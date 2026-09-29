El icono global del pop latino Shakira se sube a los escenarios de todo el mundo con su electrizante gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour.

Reconocida por su baile dinámico y por himnos legendarios que han encabezado las listas como Hips Don't Lie y Whenever, Wherever, la estrella colombiana sigue batiendo récords de taquilla en estadios y pabellones de todo el planeta.

Con las entradas agotándose rápidamente en cada tramo de la gira, GOAL tiene todos los detalles sobre las fechas, los precios y cómo conseguir tu asiento ahora mismo.

¿Cuándo es Shakira?

Fecha y hora Evento Ubicación Entradas 2 de octubre de 2026 a las 20:30 Las Mujeres Ya No Lloran World Tour Iberdrola Music, Madrid, España Entradas 3 de octubre de 2026 a las 20:30 Las Mujeres Ya No Lloran World Tour Iberdrola Music, Madrid, España Entradas 4 de octubre de 2026 a las 20:30 Las Mujeres Ya No Lloran World Tour Iberdrola Music, Madrid, España Entradas 9 de octubre de 2026 a las 20:30 Las Mujeres Ya No Lloran World Tour Iberdrola Music, Madrid, España Entradas 10 de octubre de 2026 a las 20:30 Las Mujeres Ya No Lloran World Tour Iberdrola Music, Madrid, España Entradas 11 de octubre de 2026 a las 20:30 Las Mujeres Ya No Lloran World Tour Iberdrola Music, Madrid, España Entradas 21 de noviembre de 2026 a las 20:00 Offlimits Music Festival Etihad Park, Abu Dhabi, EAU Entradas 28 de noviembre de 2026 a las 20:00 Las Mujeres Ya No Lloran World Tour Gran Pirámide de Guiza, El Cairo, Egipto Entradas

¿Dónde comprar entradas para Shakira?

Las entradas oficiales para el Las Mujeres Ya No Lloran World Tour de Shakira se pusieron a la venta a través de Ticketmaster, el principal vendedor de entradas para sus fechas internacionales. Los fans que busquen entradas directas a precio facial pueden consultar Ticketmaster para las asignaciones de venta principal.

Si no consigues entradas durante la venta inicial, StubHub es tu mejor opción si las disponibles en la web oficial están agotadas. StubHub ofrece a los asistentes a conciertos una plataforma accesible para consultar las secciones de asientos disponibles en todo el mundo.

¿Cuánto cuestan las entradas para Shakira?

Los precios oficiales en Ticketmaster arrancan en 85 $ USD para las localidades generales de la parte alta, mientras que las entradas de categorías inferiores y pista oscilan entre 180 $ USD y 350 $ USD según la ciudad y el recinto.

Si se agotan las asignaciones generales oficiales, plataformas secundarias de reventa como StubHub ofrecen una alternativa para conseguir asientos de última hora, con precios de salida en torno a 109 $ USD.

Aquí tienes un resumen rápido de los precios de salida:

Grada alta estándar (oficial): desde 85 $ USD

Categoría inferior y pista (oficial): de 180 $ USD a 350 $ USD

Entrada general en mercado secundario (StubHub): desde 109 $ USD

Todo lo que necesitas saber sobre Shakira

Shakira sigue siendo una de las artistas latinas crossover más exitosas de la historia de la música, con múltiples premios Grammy y décadas de sencillos de éxito mundial. Su Las Mujeres Ya No Lloran World Tour celebra su álbum aclamado por la crítica junto con favoritos icónicos de los fans.

Cada concierto cuenta con una producción escénica de última generación, una coreografía elaborada y temas llenos de energía sin descanso. Como el aforo de los recintos se está llenando rápido, se recomienda a los fans planificar con antelación y asegurar sus entradas pronto.

Los recintos recomiendan llegar con bastante antelación para pasar los controles de seguridad y encontrar tus asientos sin problemas antes de que empiece la actuación.