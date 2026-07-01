Inglaterra inicia su camino en la fase eliminatoria ante la República Democrática del Congo en los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

Thomas Tuchel, seleccionador de los Tres Leones, ha anunciado un once ofensivo para asegurar el pase y evitar sorpresas africanas que puedan truncar el sueño de un título que se resiste desde 1966.

Portero: Jordan Pickford.

Defensa: Ezri Konsa, Nico O'Reilly, Mark Joy y Jade Spence.

Mediocampo: Declan Rice, Elliott Anderson y Jude Bellingham.

Delanteros: Harry Kane, Marcus Rashford y Noni Madueke.

Por su parte, la alineación de la República Democrática del Congo fue la siguiente:

Portero: Lionel Mpasi.

Defensa: Aaron Wan-Bissaka, Axel Tuanzebe, Chancel Mbemba, Arthur Masuaku.

Mediocampo: Ngalail Mokau, Nathaniel Mboko, Samuel Motusami, Noah Sadek.

Delanteros: Brian Sibenga y Yuan Wisa.