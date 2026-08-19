Con un comunicado oficial: el Barcelona amenaza el sueño de Hamza Abdelkarim

Deco, director deportivo del Barcelona, dejó la puerta abierta a cerrar un nuevo fichaje ofensivo durante los últimos días del mercado de traspasos.

Deco habló sobre la situación del mercado de fichajes tras el final del partido del Barcelona contra el Al Ahly egipcio en el Trofeo Joan Gamper amistoso, la tarde de este miércoles, que el Barça resolvió con un resultado de 2-1.

Un fichaje ofensivo en el horizonte

En el plano ofensivo, Deco reveló con mayor claridad la posibilidad de que el Barcelona vuelva a entrar en el mercado de traspasos, pese a contar con soluciones internas.

Dijo, según recogió el diario "Marca": "Hemos fichado a jugadores en la línea ofensiva. La ausencia de Lewandowski es difícil de suplir, mientras que la ausencia de Ferran ha quedado cubierta con Gordon y Adeyemi".

Y continuó: "Tenemos soluciones internas, pero creo que haremos algún movimiento. Hay mucho ruido, pero seguimos trabajando".

¿Un golpe para Hamza Abdelkarim?

Las declaraciones del director deportivo abren la puerta a un nuevo movimiento del Barcelona para cerrar el fichaje de un delantero durante los últimos días del mercado, especialmente tras reconocer la dificultad de suplir el papel que desempeñaba Lewandowski.

El Barcelona ha sido vinculado con Julián Álvarez, delantero del Atlético de Madrid, pero el club de la capital se aferra a la permanencia de su estrella.

Esta declaración representa una mala noticia para el prometedor egipcio Hamza Abdelkarim, delantero del Barcelona Atlètic, que sueña con la oportunidad de jugar como titular con el primer equipo en la nueva temporada.

Abdelkarim brilló en los partidos amistosos que disputó con el Barcelona durante la pretemporada de la nueva campaña, el último de ellos contra su antiguo equipo, el Al Ahly, hoy, después de marcar un golazo tras un centro de Alejandro Balde.

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Deco tranquiliza sobre la inscripción de los jugadores

En el asunto de la inscripción de los fichajes, Deco se mostró confiado en la capacidad del Barcelona para completar los trámites sin sufrir, subrayando que el club logró construir un proyecto deportivo que se ha convertido en un factor de atracción para los jugadores.

Dijo: "No sufriremos para inscribir a los jugadores".

Y añadió: "Una de las cosas buenas que hemos conseguido es que todos los jugadores han querido venir aquí, porque han visto que tenemos un proyecto ganador, y eso entusiasma a los jugadores que quieren entrar en la historia".

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