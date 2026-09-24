El francés Ousmane Dembélé, delantero del Paris Saint-Germain, reabrió el debate sobre el Balón de Oro con nuevas declaraciones en las que insistió en que su compañero en el conjunto parisino, Jvitcha Kvaratsjelia, es el más merecedor de conquistar el galardón en 2026.

Dembélé se coronó con el premio el año pasado y figura en la lista de los treinta candidatos de este año, pero prefiere el reconocimiento de su compañero georgiano, tal como declaró anteriormente.

Kvaratsjelia firmó una temporada destacada durante la cual guió al Paris Saint-Germain a conquistar la Liga de Campeones de Europa por segundo año consecutivo, tras anotar 10 goles y dar 7 asistencias en 16 partidos.

La ceremonia se celebrará en la capital inglesa, Londres, el próximo 26 de octubre.

Dembélé afirmó, durante su presencia en la concentración de la selección de Francia, a la cadena "BBC": "Kvaratsjelia, sinceramente, se lo merece. Ha realizado una temporada excepcional. Y como se suele decir, también deslumbró a la vista. ¿Cuáles son los nuevos criterios? ¿Son el deslumbramiento y el impacto? Creo que él cumple los criterios".

La expresión "deslumbrar a la vista" vino en referencia a una declaración anterior del francés Kylian Mbappé, en la que dijo: "La capacidad de ofrecer una actuación individual destacada y deslumbrar a la vista es lo que deja huella en la gente en lo que respecta a un premio como el Balón de Oro".

Y añadió, según recogió la cadena "Foot Mercato": "Está claro que ganar un premio individual como el Balón de Oro es algo excepcional. Pero cuando me uní al Paris Saint-Germain, el objetivo principal era ganar la Liga de Campeones de Europa. La hemos ganado dos veces y queremos seguir ganándola. Eso es lo más importante".

Y prosiguió: "Los recuerdos que dejas en la afición y en todos los parisinos son la verdadera victoria. Exactamente como los momentos que pasé con mis compañeros de equipo".

A Ousmane Dembélé siempre se le describió como un jugador talentoso pero irregular y propenso a las lesiones, aunque experimentó una transformación radical desde que se unió al Paris Saint-Germain, pues ganó la Liga de Campeones de Europa dos veces y el Balón de Oro el año pasado.

Sobre ello comentó Dembélé: "La mentalidad. A medida que avanzas en edad, y concretamente a los veintiocho años, maduras más. Y evolucionan tus habilidades futbolísticas. No soy el mismo jugador que era a los veinte años, cuando estaba en el Dortmund. Cambian muchas cosas".

Y aclaró: "Quieres marcar y crear goles, pero a lo largo de los años me he centrado principalmente en ser eficaz en todo lo que hago sobre el terreno de juego. Y lo más importante de todo es ayudar al equipo".

En los últimos días se había suscitado cierta polémica entre el dúo Mbappé y Dembélé, a causa de una declaración de la estrella del Real Madrid sobre el Balón de Oro, cuando dijo: "A Dembélé siempre se le vio como un jugador talentoso, mientras que a mí, por otro lado, siempre se me consideró el jugador elegido".

Dembélé se apresuró a responder diciendo: "Nunca se me vio como el jugador elegido, pero trabajé duro y el año pasado fui recompensado con una temporada magnífica con el Paris Saint-Germain".

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