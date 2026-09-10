Con una jugada genial: Flick encuentra al nuevo Cristiano Ronaldo

El alemán Hansi Flick, entrenador del Barcelona, logró un rotundo éxito gracias a un movimiento táctico genial que consistió en reubicar al brasileño Raphinha en una nueva posición.

Ante la dificultad de encontrar un delantero centro nato (número 9) en el mercado de fichajes, el técnico alemán decidió apostar por Raphinha como eje del ataque, y el jugador brasileño demostró su gran eficacia, ya que marcó seis goles en sus cuatro primeros partidos de LaLiga —encabezando así la tabla de goleadores— además de anotar dos goles ante el Feyenoord en la Liga de Campeones de Europa.

El rendimiento de Raphinha en esta posición sorprendió a casi todo el mundo, salvo a Vítor Campelos, su primer entrenador en Europa y la persona que lo hizo jugar por primera vez en la posición de delantero centro, según el diario catalán «Sport».

El técnico portugués, que actualmente dirige al equipo esloveno Celje, habló con el diario «Sport» para analizar el cambio de posición de su exjugador, que tenía 19 años cuando lo dirigió en el filial del Vitória de Guimarães.

Campelos dijo: «Lo hicimos jugar como delantero centro nato en un solo partido, al final de la temporada 2015/2016 contra el Oporto B, porque poseía las cualidades necesarias para jugar en esa posición».

Raphinha comenzó la temporada con una fuerte determinación por batir récords; de hecho, ya se ha convertido en el sexto jugador en la historia del Barcelona en marcar al menos seis goles en los cuatro primeros partidos de LaLiga, además de anotar dos goles en la Liga de Campeones de Europa.

Es una capacidad goleadora que impresionó a Campelos, quien afirma: «Raphinha era solo un chico muy joven, pero poseía una cualidad extraordinaria: era enormemente decisivo y de una precisión absoluta ante el portero; para él marcar era algo fácil en las situaciones de mano a mano».

Ahora, tras diez años y un inicio deslumbrante de su carrera, su primer entrenador en Europa confía en su capacidad para consolidar su lugar como punta de lanza, tal y como hizo Cristiano Ronaldo.

El técnico portugués prosiguió: «Podría ser su posición en el futuro; puede que atraviese una etapa de evolución similar a la que vivió Cristiano, que siempre jugó como extremo antes de transformarse posteriormente en el eje del ataque».

Además de sus goles, Raphinha siempre se ha caracterizado por su alto ritmo de trabajo y su compromiso; ya juegue por las bandas o en la posición de delantero, el jugador brasileño es el primero en presionar al equipo rival cuando este intenta construir el juego desde atrás.

Campelos señala: «No esperaba que llegara a jugar para el Barcelona y para la selección brasileña, pero teníamos la certeza de que jugaría en grandes clubes gracias a su profesionalidad; entrenaba al máximo de sus fuerzas cada día, armado siempre con la mejor mentalidad y con los más altos niveles de intensidad y seriedad».

El entrenador, de 51 años, pone a Raphinha como ejemplo ante sus jóvenes jugadores; Campelos dice: «Es el modelo que a menudo cito ante nuestros juveniles o jugadores jóvenes. Y siempre les digo a mis equipos: 'He trabajado con Raphinha, y era capaz de correr 10 o 20 metros con la máxima intensidad. Es ese tipo de jugador que cualquier entrenador desea incorporar a su equipo; tiene calidad, juega con espíritu de equipo, irradia energía y vitalidad, y posee mentalidad de campeón'».

En algo más de cuatro temporadas con la camiseta blaugrana, Raphinha ha marcado 83 goles y ha dado 53 asistencias en 182 partidos; unas cifras que lo dejaron cerca de ganar el Balón de Oro en 2025.

Sin embargo, el jugador del Barcelona no figura en la lista de los treinta candidatos de este año, y Campelos afirma: «Me gustaría de verdad; teniendo en cuenta todo lo que ha ofrecido y su continua evolución, es un jugador que merece este premio. Partió de unos inicios modestos y trabajó con un enorme esfuerzo y dedicación para llegar a donde está ahora, y además posee las condiciones que lo capacitan para lograrlo».

Podéis debatir los temas y las noticias con mayor profundidad en los foros de Kooora.