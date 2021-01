Cómo se define la final de la Copa Libertadores en caso de empate

En caso de que Palmeiras y Santos terminen igualados, habrá alargue y, de mantenerse la paridad, penales.

Como sucede desde 2019, la final de la Copa Libertadores se disputa a partido único en un campo neutral y, en esta ocasión, la sede elegida es Río de Janeiro, concretamente el Maracaná, uno de los estadios más signficativos de Sudamérica. Si bien no habrá público y ambos equipos son de Brasil, aunque de San Pablo, será Santos quien haga de local. No obstante, esto no tendrá importancia ya que no habrá ventajas por localía ni tendrá validez el gol de visitante.

Si el partido llega a empate al final de los 90', se procederá a jugar una prórroga de dos tiempos de quince minutos cada parte y, si la igualdad continúa, se realizará una tanda de cinco penales . Si la paridad persiste en el quinto, la definición será a través de una muerte súbita desde el sexto disparo , siendo vencedor el que logre marcar y no lo haga su rival en ese mismo lanzamiento.

Así lo indica el artículo 2.4.4 del Manual de Clubes de la CONMEBOL Libertadores :

En el caso de igualdad de goles al término del partido FINAL, se recurrirá a un alargue de 30 minutos dividido en dos periodos de 15 minutos cada uno. Si al término de este alargue de 30 minutos suplementarios persistiera la paridad, se definirá al Ganador por definición de tiros desde el punto penal, conforme a las normas estipuladas por la IFAB/FIFA.

La última vez que la final de la Copa Libertadores no se definió en el tiempo reglamentario fue en la edición del 2018, cuando el encuentro entre Boca y River se definió en alargue, tras igualar 1 a 1 en los 90 minutos.