UFC Fight Night es la serie sin pago por visión de la promotora, y es ahí donde algunos de los nombres que más rápido están creciendo en las artes marciales mixtas dejan su huella entre las grandes carteleras numeradas. Los aficionados disfrutan de aspirantes del ranking, eliminatorias por el título y peleadores locales encabezando eventos en todo el mundo, todo ello sin el precio de un pago por visión asociado a un evento numerado. Con una apretada serie de Fight Nights llegando a Asia, Europa y Norteamérica en las próximas semanas, GOAL tiene todo lo que necesitas para planificar tu viaje y asegurarte un asiento.

¿Cuándo es UFC Fight Night?

Fecha y hora Evento Ubicación Entradas Sáb., 29 de ago. UFC Fight Night: Nurmagomedov vs. Song Oriental Sports Center, Shanghái, China Entradas Sáb., 5 de sept. UFC Fight Night: Hooker vs. Parnasse Accor Arena, París, Francia Entradas Sáb., 12 de sept. Noche UFC 4: Rodriguez vs. Silva Desert Diamond Arena, Glendale, EE. UU. Entradas Sáb., 19 de sept. UFC 331: Van vs. Pantoja 2 Crypto.com Arena, Los Ángeles, EE. UU. Entradas Sáb., 26 de sept. UFC Fight Night: Rosas Jr. vs. Barcelos Meta APEX, Las Vegas, EE. UU. Entradas Sáb., 3 de oct. UFC 332 Delta Center, Salt Lake City, EE. UU. Entradas Sáb., 17 de oct. UFC Fight Night: Buckley vs. Malott Rogers Place, Edmonton, Canadá Entradas Sáb., 24 de oct. UFC 333: Volkanovski vs. Evloev Etihad Arena, Abu Dabi, EAU Entradas Sáb., 7 de nov. UFC Fight Night: Bonfim vs. Brady Meta APEX, Las Vegas, EE. UU. Entradas

¿Dónde comprar entradas para UFC Fight Night?

La UFC vende entradas directamente a través de sus socios oficiales, normalmente Ticketmaster en la mayoría de territorios. La preventa por boletín para los miembros registrados en UFC.com suele abrir un día antes de la venta general, lo que da acceso anticipado a mejores localidades antes de que las entradas se pongan a disposición de todo el mundo. Los miembros del UFC Fight Club tienen acceso incluso antes a las entradas para determinados eventos, algo que merece la pena considerar si estás planeando asistir a más de una cartelera este año.

Una vez termina la venta general, StubHub se convierte en el mejor lugar para encontrar disponibilidad de última hora o un precio mejor que el oficial, especialmente en los eventos que se agotan rápido. La cantidad de entradas suele estar limitada por comprador en la venta oficial, así que si necesitas una reserva para un grupo más grande, el mercado de reventa suele ser la opción más sencilla.

¿Cuánto cuestan las entradas para UFC Fight Night?

Los precios de las entradas varían significativamente según el recinto, y ahí es donde están los verdaderos ahorros para quien busque la forma más barata de entrar. Los eventos en grandes pabellones como Rogers Place en Edmonton y el Accor Arena de París suelen ofrecer la mejor relación calidad-precio, con entradas que actualmente parten de unos 123 dólares estadounidenses y una media situada en algún punto entre los 150 y los 180 dólares estadounidenses para una localidad estándar.

Los eventos en el UFC Apex de Las Vegas son otra historia. El recinto solo tiene capacidad para unos pocos cientos de aficionados, así que, aunque alberga algunos de los enfrentamientos más atractivos de la promotora, los precios de reventa pueden superar de largo los 1.000 dólares estadounidenses en las carteleras con más demanda. Si el presupuesto es la prioridad, un evento en un pabellón de una ciudad grande es casi siempre una compra más inteligente que una cartelera en el Apex.

Los asientos de ringside y de pista se sitúan naturalmente en la parte alta del mercado, normalmente entre 500 y 1.000 dólares estadounidenses en eventos de nivel Fight Night, muy por debajo de lo que costarían esos mismos asientos en un pago por visión numerado. Para conseguir el mejor precio posible, reserva pronto una vez se abra la venta general, ya que los precios en el mercado secundario suben de forma constante a medida que se acerca la semana del combate. StubHub te permite comparar lado a lado todos los anuncios disponibles, lo que facilita encontrar la entrada más barata que aun así te dé una buena vista del Octágono.

Todo lo que necesitas saber sobre UFC Fight Night

Las carteleras de UFC Fight Night mantienen la misma estructura de evento principal a cinco asaltos y preliminares a tres asaltos que cualquier otro evento de la UFC, simplemente sin la tarifa de pago por visión asociada. En Estados Unidos, los Fight Nights se emiten en directo en Paramount+ como parte del acuerdo de retransmisión de la UFC, mientras que en otros territorios la acción se ofrece a través de sus propios socios regionales. Esa accesibilidad es parte de la razón por la que Fight Night se ha convertido en un escenario tan valioso para construir nuevas estrellas, ya que los aspirantes del ranking encabezan veladas con mucha más frecuencia de la que tendrían en una cartelera numerada repleta de grandes nombres.

La expansión internacional ha sido uno de los grandes temas en este tramo del calendario. Shanghái acoge ediciones consecutivas por primera vez en años, París mantiene su condición de una de las paradas más fiables de la UFC en Europa, y Edmonton recibe de nuevo al Octágono por primera vez desde 2024. Cada uno de estos eventos también tiene mucho en juego, desde clasificaciones del peso gallo en disputa en Shanghái hasta un evento principal ante su público para el canadiense Mike Malott.

La demanda de entradas suele dispararse especialmente en torno a los peleadores locales y los combates eliminatorios por el título, así que reservar lo antes posible es la mejor manera de garantizar buenos asientos a un precio justo, especialmente en las fechas internacionales, donde el aforo es más limitado que en un pabellón norteamericano habitual.