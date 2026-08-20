El FC Barcelona anunció el fichaje del lateral portugués Joao Cancelo, que se convierte en su incorporación más reciente durante el actual mercado de fichajes de verano.

El club catalán publicó varios tuits, a través de su cuenta oficial en la red social "X", en los que anunció que Cancelo se ha convertido oficialmente en jugador de sus filas, tras una larga serie de negociaciones.

Según informaciones periodísticas previas, el lateral portugués se unirá al Barcelona en una operación a coste cero, después de haber acordado con el Al Hilal saudí la rescisión de su contrato, a cambio de renunciar al resto de sus emolumentos.

Cancelo firmará un nuevo contrato con el conjunto blaugrana, que le garantiza permanecer entre los muros del estadio Spotify Camp Nou durante las próximas 3 temporadas, hasta 2029.

Cancelo se unirá al Barcelona por tercera vez en su carrera futbolística, aunque será la primera de forma permanente, después de haber jugado con el club a préstamo procedente del Manchester City en la temporada 2023-2024, y del Al Hilal en la segunda mitad de la pasada campaña.

Durante una temporada y media repartidas con el conjunto catalán, el lateral portugués disputó 65 partidos en las distintas competiciones, en los que anotó 6 goles y dio 9 asistencias, y ganó con el club el título de LaLiga la temporada pasada.

Por su parte, Cancelo abandonará el Al Hilal tras dos temporadas que pasó en sus filas desde el verano de 2024, aunque de ellas solo jugó una única temporada, después de ser excluido de la lista local la campaña pasada.

Durante ese periodo, el jugador de 32 años disputó con el conjunto saudí 45 partidos en las distintas competiciones, en los que logró anotar 3 goles y repartir 14 asistencias, sin contribuir a la conquista de ningún título.

Cabe recordar que Cancelo es el quinto fichaje que cierra el Barcelona en el actual mercado de verano, tras el inglés Anthony Gordon, el alemán Karim Adeyemi, el español Rodri y el belga Jesse Bueno, además de la activación de la cláusula de compra en el contrato del joven delantero egipcio Hamza Abdelkarim.

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