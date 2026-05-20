Cómo ver la Copa Mundial de la FIFA 2026 con un Amazon FireStick TV

La Copa Mundial de la FIFA 2026 será el mayor torneo de la historia del fútbol, y Amazon FireStick TV es una forma sencilla de no perderse ningún minuto. Tanto en un Smart TV con Fire TV Edition como en un dispositivo de streaming Fire TV, podrás acceder a canales tradicionales y plataformas deportivas mediante la Amazon Appstore. Configura tu equipo antes del inicio del torneo para disfrutar de una visualización fluida en la pantalla grande.

Aquí, GOAL te explica cómo ver la Copa Mundial de la FIFA 2026 en Amazon FireStick TV, incluyendo las mejores apps de streaming, canales, opciones de suscripción y consejos de configuración para que no te pierdas ni un momento de la acción, desde el partido inaugural hasta la final.

¿Qué aplicaciones retransmiten la Copa Mundial de la FIFA 2026 en Amazon FireStick TV?

Según tu ubicación, podrás descargar las apps oficiales de retransmisión directamente desde la pantalla de inicio de tu Fire TV.

En EstadosUnidos, los 104 partidos se verán en FOX Sports y, en inglés, a través de Fubo, Sling TV, Hulu + Live TV o YouTube TV. Peacock ofrecerá la señal en español.

En el Reino Unido, la cobertura se divide entre BBC e ITV; descarga BBC iPlayer e ITVX. En Canadá, TSN y RDS transmiten mediante sus apps de Fire TV. En Australia, todos los partidos están en SBS On Demand.

¿En qué países está disponible Amazon FireStick TV?

País / Región Disponibilidad de Fire TV Aplicaciones populares de la Copa del Mundo en Fire TV Australia Compatibilidad total SBS On Demand Brasil Compatibilidad total con dispositivos y tienda GloboPlay, CazéTV Canadá Compatibilidad total TSN, RDS Francia Compatibilidad total TF1+, beIN Sports Alemania Compatibilidad total MagentaTV, DAZN Japón Compatibilidad total con el ecosistema regional DAZN, aplicaciones de emisoras locales México Compatibilidad total TelevisaUnivision, Vix Nueva Zelanda Acceso a streaming compatible Sky Sport Now Sudáfrica Compatible con distribuidores directos YouTube, FIFA+ y algunas aplicaciones de streaming Reino Unido Compatible BBC iPlayer, ITVX Estados Unidos Compatibilidad total con el ecosistema de Fire TV y Alexa FOX Sports, Peacock, Fubo, Sling TV, Hulu + Live TV y YouTube TV.

Cómo instalar aplicaciones para ver la Copa del Mundo en streaming en Amazon FireStick TV

El proceso dura menos de dos minutos y requiere solo unos clics con tu mando de voz Alexa.

Desde la pantalla de inicio, abre el menú «Buscar» (o presiona el icono de lupa). También puedes mantener pulsado el botón «Voz/Alexa» y decir el nombre de la app.

Escribe el nombre de laaplicación que necesites (Fubo, Peacock, BBC iPlayer, SBS On Demand, etc.).

Selecciona la app, presiona «Obtener» o «Descargar» y espera a que se instale.

Abre laappe iniciasesión con tus datos o crea una cuenta nueva siguiendo las instrucciones.

¿Se podrá ver el Mundial de 2026 gratis en Amazon FireStick TV?

En Fire TV hay varias opciones gratuitas, según tu ubicación. Con un televisor Amazon Fire TV Edition, conecta una antena digital a la entrada coaxial y sintoniza canales locales como FOX, Telemundo o SBS sin coste ni Internet.

En el ámbito de streaming, los usuarios del Reino Unido pueden acceder gratis a BBC iPlayer e ITVX, mientras que enAustralia está disponible SBS On Demand. Además, Amazon Fire TV incluye un centro dedicado a la Copa Mundial dela FIFA y, a travésde plataformas gratuitas con publicidad como Tubi, ofrecerá repeticiones de partidos, resúmenes y análisis durante todo el torneo mediante su Fox Hub.

Más información: Cómo ver y retransmitir en directo la Copa Mundial de la FIFA 2026 en YouTube

¿Puedo usar aplicaciones sociales en Amazon FireStick TV para ver contenidos de la Copa del Mundo?

Aunque no verás partidos en directo de 90 minutos en redes sociales, YouTube y TikTok cuentan con apps oficiales para TV en la Amazon Appstore. Instálalas en tu FireStick y disfruta en tu TV de resúmenes oficiales, goles al instante, análisis de expertos y contenido detrás de cámaras justo después de cada partido.

Más información: Cómo ver y retransmitir en directo la Copa Mundial de la FIFA 2026 en TikTok

Guía de la Copa Mundial de la FIFA 2026