Hans Zimmer, el compositor alemán responsable de algunas de las bandas sonoras más icónicas del cine, llevará este otoño su aclamado espectáculo en directo a recintos de todo el mundo. Hans Zimmer Live, The Next Level reinventa los temas más famosos de Zimmer de Dune, Gladiator, Inception, The Dark Knight y The Lion King en una experiencia de concierto a gran escala, con el respaldo de un amplio conjunto de músicos, vocalistas y una impactante nueva producción escénica.

Tanto si buscas una entrada para The O2 de Londres, el RAC Arena de Perth o el Etihad Arena de Abu Dhabi, GOAL tiene todo lo que necesitas para planificar tu viaje, incluido el calendario completo, dónde se venden las entradas y cómo encontrar las más baratas disponibles ahora mismo.

¿Cuándo es Hans Zimmer Live?

Fecha y hora Evento Ubicación Entradas mar. 6 oct., 18:30 Hans Zimmer Live: The Next Level OVO Hydro, Glasgow, Reino Unido Entradas mié. 7 oct., 17:30 Hans Zimmer Live: The Next Level Co-op Live, Manchester, Reino Unido Entradas jue. 8 oct., 16:30 Hans Zimmer Live: The Next Level First Direct Arena, Leeds, Reino Unido Entradas sáb. 10 oct., 16:30 Hans Zimmer Live: The Next Level Utilita Arena, Birmingham, Reino Unido Entradas lun. 12 oct., 16:30 Hans Zimmer Live: The Next Level The O2 Arena, Londres, Reino Unido Entradas lun. 12 oct., 19:30 Hans Zimmer Live: The Next Level RAC Arena, Perth, Australia Entradas jue. 15 oct., 18:30 Hans Zimmer Live: The Next Level PSD Bank Dome, Dusseldorf, Alemania Entradas vie. 16 oct., 18:30 Hans Zimmer Live: The Next Level SAP Arena, Mannheim, Alemania Entradas dom. 18 oct., 18:30 Hans Zimmer Live: The Next Level Festhalle, Frankfurt, Alemania Entradas lun. 19 oct., 18:30 Hans Zimmer Live: The Next Level Schleyerhalle, Stuttgart, Alemania Entradas mar. 20 oct., 18:30 Hans Zimmer Live: The Next Level Olympiahalle, Múnich, Alemania Entradas sáb. 24 oct., 18:30 Hans Zimmer Live: The Next Level MVM Dome, Budapest, Hungría Entradas dom. 25 oct., 18:30 Hans Zimmer Live: The Next Level O2 Arena, Praga, República Checa Entradas mié. 28 oct., 18:30 Hans Zimmer Live: The Next Level Quarterback Immobilien Arena, Leipzig, Alemania Entradas jue. 29 oct., 18:30 Hans Zimmer Live: The Next Level Uber Arena, Berlín, Alemania Entradas vie. 30 oct., 18:30 Hans Zimmer Live: The Next Level Barclays Arena, Hamburg, Alemania Entradas dom. 1 nov., 18:00 Hans Zimmer Live: The Next Level Ahoy Rotterdam, Rotterdam, Países Bajos Entradas vie. 6 nov., 18:00 Hans Zimmer Live: The Next Level 974 Stadium Precinct, Doha, Qatar Entradas dom. 8 nov., 19:00 Hans Zimmer Live: The Next Level Lanxess Arena, Colonia, Alemania Entradas jue. 12 nov., 19:00 Hans Zimmer Live: The Next Level Westfalenhallen, Dortmund, Alemania Entradas vie. 13 nov., 18:30 Hans Zimmer Live: The Next Level Etihad Arena, Abu Dhabi, EAU Entradas vie. 13 nov., 20:00 Hans Zimmer Live: The Next Level ING Arena, Bruselas, Bélgica Entradas

Todas las fechas de 2026 figuran arriba, desde Glasgow el 6 de octubre hasta Abu Dhabi y Bruselas el 13 de noviembre. Los horarios son locales de cada recinto y pueden variar, así que conviene comprobar de nuevo el calendario cerca del espectáculo.

¿Dónde comprar entradas para Hans Zimmer?

La forma más rápida y fiable de conseguir entradas para Hans Zimmer es a través de StubHub. Cada compra está cubierta por la garantía FanProtect de StubHub, lo que significa que las entradas están verificadas y que los compradores reciben un reembolso si un espectáculo se cancela y no se reprograma.

Por qué StubHub es la mejor opción para esta gira:

Inventario completo: hay entradas disponibles para todas las fechas indicadas arriba, desde asientos estándar hasta paquetes prémium y VIP.

Más opciones de asientos una vez que se agotan las entradas oficiales: Hans Zimmer Live ya ha agotado gran parte de su recorrido de 2025 y 2026, por lo que los canales oficiales como Ticketmaster, Eventim y Frontier Touring pueden tener disponibilidad limitada o no tenerla en algunas ciudades mucho antes de la propia fecha del espectáculo. StubHub reúne anuncios de aficionados y agentes que revenden entradas que ya no pueden usar, lo que ofrece una variedad de asientos mucho mayor que cualquier canal oficial por sí solo.

Consejo rápido: quien busque entradas para una ciudad concreta debería apuntarse primero a la preventa oficial de ese recinto, ya que normalmente es la mejor vía para conseguir precios de venta original. Para todos los demás, o para cualquier fecha en la que la preventa y la venta general ya hayan pasado, StubHub es el lugar por el que empezar.

¿Cuánto cuestan las entradas de Hans Zimmer?

Los precios de las entradas varían según la ciudad, el recinto y la cercanía de la fecha del espectáculo al momento de la compra:

Asientos más baratos: desde alrededor de 23 $ para visibilidad reducida o asientos en el anillo superior en algunos mercados

Precio medio de reventa: aproximadamente 310 $ en toda la gira

Asientos prémium cerca del escenario:de 250 $ a 450 $ o más, especialmente para espectáculos que ya se han agotado a precio de venta original

Consejo para ahorrar: compra pronto y mantén flexibilidad con los asientos. Los precios en StubHub suelen subir cuanto más cerca está un espectáculo de agotarse, así que reservar en cuanto una fecha se añade al calendario y estar abierto a asientos en niveles superiores o con visión lateral es la forma más sencilla de mantener los costes bajos y seguir entrando al recinto.

Preventa y venta general por región:

Europa: la venta general para este tramo de la gira se abrió el 26 de septiembre de 2025 a las 14:00, hora local, con las entradas disponibles simultáneamente en todos los recintos para mantener la equidad.

Australia: la preventa Frontier Member duró 24 horas desde el martes 2 de junio de 2026, antes de la venta general a las 14:00, hora local, del día siguiente, miércoles 3 de junio.

Asia, incluidos Yokohama y Taipéi: siguió ventanas separadas de preventa y sorteo a través de socios oficiales en los meses previos a los espectáculos.

Todo lo que necesitas saber sobre Hans Zimmer Live: The Next Level

Hans Zimmer se labró su reputación escribiendo bandas sonoras orquestales y electrónicas para algunas de las mayores películas de los últimos 30 años, desde Gladiator y The Dark Knight hasta Inception, Interstellar, Pirates of the Caribbean y Dune, por la que ganó su segundo Óscar. Su trayectoria de giras se remonta a 2016, cuando Hans Zimmer Live on Tour llevó por primera vez su música de cine a recintos de toda Europa, incluido un espectáculo en Praga que más tarde se publicó como álbum y película en directo. Desde entonces, ha llevado la producción a Coachella, a The O2 de Londres en varias ocasiones y por Norteamérica, Asia y Australia.

The Next Level es el capítulo más reciente de esa historia. Zimmer actúa a los teclados y la guitarra como parte de un gran conjunto de gira que incluye una banda en directo, orquesta y coro, reinventando conocidas piezas de cine en suites de concierto ampliadas en lugar de limitarse a reproducir la banda sonora nota por nota. La producción se apoya más en el diseño de sonido electrónico que en giras anteriores, junto con un nuevo montaje de escenario e iluminación diseñado específicamente para este recorrido. Cabe esperar un repertorio extraído de todo el catálogo de Zimmer, incluido Mission: Impossible, F1, Black Hawk Down y The Last Samurai junto a favoritos de siempre como The Lion King e Interstellar.

Los espectáculos suelen durar alrededor de tres horas, incluido un intermedio, lo que convierte esta gira en una de las experiencias de concierto más largas que recorren actualmente recintos de todo el mundo y en una propuesta realmente valiosa para los aficionados que comparan el precio de la entrada con la duración y la escala de la producción.

Todo lo que necesitas saber sobre The O2 Arena

De todas las paradas de este tramo de la gira, pocas tienen más peso que The O2 de Londres, donde Hans Zimmer actúa el lunes 12 de octubre de 2026. Situado en la península de Greenwich, en el sureste de Londres, The O2 es uno de los recintos cubiertos más activos y reconocibles del mundo, con una capacidad de hasta 20.000 personas para conciertos, y ha acogido algunos de los mayores espectáculos de Zimmer en el Reino Unido a lo largo de su trayectoria de giras.

El recinto está muy bien conectado por transporte público, con la estación de metro de North Greenwich en la línea Jubilee justo a la salida de la entrada principal, lo que lo convierte en uno de los grandes recintos más fáciles de alcanzar sin coche. En el interior, The O2 ofrece una amplia gama de opciones de asientos, desde localidades estándar escalonadas hasta zonas prémium en pista y palcos hospitality, lo que da a los aficionados de todos los presupuestos una forma de disfrutar del espectáculo. Quien viaje a Londres específicamente para este concierto debería reservar alojamiento cerca, en Greenwich, o al otro lado del río, en el centro de Londres, con bastante antelación, ya que los precios de los hoteles en la zona suelen subir con fuerza en torno a los grandes eventos de The O2.

Con la demanda de Hans Zimmer Live disparada en todos los mercados de esta gira y varias fechas ya agotadas a precio de venta original, Londres representa una de las últimas oportunidades que quedan para ver The Next Level en el Reino Unido antes de que la gira siga hacia la Europa continental, Qatar, los EAU y Australia. GOAL recomienda consultar ya la disponibilidad en StubHub para no quedarte sin entrada.