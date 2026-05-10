La jerarquía del Este ha cambiado y todo está listo para un duelo de gigantes. El lunes 18 de mayo de 2026, tras las semifinales, los dos finalistas lucharán por el trofeo Bob Cousy y un billete para las Finales de la NBA.

El camino hacia el Trofeo Larry O'Brien se reduce a un choque de estilos. Los New York Knicks, segundos cabezas de serie, recibirán mañana en el Madison Square Garden a los pujantes Cleveland Cavaliers, cuartos cabezas de serie, en el primer partido de las Finales de la Conferencia Este.

GOAL te dice cómo conseguir entradas para esta serie de alto riesgo en «La Meca» y más allá.









Finales de la Conferencia Este de la NBA 2026: el calendario

La serie seguirá el formato 2-2-1-1-1, alternando partidos con las Finales del Oeste para liderar la audiencia en ABC, ESPN y Prime Video.

Partido 1: Martes 19 de mayo, 20:30 h (hora del Este), Madison Square Garden, Nueva York

Partido 2: Jueves 21 de mayo, 20:30 h (hora del Este) | Madison Square Garden, Nueva York

Partido 3: sábado 23 de mayo — 20:30 (hora del Este) | Rocket Arena, Cleveland

Partido 4: Domingo 24 de mayo — 20:30 (hora del Este) | Rocket Arena, Cleveland

Partido 5*: Martes 26 de mayo — 20:00 h (hora del Este) | Madison Square Garden, Nueva York

Partido 6*: Jueves 28 de mayo, 20:30 (hora del Este). Rocket Arena, Cleveland

Partido 7*: sábado 30 de mayo — 20:30 (hora del Este) | Madison Square Garden, Nueva York *Si es necesario





¿Cómo comprar entradas para las Finales de la Conferencia Este de la NBA 2026?

Mercado primario: Ticketmaster es el punto de venta oficial. Las entradas de taquilla para los partidos 1 y 2 en el MSG se agotaron minutos después de que los Cavaliers avanzaran.

Mercado secundario: para entrar seguro, revisa StubHub , SeatGeek y TickPick . Ya hay reventa verificada para los partidos confirmados y anuncios condicionales para los juegos 5, 6 y 7 (reembolso completo si no se juegan).

Prioridad del equipo: Los aficionados de los Knicks inscritos en la lista de espera secundaria Blue & Gold deben consultar su portal inmediatamente para ver las entradas limitadas que el equipo ha recuperado.

Finales de la Conferencia Este de la NBA 2026: Guía de precios

Con los Celtics, actuales campeones, fuera de la competición, la alta demanda para ver a los Knicks en las Finales de Conferencia ha elevado el precio de las entradas en el MSG a máximos históricos.

Categoría de entradas Rocket Arena (CLE) Madison Square Garden (Nueva York) Antera / «Get-In» 285 $ – 510 595–960 $+ Lados de la Planta Baja 650–1300 $ 1 600–3 200 $ Juego de canchas / VIP 5.000 $+ 12 500–25 000 $+

Consejo de experto: para vivir el ambiente de las Finales de Conferencia sin pagar la “prima de la Meca”, viaja a Ohio para los partidos 3 o 4 en el Rocket Arena; allí las entradas cuestan unos precios un 50 % más baratos que en Manhattan.





Los epicentros: sedes de las Finales de la Conferencia Este.

Madison Square Garden (Nueva York): Los Knicks dominan en casa en estos playoffs. La reventa del primer partido se mantiene en 595 dólares (sin tasas). Se espera una primera fila de estrellas y un ambiente electrizante.

Rocket Arena (Cleveland): La remontada ante los Pistons ha convertido el pabellón en una fortaleza ruidosa y la demanda en Ohio no se veía tan alta desde 2018.

Semifinales de Conferencia de la NBA: Resumen del Este