El fenómeno global del K-pop BTS ha regresado oficialmente a los escenarios en directo para su gigantesca gira mundial por estadios. Tras completar el servicio militar obligatorio de sus siete integrantes, Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook se han reunido para poner en marcha su gira global más ambiciosa hasta la fecha. Con paradas en Norteamérica, Europa, Latinoamérica y Asia, esta monumental gira de conciertos supone el primer circuito completo de estadios del grupo como cabeza de cartel desde su serie Permission to Dance on Stage, que batió récords. Los fans de todo el mundo, conocidos colectivamente como ARMY, esperaban con impaciencia este histórico regreso, lo que ha impulsado una demanda sin precedentes de entradas en todos los grandes mercados.

GOAL ha recopilado todos los detalles esenciales que necesitas para asegurarte tu asiento. La demanda en los canales oficiales de venta primaria de entradas ha sido abrumadoramente alta, con las asignaciones de preventa agotándose en cuestión de minutos.

¿Cuándo tendrá lugar la gira de BTS?

La gira mundial de BTS abarca un total de 79 fechas en 34 ciudades y 23 países, lo que la convierte en una de las mayores giras de estadios de K-pop de la historia de la música. A continuación, encontrarás un desglose detallado de las próximas grandes fechas internacionales y norteamericanas en estadios, incluidas las ubicaciones de los recintos y enlaces directos para comprar entradas.

Fecha Ciudad Recinto Entradas 1-2 de agosto de 2026 East Rutherford, NJ, EE. UU. MetLife Stadium Entradas 5-6 de agosto de 2026 Foxborough, MA, EE. UU. Gillette Stadium Entradas 10-11 de agosto de 2026 Baltimore, MD, EE. UU. Por confirmar Entradas 15-16 de agosto de 2026 Arlington, TX, EE. UU. Por confirmar Entradas 22-23 de agosto de 2026 Toronto, Canadá Por confirmar Entradas 27-28 de agosto de 2026 Chicago, IL, EE. UU. Por confirmar Entradas 1-2 y 5-6 de septiembre de 2026 Los Ángeles, CA, EE. UU. Por confirmar Entradas 2-3 de octubre de 2026 Bogotá, Colombia Por confirmar Entradas 9-10 de octubre de 2026 Lima, Perú Por confirmar Entradas 14, 16-17 de octubre de 2026 Santiago, Chile Por confirmar Entradas 23-24 de octubre de 2026 Buenos Aires, Argentina Por confirmar Entradas 28, 30-31 de octubre de 2026 São Paulo, Brasil Por confirmar Entradas 19, 21-22 de noviembre de 2026 Kaohsiung, Taiwán National Stadium Entradas 3, 5-6 de diciembre de 2026 Bangkok, Tailandia Por confirmar Entradas 12-13 de diciembre de 2026 Kuala Lumpur, Malasia Por confirmar Entradas 17, 19-20, 22 de diciembre de 2026 Singapur Por confirmar Entradas 26-27 de diciembre de 2026 Yakarta, Indonesia Gelora Bung Karno Main Stadium Entradas 12-13 de febrero de 2027 Melbourne, Australia Marvel Stadium Entradas 20-21 de febrero de 2027 Sídney, Australia Accor Stadium Entradas 4, 6-7 de marzo de 2027 Hong Kong Por confirmar Entradas 13-14 de marzo de 2027 Manila (Bulacan), Filipinas Philippine Sports Stadium Entradas 2027 - fecha por confirmar Oriente Medio (región confirmada, ciudad/recinto por confirmar) Probablemente: Lusail/Ahmad bin Ali Stadium, Qatar; Yeda, Arabia Saudí Entradas

¿Dónde comprar entradas para la gira de BTS?

Conseguir entradas para ver a BTS puede ser complicado debido a una demanda global que con frecuencia supera la capacidad de los recintos. Las ventas primarias iniciales se realizaron a través de grandes plataformas como Ticketmaster, y requerían el registro oficial en la preventa de ARMY Membership. Como las asignaciones de entradas primarias se agotan casi de inmediato durante las ventas generales, los mercados secundarios entre aficionados representan la vía más constante y accesible para los fans que buscan asegurarse asientos garantizados.

StubHub es el mercado secundario recomendado para comprar entradas de BTS de forma segura. Como uno de los mayores destinos online de entradas del mundo, StubHub ofrece una amplia gama de opciones de asientos en cada parada de la gira global. Cada transacción en la plataforma está protegida por la FanProtect Guarantee, lo que garantiza que tus entradas son 100 % auténticas, se entregan a tiempo antes del concierto y son totalmente válidas para acceder al recinto.

Para comprar tus entradas hoy mismo, solo tienes que visitar la página oficial de BTS, seleccionar la fecha y la ciudad de la actuación que prefieras y comparar la disponibilidad de asientos en tiempo real en todas las categorías de precio.

¿Cuánto cuestan las entradas para la gira de BTS?

Los precios de las entradas para los conciertos de BTS varían en función de la ciudad, el estadio, la ubicación del asiento y la cercanía al escenario de 360 grados. Debido a la alta demanda, los valores en los mercados de reventa fluctúan, pero los fans pueden encontrar opciones adecuadas para distintos presupuestos.

Asientos en el anillo superior: Las entradas de acceso más baratas suelen arrancar en torno a 95 USD y 130 USD en mercados secundarios como StubHub . Estos asientos, situados en las gradas más altas del estadio, ofrecen una opción económica para vivir la atmósfera eléctrica y los espectáculos de luces de todo el recinto.

Asientos de nivel medio y anillo inferior: Para disfrutar de mejores vistas y más cerca de la acción, las entradas del anillo inferior y de nivel club suelen oscilar entre 180 USD y 350 USD, según el recinto.

Paquetes VIP de pista de pie y soundcheck: Las entradas prémium de pista situadas directamente alrededor del escenario central de 360 grados, así como los exclusivos paquetes VIP con acceso a la prueba de sonido, alcanzan precios de reventa más altos, que van desde 450 USD hasta 1.200 USD o más.

Si buscas la entrada más barata, seguir el inventario en StubHub a medida que se acercan las fechas de los conciertos puede ayudarte a aprovechar bajadas de precio cuando los vendedores ajustan sus anuncios.

Todo lo que necesitas saber sobre BTS

Formado en Seúl, Corea del Sur, BTS está compuesto por siete integrantes con múltiples talentos: RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook. Desde su debut en 2013, el grupo se ha transformado de artistas locales de hip-hop en un fenómeno cultural global dominante. Han batido innumerables récords, convirtiéndose en el primer artista coreano en liderar las listas Billboard Hot 100 y Billboard 200, lograr múltiples nominaciones a los premios Grammy y agotar giras de varias noches en estadios de todo el mundo.

El éxito del grupo se basa en una increíble combinación artística de actuaciones dinámicas, coreografías complejas, música autoproducida y letras con significado que abordan temas como la salud mental, el empoderamiento juvenil y el amor propio. Más allá de la música, BTS ha realizado importantes contribuciones a nivel global, interviniendo ante la Asamblea General de las Naciones Unidas y colaborando con UNICEF en su campaña Love Myself contra la violencia.

Tras un largo parón en el que sus integrantes completaron sus compromisos obligatorios con el servicio militar surcoreano y pusieron en marcha exitosos proyectos en solitario, esta gira mundial actual supone su triunfal regreso como grupo unificado de siete miembros. Los fans que asistan pueden esperar un espectáculo increíble de más de dos horas con sus característicos light sticks dinámicos, coreografías sincronizadas, pirotecnia e himnos icónicos de toda su revolucionaria carrera.

Qué esperar de la gira de BTS

Asistir a una actuación en directo de BTS es mucho más que un concierto típico; es un espectáculo inmersivo a gran escala diseñado para mostrar la icónica capacidad escénica de la banda y su profunda conexión con su base global de fans, conocida como ARMY. Con sus siete integrantes, RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook, reunidos de nuevo sobre el escenario tras sus parones individuales, los fans pueden esperar una noche electrizante llena de máxima energía, coreografías complejas y potentes arreglos vocales en directo.

Esto es lo que puedes esperar durante un concierto en directo:

Gran montaje de escenario de 360 grados: La gira cuenta con un diseño personalizado de escenario de 360 grados, en formato circular, situado justo en el centro de la pista del estadio. Esta disposición ofrece a cada asiento del recinto una línea de visión elevada y coloca al grupo directamente en medio de decenas de miles de fans.

Setlist de alta energía y sorpresas rotativas: Con una duración de casi tres horas, el repertorio mezcla grandes himnos del grupo como FAKE LOVE, MIC Drop e IDOL junto a megaéxitos modernos como Dynamite y Butter. El grupo también incorpora una sección especial de sorpresas rotativas en la actuación de cada noche, lo que garantiza que no haya dos conciertos de la gira con el mismo setlist.

Producción visual de vanguardia: Espera tecnología de conciertos de última generación, incluidas enormes pantallas LED multidireccionales, espectáculos de luces sincronizados y pirotecnia de gran impacto durante toda la noche.

Cultura y energía de fans inigualables: Desde olas de color sincronizadas de light sticks por todas las gradas del estadio hasta cánticos de los fans, ruidosos y apasionados, para cada canción, la energía del público en un concierto de BTS no tiene comparación. Los fans también podrán disfrutar de tradiciones habituales en sus conciertos, como intercambiar regalos hechos a mano con otros asistentes antes de que empiece el espectáculo.



