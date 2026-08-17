El Real Madrid ha recibido una advertencia sobre el sombrío escenario que le espera esta temporada. En referencia a lo que le sucedió a la selección de Francia en las semifinales del Mundial 2026, cuando parecía que iba a conquistar el mundo con un cuarteto ofensivo invencible, chocó contra el muro de España y cayó sin darse cuenta de lo que había ocurrido.

El analista Marcos López, en el programa "El Sanedrín" de "Carrusel", afirmó que aquel partido en el que la selección de Luis de la Fuente, liderada por Rodri, aplastó a Francia quedará grabado en la memoria, porque reveló una verdad futbolística: un ataque temible por sí solo no basta frente a un centro del campo dominante.

López considera que el panorama del próximo Clásico se asemeja exactamente a aquel enfrentamiento. El Barcelona posee el mejor centro del campo con el inminente regreso de Rodri para reforzar la plantilla del campeón de Liga, mientras que el Real Madrid cuenta con un arsenal ofensivo arrollador con la presencia de Mbappé, Vinícius, Bellingham y Diomandé, pero carece del elemento decisivo que le faltó en las dos últimas temporadas sin títulos: el centrocampista que controla el ritmo del partido.

Y añadió, planteándose una pregunta: "Todos hablamos del ataque arrollador del Real Madrid, pero ¿es mejor que el ataque de Francia en el Mundial? Los equipos que cuentan con cuatro delanteros extraordinarios necesitan una estructura sólida, no solo en defensa, sino en el centro del campo, y eso es lo que el Real Madrid no tiene actualmente".

Por su parte, Tomás Roncero, subdirector del diario "As", intentó suavizar la comparación, al considerar que reducir un proyecto deportivo tan ambicioso como este a un solo partido sería un error, aunque reconoció que el partido entre España y Francia mostró cómo el centro del campo puede imponerse a cuatro grandes delanteros, advirtiendo al mismo tiempo de que Mourinho posee este año "el mayor arsenal de Europa".

El analista Bruno Alemany cerró el cuadro con una crítica directa a la planificación en Madrid, al decir: "Hay algo que no entiendo, intentas fichar al mejor jugador del mundo en su posición, y cuando se niega no fichas a un sustituto ni tienes un plan alternativo; desde el punto de vista de la planificación deportiva esto no tiene sentido", en referencia al fracaso del Madrid a la hora de incorporar a Rodri o a un jugador de sus características, un paso que podría otorgar al Barcelona una ventaja decisiva en la lucha por la hegemonía nacional.