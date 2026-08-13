La operación del Barcelona para fichar a Rodri, estrella del Manchester City, avanza a paso firme, pero aún no está cerrada. El club inglés rechazó la segunda oferta presentada por el Barcelona, valorada en 60 millones de euros más incentivos adicionales que elevaban el total a 70 millones de euros, aferrándose a la cifra de 80 millones de euros para dar su visto bueno a la salida del centrocampista, pese a que solo le queda un año de contrato.

El club inglés adopta una postura firme en las negociaciones tras el acuerdo alcanzado por el jugador con el conjunto blaugrana, e insiste en alcanzar la barrera de los 80 millones de euros, aunque ello dependa de objetivos de rendimiento difíciles de cumplir.

Según el diario The Times, el Manchester City necesita mejorar su situación financiera para adecuarse a las normas del juego limpio financiero con el fin de fichar a Enzo Fernández, jugador del Chelsea, por lo que busca cerrar una operación de alto valor para equilibrar sus cuentas.

Por su parte, el Barcelona elevó su oferta de forma notable, hasta llegar al máximo que estaba dispuesto a pagar para completar esta operación. Y aunque la oferta incluía una cantidad fija de 60 millones de euros y 10 millones de euros en incentivos, no logró convencer al Manchester City, que rechazó la propuesta a última hora de ayer miércoles, si bien las negociaciones siguen en marcha y aún no han concluido.

Según el diario catalán Sport, el Barcelona trabaja actualmente en la preparación de una oferta final y no superará esta cifra. El Barcelona cuenta con el apoyo del jugador, que a su vez ha pedido al Manchester City que facilite su salida, por su deseo de abandonar la Premier League; y la presión que ejerce el jugador será un factor decisivo en este asunto.

Fuentes cercanas a las negociaciones señalan al diario que la oferta final podría elevarse hasta una cantidad fija de 65 millones de euros, a la que se sumarían 10 millones de euros en variables. Este importe adicional se divide en 5 millones de euros de condiciones fáciles de cumplir y otros 5 millones ligados a condiciones más difíciles de alcanzar, y esta cifra podría ser suficiente para llevar al Manchester City a dar su aprobación.

Está previsto que esta propuesta se plantee en las próximas horas con el objetivo de alcanzar un acuerdo de principio que ahorre al jugador el trance de viajar a Mánchester, ya que se supone que Rodri debe incorporarse al equipo inglés mañana viernes, y prefiere dirigirse directamente a Barcelona, aunque el asunto aún no está cerrado, dado que queda la fase final y más difícil de las negociaciones.

El Manchester City ha asumido ya la realidad de la salida de Rodri, y aunque el club inglés mostró durante las conversaciones que no se oponía a mantener al jugador durante lo que resta de su contrato (un año), esta postura se enmarcaba en las tácticas negociadoras más que reflejar la realidad, pues los movimientos del club en el mercado de fichajes revelan su verdadera posición, ya que negocia la incorporación de dos centrocampistas, Ayoub Bouaddi y Enzo Fernández, para compensar la salida del internacional español.

Rodri es consciente de la magnitud de los grandes esfuerzos que realiza el Barcelona para ficharlo, por lo que ha mostrado flexibilidad en lo relativo a las condiciones de su contrato, renunciando a algunos emolumentos económicos que percibía anteriormente.

Esta decisión nace de consideraciones deportivas y personales, ya que el centrocampista pone todo de su parte para garantizar que la operación se complete. Por su parte, el conjunto blaugrana considera que, aunque las negociaciones han sido más difíciles de lo previsto, la distancia entre ambas partes se ha reducido hasta un punto que hace posible alcanzar un acuerdo en cualquier momento.