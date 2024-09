¿Cómo ver toda la MLS en vivo sin gastar todo tu dinero?

Las sorpresas del MLS Season Pass en Apple TV no acaban, mientras llegamos a la recta final de la MLS

La MLS se encuentra en su recta final, y las sorpresas del MLS Season Pass en Apple TV no acaban.

Desde este domingo 1 de septiembre, el MLS Season Pass en Apple TV ofrecerá su precio más económico de la temporada. Aficionados podrán registrarse por el resto de la Temporada 2024, incluyendo los Playoffs por 9 dólares en México.

Actuales suscriptores de Apple TV+ podrán registrarse de manera gratuita al MLS Season Pass, incluyendo los Playoffs.

El artículo sigue a continuación

En tanto la temporada regular llega a su fin, el próximo 19 de octubre, es un momento emocionante para sintonizar la Liga y la Campeones Cup 2024 el 25 de septiembre, sexta edición de la competencia anual que enfrenta al actual campeón de la MLS Cup (Columbus Crew) contra el actual Campeón de la LIGA MX (Club América). El Crew, ganador de la MLS Cup 2023 sobre LAFC, busca convertirse en el segundo equipo en ganar múltiples coronas de la Campeones Cup después de que Tigres UANL lograra la hazaña el año pasado.

Además, los Playoffs de la MLS Cup comienzan con el Decission Day el sábado 19 de octubre y los Playoffs culminan con la MLS Cup 2024, con los derechos de anfitrión otorgados al finalista con el mejor récord de la temporada regular. MLS Season Pass en Apple TV transmitirá todos los partidos de los Playoffs de la MLS Cup Audi 2024, así como la MLS Cup 2024 presentada por Audi en más de 100 países alrededor del mundo.

A lo largo de la temporada 2024, los fanáticos han visto con entusiasmo a estrellas globales unirse a la liga, incluida la leyenda francesa Olivier Giroud con LAFC; Cavan Sullivan con Philadelphia Union, el jugador más joven de la historia en jugar en la MLS, y el experimentado mediocampista alemán Marco Reus se unió a LA Galaxy.

Los partidos están disponibles en inglés o español, con la opción de escuchar a los locutores de radio locales del club local. Los fanáticos también pueden acceder a MLS 360, el programa informativo de la jornada en inglés y español que presenta miradas en vivo y momentos destacados de toda la liga, así como cobertura previa al partido, análisis posterior al partido, momentos destacados, perfiles de jugadores, entrevistas, contenido del club, repeticiones de partidos, partidos en vivo de MLS NEXT Pro, MLS NEXT, y más.

Con una suscripción al MLS Season Pass, los fanáticos tienen acceso a todos los juegos de la MLS sin interrupciones, así como a cobertura y análisis en profundidad, una variedad de contenido exclusivo y más. MLS Season Pass está disponible en miles de millones de dispositivos a través de la aplicación Apple TV en dispositivos Apple, televisores inteligentes, dispositivos de transmisión, decodificadores y consolas de juegos, así como en la web en tv.apple.com. Los fanáticos también pueden acceder al MLS Season Pass desde la aplicación Apple TV, donde pueden ver juegos junto con otras aplicaciones en su espacio físico; dentro de un entorno, por lo que la pantalla tiene 100 pies de ancho; y en Spatial Audio para una experiencia visual aún más inmersiva. Para obtener más información sobre cómo suscribirse al Pase de temporada de la MLS, visite apple.co/_MLS_

Los fanáticos pueden ver hasta cuatro partidos simultáneos a la vez con Multiview en dispositivos Apple TV 4K y iPad, para no perderse ni un minuto de la acción. Y con la nueva función Catch Up, los espectadores que sintonizan un partido después del inicio pueden ver todos los momentos clave antes de unirse en vivo, lo que les ayuda a disfrutar el partido aún más. Una vez que se selecciona Catch Up, los fanáticos se sumergen en una serie de jugadas clave, que se seleccionan automáticamente, incluidos goles, tiros penales, tarjetas rojas y ciertos tiros y paradas. Una vez finalizada cada jugada clave, los usuarios son llevados automáticamente a la siguiente jugada y pueden saltar sin problemas entre jugadas en cualquier momento.