Comunicado oficial: sorprendente decisión de Zidane tras la exclusión de Mbappé

Se confirmó la ausencia de Kylian Mbappé durante el resto del actual parón internacional con la selección de Francia, después de que el delantero del Real Madrid sufriera una lesión en la rodilla izquierda durante el enfrentamiento ante Turquía, disputado ayer por la noche.

La selección francesa anunció en un comunicado oficial que las pruebas confirmaron que Mbappé sufre una lesión en los tendones, por lo que el capitán de Francia abandonará la concentración y regresará a la capital española, Madrid, donde continuará su programa de tratamiento y recuperación.

De este modo, Mbappé se perderá los dos próximos partidos ante Bélgica, además del enfrentamiento contra Italia, dentro del resto de los partidos del actual parón.

Zidane no convocará a un sustituto de Mbappé

Y en un momento en el que la selección de Francia se verá obligada a disputar el resto de sus partidos sin su capitán, Zinedine Zidane decidió no convocar a un nuevo jugador para suplir la ausencia de Mbappé.

La Federación Francesa confirmó que la lista de Francia se mantendrá con el número actual de jugadores, y que la expedición de la selección se desplazará a Bruselas hoy de cara al próximo enfrentamiento ante Bélgica.

La ausencia de Mbappé supone un duro golpe para Zidane en su primera concentración al frente del cuerpo técnico de la selección francesa, después de que el delantero marcara el único gol de la victoria ante Turquía en el partido en el que sufrió la lesión.