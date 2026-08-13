Como si la tristeza no fuera suficiente: Messi recibe un tercer golpe en menos de un mes

El sufrimiento de Lionel Messi, capitán del Inter Miami y de la selección de Argentina, continúa. En apenas 25 días encajó tres golpes: el primero fue la derrota en la final del Mundial 2026, después la muerte de su padre Jorge, antes de sufrir una sorprendente eliminación en la madrugada de este jueves.

Messi regresó a la actividad con el Inter Miami, solo 4 días después del fallecimiento de su padre, cuando el capitán del equipo estadounidense apareció en la segunda parte del duelo ante el Club León, dentro de la Leagues Cup.

Y pese al regreso de Messi, el Inter Miami no pudo continuar su camino en el torneo, tras caer por 2-3, despidiéndose de la competición desde la fase de grupos.

Messi regresa entre un emotivo homenaje

El Inter Miami empezó el partido con fuerza y terminó la primera parte por delante con un gol sin respuesta, antes de que Messi ingresara con el inicio de la segunda mitad en lugar del autor del gol, Daniel Bintein.

La estrella argentina recibió un caluroso recibimiento por parte de la afición, que le dedicó un homenaje especial en su primera aparición desde su ausencia en el partido anterior ante Monterrey, que terminó con la derrota del Inter Miami por 1-2.

Pero el regreso de Messi no fue suficiente para salvar a su equipo, ya que el Club León le dio la vuelta al marcador en la segunda parte.

Daniel Arcia marcó dos goles en los minutos 50 y 83, mientras que Juan Pablo Domínguez añadió el tercer gol en el minuto 61, para que el equipo mexicano sellara su victoria y eliminara al Inter Miami del torneo.

Durante una de las jugadas del partido, el defensor Yohan Romaña abrazó a Messi, después de acorralarlo, antes de levantarlo y estrecharlo, en una imagen con un carácter humano conmovedor ante las difíciles circunstancias que atraviesa el jugador.

Un emotivo mensaje de Messi a su padre

Horas antes del partido, Messi publicó un emotivo mensaje en el que despidió a su padre Jorge, fallecido 4 días atrás, y en el que habló de la dificultad de aceptar su partida, además de insinuar que albergaba dudas sobre si continuar jugando al fútbol durante mucho tiempo.

Messi escribió a través de sus cuentas en las redes sociales: "Te quiero, papá".

Y añadió: "Papá, todavía no puedo creer que te hayas ido. No me derrumbo, o mejor dicho, no quiero derrumbarme. Me resulta muy difícil imaginar que no volveré a verte, y que no volveremos a hablar. Sé que estabas sufriendo, y que tu partida quizás fue mejor de esta manera, pero te fuiste demasiado pronto. Todavía nos quedaba mucho por vivir juntos".

El sueño de su padre con el Mundial

Messi también habló en su mensaje sobre la relación de su padre con su participación en el Mundial, asegurando que Jorge deseaba con todas sus fuerzas verlo disputar la última edición del torneo.

Y dijo: "Me pedías con insistencia que jugara el último Mundial, y pocos días antes de su inicio, en ese momento enfermaste".

Y añadió: "Era la primera vez que no ibas a estar presente durante un torneo, pero mi mamá me decía que te ibas a mejorar, y que tu estado te permitiría viajar. Yo te decía que llegaríamos a la final para que pudieras estar presente".

Messi había regresado rápidamente a las filas del Inter Miami tras la derrota en la final del Mundial ante España el 19 de julio, antes de recibir el golpe del fallecimiento de su padre Jorge, para volver a los terrenos de juego apenas 4 días después, en un partido que terminó con la eliminación de su equipo de la Leagues Cup.