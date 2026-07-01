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Abobakr El Mokadem

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Con su poderío ofensivo, Kane lidera a Inglaterra ante las ambiciones de la República Democrática del Congo

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Tuchel prepara su arsenal

Inglaterra inicia su camino en la fase eliminatoria ante la República Democrática del Congo en los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

Thomas Tuchel, seleccionador de los Tres Leones, ha anunciado un once ofensivo para asegurar el pase y evitar sorpresas africanas que puedan truncar el sueño de un título que se resiste desde 1966.

La alineación de Inglaterra fue:

Portero: Jordan Pickford.

Defensa: Ezri Konsa, Nico O'Reilly, Mark Joy y Jade Spence.

Mediocampo: Declan Rice, Elliott Anderson y Jude Bellingham.

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Delanteros: Harry Kane, Marcus Rashford y Noni Madueke.

Por su parte, la alineación de la República Democrática del Congo fue la siguiente:

Portero: Lionel Mpasi.

Defensa: Aaron Wan-Bissaka, Axel Tuanzebe, Chancel Mbemba, Arthur Masuaku.

Mediocampo: Ngalail Mokau, Nathaniel Mboko, Samuel Motusami, Noah Sadek.

Delanteros: Brian Sibenga y Yuan Wisa.

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