty Images
Abdelmawgood Samir

Traducido por

Conmoción en Argelia... ¿Será Jordania la víctima?

Jordania vs Algeria
Jordania
Algeria
World Cup
Argentina vs Algeria
Argentina
Jordania
Argelia
EE. UU.
Argentina

Próximo enfrentamiento entre las dos selecciones árabes

La selección argelina vive una crisis interna tras perder 3-0 ante Argentina en el debut del Mundial 2026. Los jugadores rechazan las «injustificadas» críticas recibidas tras enfrentar a la campeona, liderada por Lionel Messi.

Según el diario argelino «Compétition», los “Guerreros del Desierto” mostraron su malestar al cuerpo técnico y a la delegación por la tormenta mediática posterior, y consideraron “exageradas” las reacciones. ante una derrota frente a una selección con los mejores jugadores del mundo y líder de la clasificación internacional.

Los futbolistas se mostraron sorprendidos por las dudas sobre sus capacidades técnicas y por quienes cuestionaron su derecho a llevar la camiseta tras un solo encuentro, considerando que algunos analistas y periodistas superaron los límites del análisis objetivo.

El centrocampista Hicham Boudaoui, del Niza francés, se mostró muy afectado por la dureza de las críticas, lo que llevó a los capitanes a intervenir para contener la crisis y preservar la concentración de cara al decisivo duelo contra Jordania.

El técnico Vladimir Petković intenta transformar el desánimo en energía positiva para el duelo contra Jordania, clave para el futuro del equipo en el torneo. pues los “Verdes” requieren ganar para mantener vivas sus opciones de avanzar a la siguiente ronda y ofrecer, sobre el campo, la única respuesta que acalle a los críticos.

World Cup
Jordania crest
Jordania
JOR
Algeria crest
Algeria
ALG
Anuncios