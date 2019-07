Cómo está el historial entre Brasil y Perú

La Verdeamarela y el combinado incaico se enfrentaron 44 veces a lo largo de los años y el balance es altamente favorable para el Scratch.

y Perú protagonizarán la final de la 2019 y reeditarán un duelo que ya tiene 83 años de historia y un clarísimo dominador: la Verdeamarela, que ganó más del 70% de los cruces entre sí y que viene de golear 5-0 al combinado incaico en la fase de grupos del actual certamen continental.

De los 44 encuentros que disputaron ambos seleccionados, Brasil ganó 31 y perdió apenas 4, mientras que se registraron 9 empates. La diferencia de goles también es enorme: 95 contra 29.

Sin embargo, a pesar de la enorme diferencia, hay dos particularidades que le permiten a Perú ilusionarse con dar el gran golpe en el Maracaná. La primera responde a los enfrentamientos en la Copa América: tres de las cuatro victorias incaicas se dieron en el certamen continental y la última fue hace apenas tres años, en la edición Centenario del torneo, cuando el equipo de Ricardo Gareca se impuso 1-0 en el estadio Foxborough gracias a un tanto (con la mano) de Raúl Ruidíaz. En lo que a Copa se refiere, Brasil acumula 12 triunfos y hay tres empates, sobre 18 enfrentamientos.

La otra peculiaridad del historial es que la mitad de los triunfos peruanos fueron en territorio brasileño: en la Copa América 1975, en la que fue campeón, el conjunto que comandaba Marcos Calderón se impuso 3-1 en Belo Horizonte, mientras que en un amistoso disputado en Brasilia en 1985, el seleccionado incaico ganó 1-0. De hecho, hasta el 5-0 de la fase de grupos, el historial de partidos disputados en Brasil por el certamen continental estaba empatado, con un triunfo por lado y una igualdad.

HISTORIAL GENERAL

El primer enfrentamiento entre ambos seleccionados se dio en 1936 y fue triunfo de Brasil por 3-2. Desde entonces, el dominio en el historial fue abrumador.

Total 44 Victorias de Perú 4 Victorias de Brasil 31 Empates 9

COPA AMÉRICA

La primera vez que Perú le ganó a Brasil fue en un certamen continental: el 19 de marzo de 1953, lo derrotó 1-0 en Lima, en el que es hasta ahora su único triunfo como local contra la Verdeamarela. Las otras dos victorias llegarían en 1975 (3-1, en Belo Horizonte) y 2016 (1-0, en Foxborough).

Total 18 Victorias de Perú 3 Victorias de Brasil 12 Empates 3

ELIMINATORIAS

En partidos clasificatorios para el Mundial, Perú nunca le pudo ganar a Brasil: los cinco encuentros disputados en territorio brasileño fueron victorias para el local, mientras que en el camino rumbo a 2018 la Verdeamarela logró ganar por primera vez en Lima en esta competición, luego de cuatro empates.

Total 10 Victorias de Perú 0 Victorias de Brasil 6 Empates 4

MUNDIAL

El único enfrentamiento entre ambos seleccionados en la Copa del Mundo se dio en 1970: en los cuartos de final del certamen, el inolvidable equipo que comandaba Pelé se impuso 4-2 sobre Perú, en un partido disputado en el estadio Jalisco, de Guadalajara. Rivelino, Tostao (en dos oportunidades) y Jairzinho marcaron los tantos de la Verdeamarela, mientras que Félix Gallardo y Teófilo Cubillas descontaron para el conjunto incaico.

Total 1 Victorias de Perú 0 Victorias de Brasil 1 Empates 0

AMISTOSOS

No son muchos los encuentros amistosos disputados entre ambos seleccionados, que no se miden en un partido no oficial desde hace 30 años: el último antecedente fue el 24 de mayo de 1989, cuando empataron 1-1 en Lima.