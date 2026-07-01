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Spain v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Con unas declaraciones claras... Yamal se rinde ante Cristiano Ronaldo

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Lamine no piensa quedarse mucho tiempo.

El joven astro español Lamine Yamal descartó igualar o superar el récord de Cristiano Ronaldo de jugar seis Mundiales, al admitir que no se ve disputando tantas ediciones.

Días después de que Ronaldo se convirtiera en el primer futbolista en anotar en seis Mundiales, Yamal descartó igualar esa marca.

A pesar de su juventud, el jugador español se mostró realista sobre su futuro en los terrenos de juego.

En declaraciones difundidas por Fabrizio Romano en X, Yamal afirmó: «No me veo jugando seis ediciones del Mundial, ni seguir hasta los cuarenta».

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Ronaldo hizo historia en el Mundial 2026 al anotar contra Uzbekistán y convertirse en el primer jugador con goles en seis Copas del Mundo.

Lionel Messi, la leyenda argentina, también disputó seis ediciones, aunque no marcó en Sudáfrica 2010.

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