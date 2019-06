Cómo llega Alexis Sánchez a la Copa América

El principal foco de Reinaldo Rueda en el torneo de Brasil está en el presente del ariete, quien jugó apenas nueve partidos de titular con el United.

A comienzos de la pasada semana Alexis Sánchez encendió las alarmas en la Selección chilena al reconocer que sufrió una infección en el tobillo, con la que arriesgaba perderse la de con La Roja.

Sin embargo, la ANFP puso la tranquilidad al dar a conocer el parte médico sobre la situación del atacante, avisando que “la herida se encuentra en etapa final de cicatrización y su esguince de tobillo con respuesta clínica favorable a la rehabilitación“, sostiene el comunicado entregado por el organismo de Quilín. Así, el Niño Maravilla “inició su reintegro deportivo, entrenando de forma diferenciada de acuerdo a su condición médica y física, esperándose una evolución favorable”, se añadió en la misiva.

Pero más allá de la evolución en su lesión, la que sufrió el 5 de mayo ante Town, el principal foco de Reinaldo Rueda está en el presente futbolístico del artillero de los registros del .

Y es que en medio de los rumores que lo ubican en , tras la oficialización de Antonio Conte, el máximo artillero de La Roja completó con los Diablos Rojos una campaña para el olvido en el club que remató sexto en la Premier, entrando a rondas clasificatorias de .

De hecho, fue el propio jugador quien reconoció su bajo desempeño en el curso al publicar un mensaje en sus redes sociales que sonó a despedida.

“No jugué todo lo que esperaba, me lesioné de cosas que nunca me habían pasado. Siempre fui profesional en todo sentido, ofrezco disculpas a los fans por no estar peleando cosas importantes, siendo que somos el Manchester United… Estoy seguro de que el Manchester United volverá a ser el club que algún día fue, con el señor Alex Ferguson”.

En la pasada temporada, el ex jugó apenas nueve compromisos como titular en Liga y solo aportó con un gol (al Newcastle, el 6 de octubre de 2018). De hecho, participó solo en el 6% de los tantos que festejaron los de Old Trafford en la Premier (un tanto y tres asistencias de 65 totales), lejos de la media de una conquista cada 173' en los Gunners, donde convirtió 25 tantos en su primer año y nueve en la campaña 2017-2018 -entre los cañoneros y los rojos-.

Además, totalizó escasos 12 remates al arco, muy por debajo de las expectativas que tenían los de Ole Gunnar Solksjaer cuando decidieron invertir 48 millones de dólares más el pase del armenio Henrikh Mkhitaryan. Mientras que en el pasado curso tuvo 58 disparos, 35 de ellos a portería.

En el certamen de Brasil, el nacido en Tocopilla tendrá como misión encontrar su mejor versión para saldar la principal preocupación del DT caleño: la falta de gol. Y es que actualmente los seis de la punta nominados por el colombiano promedian 0,2 goles por partido (sobre un total de 163 jugados). De ellos, Sánchez es el que menos tantos aporta al equipo: 0,041 por encuentro.

La Roja enfrentará al invitado el 17 de junio en Sao Paulo, a el 21 en Salvador, y tres días después en Rio de Janeiro a . Antes del debut en el torneo continental, el 6 de junio el equipo chileno disputará un amistoso ante Haití en La Serena.