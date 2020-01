Simeone: "Si Lemar se puede ir o no, depende de los clubes y los agentes"

El argentino no quiso valorar la posible llegada de Cavani: "Sólo hablo de mis jugadores"

Diego Pablo Simeone pasó revista a la actualidad del . Le preguntaron por la posibilidad del fichaje de Edinson Cavani y lógicamente, Simeone, como es norma en él, no quiso hablar de un jugador que no pertenece a la primera plantilla colchonera. "Estamos pendientes del partido que jugamos. El club sabe que está trabajando en consecuencia de lo que mejor le venga al equipo. No podemos hablar de jugadores que no están, hablamos de los que están y creemos en el equipo que tenemos. Creemos en los chicos que tenemos y queremos crecer y seguir mejorando", comentó el Cholo.

Preguntado de nuevo sobre Cavani, Simeone reiteró su postura: "Como todos los años, está la posibilidad de que jugadores puedan salir y otros llegar. En eso trabajamos y hablamos con el club de las situaciones que tenemos. Cuando pase, nos enteraremos..No hablo de jugadores que no están en nuestro plantel, pero sí te cuento que el es un equipo peligroso, que compite bien y sobre todo fuera de casa, que mañana tenemos que llevar el partido donde nos conviene porque es un partido que necesitamos"

Acerca de Thomas Lemar y su inminente salida del club, Simeone aseguró: "Los hechos hablan por sí solos, mejor que las palabras. Lemar es un juagdor importante que no pudo desarrollar el fútbol que tiene, tiene características importantes que el grupo no tiene. Si se puede quedar o no, depende de las necesidades. Los clubes giran en torno a sus necesidades y los agentes hacen un trabajo excelente.Cada vez que estuvo disponible, ha jugado más de lo que no ha jugado. Sus características siempre me han entusiasmado, después no ha podido responder a las expectactivas, pero sus características son buenas" argumentó el argentino.

Cuestionado sobre si sería un fracaso ganar un título o no, explicó: "El fracaso ya lo expliqué una vez. Fracaso es aquello que uno cree que puede lograr y no logra". Por último, remató con un clásico: "Vamos a seguir partido a partido, de ahí no nos vamos a mover".