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Tyla ticketsGetty Images
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Traducido por

Cómo conseguir entradas para Tyla: fechas, precios de las entradas y más

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La sensación sudafricana Tyla, ganadora de un Grammy, ha irrumpido con fuerza en la escena musical global con su contagioso sonido Amapiano y grandes éxitos como Water.

Tras su álbum de debut, que batió récords, sus actuaciones en directo siguen cautivando al público de todo el mundo con coreografías llenas de energía y una voz impresionante.

GOAL ha reunido todos los detalles esenciales sobre fechas, recintos y precios de las entradas para que puedas asegurarte ya tu sitio en sus próximos conciertos.

¿Cuándo es Tyla?

Fecha y hora

Evento

Ubicación

Entradas

12 de octubre de 2026 a las 20:00

Tyla Live

Zénith Paris, París, Francia

Entradas

15 de octubre de 2026 a las 20:00

Tyla Live

O2 Academy Brixton, Londres, Reino Unido

Entradas

19 de octubre de 2026 a las 20:00

Tyla Live

O2 Apollo, Manchester, Reino Unido

Entradas

27 de octubre de 2026 a las 20:00

Tyla Live

Uber Eats Music Hall, Berlín, Alemania

Entradas

13 de noviembre de 2026 a las 20:00

Tyla Live

Bill Graham Civic Auditorium, San Francisco, Estados Unidos

Entradas

17 de noviembre de 2026 a las 20:00

Tyla Live

WAMU Theater, Seattle, Estados Unidos

Entradas

22 de noviembre de 2026 a las 20:00

Tyla Live

Aragon Ballroom, Chicago, Estados Unidos

Entradas

28 de noviembre de 2026 a las 20:00

Tyla Live

Brooklyn Paramount, Brooklyn, Estados Unidos

Entradas

2 de diciembre de 2026 a las 20:00

Tyla Live

The Anthem, Washington D.C., Estados Unidos

Entradas

6 de diciembre de 2026 a las 20:00

Tyla Live

Coca-Cola Roxy, Atlanta, Estados Unidos

Entradas

16 de diciembre de 2026 a las 20:00

Tyla Live

YouTube Theater, Los Ángeles, Estados Unidos

Entradas

19 de diciembre de 2026 a las 20:00

Tyla Live

Fontainebleau, Las Vegas, Estados Unidos

Entradas

¿Dónde comprar entradas para Tyla?

Las entradas oficiales para los conciertos de Tyla se pusieron a disposición a través de plataformas principales de venta de entradas como Ticketmaster y AXS. Los fans que busquen pases directos a precio nominal pueden consultar los canales principales para comprobar la disponibilidad de la asignación inicial.

Si no puedes conseguir pases durante la venta inicial, StubHub es tu mejor opción si las entradas de la web oficial están agotadas. StubHub ofrece a los asistentes a conciertos una plataforma accesible para consultar las secciones de asientos disponibles en todo el mundo.

¿Cuánto cuestan las entradas para Tyla?

Los precios oficiales de las entradas en los sitios de los vendedores principales parten de 45 USD para la entrada general estándar y las localidades en los niveles superiores, según el recinto.

Si las asignaciones generales oficiales se agotan, plataformas secundarias de reventa como StubHub ofrecen una alternativa para conseguir asientos de última hora. Los precios en el mercado secundario parten de unos 65 USD para las opciones más asequibles.

Aquí tienes un breve resumen de los precios iniciales:

  • Entrada general estándar (oficial): desde 45 USD
  • Asientos reservados (oficial): de 75 USD a 150 USD
  • Entrada en mercado secundario (StubHub): desde 65 USD

Todo lo que necesitas saber sobre Tyla

Tyla Laura Seethal es una cantante y compositora sudafricana que ha alcanzado rápidamente el estrellato mundial. Su exitoso sencillo Water sacudió de forma histórica las listas globales y le dio el Grammy inaugural a la Mejor Interpretación de Música Africana.

Combinando vibrantes ritmos de Amapiano con elementos de pop y R&B, su gira de conciertos ofrece un increíble diseño de escenario, bailarines y sobresalientes actuaciones vocales en directo.

Los recintos recomiendan llegar con antelación para disponer de tiempo suficiente para la verificación de entradas, los controles de seguridad y encontrar tus asientos antes de que empiece el espectáculo.

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