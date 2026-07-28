Cómo comprar entradas para The Miami Show Dubai: fechas, precio de las entradas y más

La banda más legendaria de Kuwait llegará a los EAU este verano, y los fans de la música del Golfo ya han marcado la fecha en el calendario. The Miami Show aterriza en el Coca-Cola Arena el sábado 29 de agosto de 2026, con décadas de éxitos y un nuevo giro impulsado por el público en uno de los mayores recintos cubiertos de Dubái.

Desde su formación en 1991, Miami Band se ha convertido en uno de los grupos más reconocibles del pop del Golfo, conocido por temas como Bastans, Ya Omri Ana y Ya Helwakom, que han acompañado a generaciones de oyentes en toda la región. The Miami Show se presenta como algo más que un simple repertorio nostálgico, con la participación del público integrada en el formato y nuevos arreglos entrelazados con su catálogo clásico. El concierto también se enmarca dentro de Dubai Summer Surprises, por lo que llega en un tramo del calendario ya cargado de grandes eventos en toda la ciudad.

GOAL tiene todos los detalles que necesitas sobre fechas, precios y cómo comprar, para que asegures tu asiento antes de que se agoten las entradas con mejor precio.

¿Cuándo es Miami Show Dubai?

Fecha y hora Evento Ubicación Entradas Sábado 29 de agosto de 2026, 20:30 Miami Show Dubai Coca-Cola Arena, City Walk, Dubái Entradas

La apertura de puertas y los horarios exactos de acceso se confirmarán más cerca del espectáculo, pero la actuación en sí está programada para las 20:30, hora local. Dada la popularidad del recinto para los conciertos de pop del Golfo, se aconseja a los fans no dejar la reserva para última hora.

¿Dónde comprar entradas para Miami Show Dubai?

El lugar oficial y más seguro para comprar entradas para Miami Show Dubai es Platinumlist, el socio de venta de entradas autorizado para el evento. Comprar directamente a través de Platinumlist garantiza que tus entradas sean válidas para acceder y te protege de los riesgos asociados a los sitios de reventa.

Las entradas se venden por orden de llegada, y los precios tienden a subir a medida que se agota la disponibilidad de las categorías más baratas, por lo que reservar antes suele significar una mejor relación calidad-precio.

¿Cuánto cuestan las entradas para Miami Show Dubai?

Los precios de las entradas para Miami Show Dubai se dividen en ocho categorías, lo que ofrece a los fans una gama clara de opciones según su presupuesto y lo cerca que quieran estar del escenario:

Bronze: desde 195 AED

Silver: desde 295 AED

Gold: desde 395 AED

Platinum: desde 595 AED

Diamond: desde 795 AED

VIP: desde 1.025 AED

VVIP: desde 1.195 AED

Royal: desde 1.945 AED

Como ocurre con la mayoría de los conciertos con alta demanda, las entradas más baratas también son las más limitadas en número. Si tu prioridad es entrar al mejor precio posible, reservar pronto a través del enlace oficial de Platinumlist es la opción más inteligente. Los precios también se muestran en AED al finalizar la compra, y Platinumlist ofrece pago a plazos a través de Tabby para los fans que quieran repartir el coste.

¿Cómo puedo conseguir entradas para Miami Show Dubai?

Comprar entradas para Miami Show Dubai es un proceso sencillo. Así puedes hacerlo:

Ve a la página oficial del evento Miami Show Dubai en Platinumlist. Elige tu categoría de entrada preferida según tu presupuesto y preferencia de asiento, empezando por el tramo más barato, en torno a 195 AED. Selecciona el número de entradas que necesitas. Ten en cuenta que cualquier asistente menor de 16 años debe ir acompañado por una persona adulta de 18 años o más, y los niños mayores de un año también necesitan una entrada válida. Completa tu reserva mediante pago con tarjeta, o elige el pago a plazos a través de Tabby si está disponible al finalizar la compra. Estate atento a tu bandeja de entrada. Las entradas electrónicas suelen emitirse digitalmente en los días previos al evento, por lo que no debes preocuparte si no las recibes inmediatamente después de la reserva.

Dada la demanda de conciertos de pop del Golfo en el Coca-Cola Arena, y el precio inicial relativamente asequible de este espectáculo, se anima a los fans a reservar cuanto antes para no quedarse sin los asientos más baratos disponibles.

Todo lo que necesitas saber sobre el Coca-Cola Arena

El Coca-Cola Arena es uno de los principales recintos cubiertos de entretenimiento de Dubái, situado en el corazón de City Walk. Desde su apertura, se ha consolidado como uno de los destinos de referencia de la región para grandes conciertos, espectáculos de comedia y entretenimiento en directo, acogiendo regularmente a artistas principales tanto internacionales como regionales.

Llegar es sencillo, viajes como viajes. En coche, se puede acceder fácilmente al recinto desde Sheikh Zayed Road por la salida 47 hacia Al Safa Street, con señalización que dirige a los visitantes a City Walk. Las conexiones de transporte público también están bien establecidas, lo que hace que el arena sea accesible sin necesidad de conducir.

Si tienes pensado aparcar en el recinto, conviene prever un pequeño gasto extra, ya que durante los grandes eventos hay aparcamiento de pago en la zona. Se recomienda llegar con bastante antelación al inicio previsto a las 20:30, especialmente para un espectáculo con tanta demanda como este, para tener tiempo de pasar los controles de acceso y encontrar tu asiento.

Para consultar la lista completa de objetos prohibidos y las normas del recinto, se recomienda a los fans revisar las directrices oficiales del Coca-Cola Arena antes del espectáculo. Y recuerda: las entradas compradas a través de canales oficiales cuentan con protección frente al fraude, así que reserva siempre mediante el enlace verificado de Platinumlist para garantizar el acceso.

Con una de las actuaciones en directo más duraderas del Golfo, una noche construida en torno a la participación del público y entradas desde unos asequibles 195 AED, Miami Show Dubai apunta a ser una de las citas destacadas del calendario de Dubai Summer Surprises de este verano. Asegura tu asiento a través de la página oficial de Platinumlist antes de que se agoten las entradas con mejor relación calidad-precio.