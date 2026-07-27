Cómo comprar entradas para la Carabao Cup 2026/27: partidos de agosto, Wolves, West Ham y más

Llámala como prefieras, ya sea la Carabao Cup, la EFL Cup o la Copa de la Liga, esta competición siempre ofrece una gran dosis de drama y recuerdos futbolísticos inolvidables.

La búsqueda de la gloria en la Carabao Cup de esta temporada, que culminará con la final en el estadio de Wembley el 21 de marzo, arranca de verdad en agosto. Tú también puedes formar parte de esta apasionante competición asegurando tu asiento para los próximos partidos, con antiguos clubes de la Premier League como West Ham, Wolves y Burnley, todos ellos implicados en la acción de la ronda inicial.

Deja que GOAL te guíe con toda la información esencial sobre las entradas de la Carabao Cup que necesitas conocer, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

Calendario de la Carabao Cup 2026/27

Ronda Fecha(s) Entradas Ronda preliminar 1-3 de agosto Entradas Primera ronda 7-9 de agosto Entradas Segunda ronda semana del 24 de agosto Entradas Tercera ronda semana del 7 y 14 de septiembre Entradas Cuarta ronda semana del 26 de octubre Entradas Cuartos de final semana del 14 de diciembre Entradas Semifinales (ida) semana del 11 de enero Entradas Semifinales (vuelta) semana del 1 de febrero Entradas Final domingo, 21 de marzo Entradas

Cómo comprar entradas para la Carabao Cup

Comprar entradas directamente en las webs oficiales de los clubes suele considerarse el método más seguro para conseguir entradas de la Carabao Cup. Reservar con antelación es esencial, y los abonados y miembros registrados suelen tener la mejor opción de asegurarse un asiento. Las entradas para la Carabao Cup no están incluidas automáticamente en el precio del abono de temporada de un equipo, pero los abonados, así como los miembros del club, normalmente disponen de periodos de acceso prioritario para comprar sus localidades.

Además de permitir a los aficionados disfrutar de un emocionante partido entre semana bajo los focos, la Carabao Cup también brinda a muchos una oportunidad poco habitual de ver a sus equipos en acción. Cada vez es más difícil para los aficionados conseguir entradas para partidos de la Premier League, así que estos encuentros de copa se presentan como una posible vía alternativa para algunos.

Además de comprar entradas para la Carabao Cup por las vías oficiales, los aficionados también tienen la opción de conseguirlas en el mercado secundario. StubHub es uno de los principales distribuidores para quienes buscan comprar entradas por canales alternativos.

¿Cuánto cuestan las entradas para la Carabao Cup?

Como era de esperar, la demanda de entradas para la Carabao Cup crece a medida que avanza la competición y nos acercamos a las rondas finales y a la final. Las entradas oficiales a precio de venta para las primeras rondas de la Carabao Cup suelen costar entre 10 £ y 30 £ para adultos, mientras que las entradas júnior pueden encontrarse por entre 1 £ y 10 £.

Los precios suben a medida que avanzan los equipos de la Premier League, con entradas oficiales que suelen situarse entre 20 £ y 60 £ para los cuartos de final y las semifinales, dependiendo de la categoría del estadio.

Para la final en el estadio de Wembley, los precios de venta de las entradas para el gran evento suelen oscilar entre unas 40 £ y 150 £, según las distintas categorías de asientos.

Recuerda estar atento a los portales oficiales de entradas de los clubes para obtener información adicional sobre la disponibilidad. Las entradas para partidos de la Carabao Cup en sitios de reventa secundarios como StubHub también están disponibles actualmente.

Cómo ver los partidos de la Carabao Cup 2026/27

Si no puedes acudir a ninguno de los próximos partidos de la Carabao Cup, la segunda mejor opción es ver la acción en casa o en streaming si estás fuera. Para los espectadores del Reino Unido, Sky Sports ofrece en directo todos los partidos de la Carabao Cup de esta temporada, tanto por televisión como en streaming. Además de poder ver todos los partidos en Sky Sports, también puedes seguirlos en NOW y en la app de Sky Sports.

NOW es un servicio de streaming instantáneo que ofrece acceso a todos los canales de Sky Sports, a cada emisión de Sky Sports+ y mucho más. Es una app, así que los clientes pueden registrarse y ver contenido al instante en más de 60 dispositivos. Las suscripciones deportivas de NOW también dan a los clientes acceso a todas las emisiones en directo de Sky Sports+, además de documentales de Sky Sports y una selección de repeticiones y resúmenes a la carta dentro del periodo de su suscripción. Los distintos paquetes de suscripción son los siguientes:

Suscripción Saver de 12 meses: 27,99 £ al mes (compromiso mínimo de 12 meses) - Después, 34,99 £ al mes salvo cancelación.

27,99 £ al mes (compromiso mínimo de 12 meses) - Después, 34,99 £ al mes salvo cancelación. Suscripción diaria: 14,99 £ - Pago único - Tu suscripción diaria a NOW Sports empieza inmediatamente después de la compra y dura 24 horas

En Estados Unidos, CBS Sports es la casa de la English Football League (EFL) y de la Carabao Cup. Si un partido se emite en CBS Sports Network, también puedes verlo a través de plataformas de streaming de televisión en directo como Fubo. Los distintos planes de suscripción de Fubo incluyen: Pro (84,99 $/mes), Elite (104,99 $/mes), Deluxe (114,99 $/mes) y Sports + News (55,99 $/mes)

Fubo ofrece una prueba gratuita de 5 días a los nuevos suscriptores en todos sus planes. Para evitar que se te cobre automáticamente el precio completo del nivel que hayas elegido, debes cancelar tu suscripción antes de que termine el periodo de prueba de 5 días.