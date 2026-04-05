«Comportamientos poco éticos»... Hakimi juega sus cartas con el Madrid para presionar al París

El nombre de Achraf Hakimi, el lateral derecho marroquí del París Saint-Germain, ha vuelto a ser objeto de polémica después de que, en unas declaraciones recientes, insinuara la posibilidad de regresar al Real Madrid, el club en el que se formó y en cuyas filas jugó antes de abandonarlo en 2020.

Estas insinuaciones, que se producen en un momento delicado de la temporada, han suscitado una evidente inquietud en los pasillos del club parisino, que las interpreta como una señal indirecta de tensión en la relación entre el jugador y la actual directiva.

Según informaciones de la prensa francesa y española, Hakimi ha enviado en las últimas semanas señales públicas y privadas que se han interpretado en el París Saint-Germain como una maniobra negociadora destinada a mejorar las condiciones de su actual contrato, que se extiende hasta 2026.

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El jugador es considerado uno de los pilares fundamentales del proyecto del club, lo que hace que cualquier rumor sobre su marcha sea motivo de gran preocupación para la directiva y el cuerpo técnico.

Por su parte, el Real Madrid sigue de cerca la evolución de la situación de Hakimi, sin haber dado ningún paso oficial hasta el momento.

Sin embargo, el perfil del jugador encaja perfectamente con las necesidades del club blanco en el puesto de lateral derecho, especialmente dado que busca un jugador que combine experiencia y gran capacidad ofensiva. Además, el buen conocimiento que tiene Hakimi de la Liga y su pasado en el Real Madrid hacen que su regreso sea una opción lógica si las condiciones contractuales lo permiten.

En el París Saint-Germain reina un estado de alerta administrativa debido a lo que los responsables consideran «actuaciones poco éticas» por parte del jugador y su entorno, destinadas a ejercer presión durante las negociaciones de renovación.

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Fuentes cercanas al club indican que Hakimi busca un contrato más competitivo que refleje su estatus en el equipo, mientras que el club se esfuerza por mantener su equilibrio financiero ante sus importantes compromisos con otras estrellas.

A pesar de que las conversaciones entre ambas partes continúan, las negociaciones atraviesan una fase delicada y sensible, ya que el club francés teme que cualquier escalada provoque el colapso de la relación y abra la puerta a una posible salida en el mercado de fichajes de verano. El interés del Real Madrid se considera un factor de presión adicional, aunque su uso en este contexto no es nada nuevo en el mundo del fútbol.

Por otra parte, Hakimi sigue siendo uno de los laterales mejor valorados de Europa, gracias a su velocidad, su capacidad para incorporarse al ataque y su versatilidad táctica, cualidades que lo han convertido en un objetivo constante para los grandes clubes del continente. Se cree que el Real Madrid, que conoce bien su potencial, podría actuar oficialmente si surgiera una laguna contractual que permitiera el regreso del jugador al «Santiago Bernabéu».

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Al final, el futuro de Hakimi dependerá del curso de las negociaciones con el París Saint-Germain durante los próximos meses. Si se llega a un nuevo acuerdo, la crisis se considerará un simple episodio pasajero en el juego de los equilibrios contractuales. Sin embargo, si las negociaciones se estancan, el próximo verano podría traer un gran cambio en la carrera del jugador, y tal vez un esperado regreso al club donde comenzó su carrera profesional.