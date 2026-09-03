Si estás buscando comprar entradas para la Saudi Pro League de la temporada 2026/27, puedes usar los enlaces de abajo para asegurar tus entradas y paquetes.

Calendario completo de las próximas jornadas 5 y 6 (del 3 al 9 de septiembre de 2026)

Aquí tienes todos los partidos programados actualmente en las próximas 2 jornadas de la temporada, con los 18 clubes incluidos.

Ten en cuenta también que Al-Ittihad y Al-Ahli ocasionalmente disputan partidos en el antiguo Prince Abdullah Al-Faisal Stadium de Yeda junto a su estadio principal, Alinma Stadium, así que no te sorprendas si ves ambos recintos listados para el mismo club.

Seguiremos añadiendo más jornadas a medida que la SPL confirme los horarios de inicio más cerca de cada ronda.

Jornada 5

Fecha Partido Hora AST (GMT +3 h) Estadio Entradas Jue 3 sep 2026 Al Fayha vs Al Kholood 20.55 h Al Majma'ah Sports City Stadium Entradas Jue 3 sep 2026 Neom SC vs Al Khaleej 21.30 h King Khalid Sports City Entradas Jue 3 sep 2026 Diriyah Club vs Al Qadsiah 23.00 h Prince Faisal bin Fahd Stadium Entradas Vie 4 sep 2026 Abha vs Al Ettifaq 21.00 h Prince Sultan bin Abdulaziz Sports City Stadium Entradas Vie 4 sep 2026 Al Ahli vs Al Riyadh 23.00 h Prince Abdullah Al-Faisal Stadium Entradas Vie 4 sep 2026 Al Shabab vs Al Hilal 23.00 h SHG Arena Entradas Sáb 5 sep 2026 Al Faisaly vs Al Hazem 20.50 h Al Majma'a Sport City Stadium Entradas Sáb 5 sep 2026 Al Taawoun vs Al Fateh 20.55 h Al Taawoun Club Stadium Entradas Sáb 5 sep 2026 Al Ittihad vs Al Nassr 23.00 h Alinma Stadium Entradas

Jornada 6

Fecha Partido Hora AST (GMT +3 h) Estadio Entradas Lun 7 sep 2026 Al Khaleej vs Al Riyadh 20.30 h Prince Mohammed Bin Fahd Stadium Entradas Lun 7 sep 2026 Al Hilal vs Neom SC 23.00 h Kingdom Arena Entradas Mar 8 sep 2026 Al Ettifaq vs Al Faisaly 20.30 h Al Ettifaq Club Stadium Entradas Mar 8 sep 2026 Al Hazem vs Al Taawoun 20.55 h Al Hazem Club Stadium Entradas Mar 8 sep 2026 Al Ittihad vs Al Fayha 23.00 h Alinma Stadium Entradas Mar 8 sep 2026 Al Qadsiah vs Al Ahli 23.00 h Mohammed Entradas Mié 9 sep 2026 Al Kholood vs Al Shabab 20.55 h Al Hazem Club Stadium Entradas Mié 9 sep 2026 Al Fateh vs Diriyah Club 23.00 h Maydan Tamweel Al Oula Entradas Mié 9 sep 2026 Al Nassr vs Abha 23.00 h Al-Awwal Park Entradas

¿Cómo comprar entradas para la Saudi Pro League?

Para comprar entradas de partidos de la Saudi Pro League, el método más fiable es acudir al sitio oficial de la liga, donde puedes ir a la sección "Fixture/Tickets" dentro de la pestaña "Matches".

Las jornadas suelen disputarse a lo largo de tres días, la mayoría entre jueves y sábado para coincidir con el fin de semana saudí (viernes y sábado), y las entradas suelen ponerse a la venta un par de semanas antes de cada partido.

Además, si quieres asegurarte asientos antes de la venta oficial o esperas conseguir entradas de última hora, quizá te interese considerar el distribuidor secundario StubHub, con entradas desde 17 SAR.

¿Cuánto cuestan las entradas para la Saudi Pro League?

Normalmente puedes conseguir una entrada básica para un partido de la Saudi Pro League por entre 50 y 100 SAR, lo que hace que asistir sea asequible para viajeros en solitario, grupos de aficionados o familias apasionadas por el fútbol.

Los eventos más destacados, especialmente con equipos de renombre como Al Hilal FC o Al Nassr FC, cuestan más, sobre todo en las mejores zonas de visibilidad.

También existe una opción secundaria para comprar entradas para la Saudi Pro League en StubHub. Los precios pueden fluctuar aquí, tanto por encima como por debajo del precio oficial de una entrada, dependiendo del partido y de la cercanía de la fecha, con entradas desde 17 SAR.

¿Qué hay que saber sobre la Saudi Pro League 2026/27?

Puede que la Saudi Pro League se creara en 2007, pero sus raíces se remontan a la década de 1950 y a la competición His Majesty's League. Nueve clubes diferentes se han proclamado campeones saudíes si nos remontamos a aquellos primeros años. Sin embargo, desde que la máxima categoría pasó a llamarse Saudi Pro League, tres equipos han dominado. Quince de los 18 títulos desde 2007 han sido para Al-Hilal (8), Al-Nassr (4) y Al-Ittihad (3), con Al-Nassr poniendo fin a una espera de siete años para recuperar la corona al final de la temporada 2025/26 bajo las órdenes de Jorge Jesus. Ange Postecoglou tomó después las riendas para defender el título en 2026/27.

El éxito lleva inevitablemente a la popularidad y, por ello, no sorprende que esos tres clubes, Al-Ittihad, Al-Hilal y Al-Nassr, junto con Al-Ahli, tengan las mayores asistencias de la liga. De hecho, representan más del 60 % de la asistencia anual total de la Saudi Pro League. Esos clubes también han tendido a atraer a la mayoría de las estrellas extranjeras que juegan en Oriente Medio.

El fichaje de Cristiano Ronaldo en 2022 es la incorporación más destacada de todos los tiempos en la SPL. Al-Nassr estaba exultante, especialmente porque CR7 había rechazado previamente un traspaso al vecino local y gran rival, Al Hilal. La llegada de Ronaldo revolucionó el fútbol saudí en su conjunto y preparó el terreno para que numerosos jugadores de primer nivel de las ligas europeas se unieran a la Saudi Pro League.

Con cuatro de los actuales equipos de la Saudi Pro League con sede en Riad, Al-Hilal, Al-Nassr, Al-Shabab y Al-Riyadh, un viaje a la capital saudí para cualquier amante del deporte suele incluir un partido de la Pro League durante sus vacaciones. Con futbolistas como Cristiano Ronaldo, Sadio Mane, Aleksandar Mitrovic, Neymar, Jhon Duran y Darwin Nunez jugando o habiendo jugado en Al-Hilal y Al-Nassr, no sorprende que la demanda de entradas sea alta siempre que estos clubes entran en acción.

Puede que los clubes de Riad hayan dominado el fútbol saudí en el pasado, pero Al Ittihad, de la ciudad costera de Yeda en el mar Rojo, ha plantado cara con firmeza a lo largo de los años y es uno de los mayores clubes de fútbol del país y de Asia en su conjunto. A numerosos aficionados les encantaría verlos en directo, especialmente cuando cuentan con una brillante plantilla que incluye a Karim Benzema, Moussa Diaby y Fabinho.

La temporada 2026/27 también tiene una importancia extra para el fútbol saudí en su conjunto, ya que la liga hará una pausa prolongada a mitad de campaña, del 24 de diciembre de 2026 al 7 de febrero de 2027, para permitir que Arabia Saudí albergue la Copa Asiática de la AFC 2027.