El Barcelona continúa arrasando a sus rivales tanto en el ámbito nacional como en el europeo, después de golear al Feyenoord (5-1) la tarde de ayer miércoles, en el estadio Camp Nou, en la Liga de Campeones de Europa.

El Barcelona ha disputado 5 partidos en las diferentes competiciones de la temporada actual, y ha marcado 5 goles en 4 de ellos, lo que confirma el enorme poderío ofensivo del conjunto del entrenador alemán Hansi Flick.

El brasileño Raphinha es considerado uno de los integrantes más destacados de este conjunto, especialmente después de pasar a ocupar la posición de delantero centro a partir de la temporada actual, convirtiéndose en el máximo goleador del equipo catalán con 8 goles.

En sus declaraciones al canal «Movistar+» tras el partido ante el Feyenoord, el brasileño aseguró a los periodistas que «da lo máximo de sí mismo», en respuesta a una pregunta sobre su brillante racha goleadora.

Por su parte, el diario catalán «Mundo Deportivo» señaló que Raphinha ha marcado 8 goles en los primeros 5 partidos de la temporada, y que solo Kocsis marcó más en la temporada 1958-1959, con 9 goles.

Además, el brasileño se convirtió en el primer jugador en marcar al menos un gol en los primeros cinco partidos desde Luis Suárez, también en la temporada 1958-1959.

El brasileño no figura este año entre los candidatos al Balón de Oro y, cuando le preguntaron tras el partido, después de recibir el premio al mejor jugador del encuentro, comentó: «No hablo de esto, hablo del Barcelona, porque estamos haciendo una temporada excepcional».

Con el gol de ayer, Raphinha entra en la lista de los cinco máximos goleadores históricos del club en la Liga de Campeones de Europa, con 21 goles, y actualmente le superan: Lionel Messi (126 goles), un récord difícil de alcanzar; Luis Suárez (25 goles); Rivaldo (25 goles); y Lewandowski (23 goles).

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