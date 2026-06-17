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Como 1907 v Parma Calcio 1913 - Serie AGetty Images Sport

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Como, un líder que se despide: no hay acuerdo para renovar el contrato de Sergi Roberto

Como
Fichajes

Como: fracasan las negociaciones para renovar el contrato de Sergi Roberto.

El exponencial crecimiento del Como en las dos últimas temporadas lleva la huella de Sergi Roberto: el exjugador del Barcelona ha aportado mucho, tanto en el campo como fuera de él.


Su vínculo con Cesc Fábregas, ahora técnico del club, ha sido clave: Sergi lo ha dado todo por el Como, actuando como lateral, centrocampista, mediocampista y mediapunta.


Sin embargo, esta podría ser su última temporada a orillas del lago: su contrato expira en julio y, de momento, la distancia entre la oferta del club lombardo y sus pretensiones parece insalvable. Todo indica que se avecina una dolorosa despedida.

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