El US Open 2026 es el cuarto y último Grand Slam de la temporada de tenis, y se disputa del 23 de agosto al 13 de septiembre en el USTA Billie Jean King National Tennis Center de Flushing Meadows, Nueva York. Es la edición más grande en los casi 150 años de historia del torneo, con un récord de 22 días de tenis y entretenimiento.

Disputado por primera vez en 1881, el US Open es el único Grand Slam que se celebra en América y se juega en Flushing Meadows desde 1978. El vigente campeón, Carlos Alcaraz, venció a Jannik Sinner en una épica final en 2025, y ambos siguen inmersos en una de las grandes rivalidades del tenis después de que Sinner defendiera su título de Wimbledon en julio de 2026. En el cuadro femenino, Aryna Sabalenka regresa como vigente campeona tras derrotar el año pasado a Amanda Anisimova, con Coco Gauff, Iga Świątek y la campeona de Wimbledon 2026 Linda Nosková entre las aspirantes que buscan dar la sorpresa.

La demanda de entradas ya ha sido muy intensa, con la preventa oficial de American Express provocando enormes colas y las entradas a precio oficial agotándose rápidamente para las sesiones más importantes. GOAL tiene todo lo que necesitas a continuación, incluidas fechas, precios y las formas más baratas de acceder al recinto.

¿Cuándo es el US Open 2026? Calendario completo de partidos

El US Open 2026 se extiende durante un récord de 22 días, desde el domingo 23 de agosto hasta el domingo 13 de septiembre, repartidos entre la Fan Week, la fase previa, el cuadro principal y el fin de semana de las finales. A continuación, el desglose completo día a día de cada fase del torneo.

Fecha Partido Ubicación Entradas dom. 23 ago. Apertura de la Fan Week y Arthur Ashe Kids' Day (acceso gratuito al recinto) USTA Billie Jean King National Tennis Center, Flushing Meadows, NY Entradas lun. 24 ago. Fan Week y fase previa, 1.ª ronda (acceso gratuito al recinto) Flushing Meadows, NY Entradas mar. 25 ago. Fan Week y fase previa, 2.ª ronda (acceso gratuito al recinto) Flushing Meadows, NY Entradas mié. 26 ago. Fan Week y fase previa, 3.ª ronda (acceso gratuito al recinto) Flushing Meadows, NY Entradas jue. 27 ago. Fan Week y fase previa, ronda final (acceso gratuito al recinto) Flushing Meadows, NY Entradas vie. 28 ago. La Fan Week continúa, incl. campeonato de dobles mixtos (acceso gratuito al recinto) Flushing Meadows, NY Entradas sáb. 29 ago. Clausura de la Fan Week (acceso gratuito al recinto) Flushing Meadows, NY Entradas dom. 30 ago. Cuadro principal, 1.ª ronda, día 1 Arthur Ashe / Louis Armstrong / Grandstand, Flushing Meadows, NY Entradas lun. 31 ago. Cuadro principal, 1.ª ronda, día 2 Arthur Ashe / Louis Armstrong / Grandstand, Flushing Meadows, NY Entradas mar. 1 sept. Cuadro principal, 1.ª ronda, día 3 Arthur Ashe / Louis Armstrong / Grandstand, Flushing Meadows, NY Entradas mié. 2 sept. Cuadro principal, 2.ª ronda, día 1 Arthur Ashe / Louis Armstrong / Grandstand, Flushing Meadows, NY Entradas jue. 3 sept. Cuadro principal, 2.ª ronda, día 2 Arthur Ashe / Louis Armstrong / Grandstand, Flushing Meadows, NY Entradas vie. 4 sept. Cuadro principal, 3.ª ronda, día 1 Arthur Ashe / Louis Armstrong / Grandstand, Flushing Meadows, NY Entradas sáb. 5 sept. Cuadro principal, 3.ª ronda, día 2 Arthur Ashe / Louis Armstrong / Grandstand, Flushing Meadows, NY Entradas dom. 6 sept. Cuadro principal, 4.ª ronda (octavos de final), día 1 Arthur Ashe / Louis Armstrong / Grandstand, Flushing Meadows, NY Entradas lun. 7 sept. Cuadro principal, 4.ª ronda (octavos de final), día 2 Arthur Ashe / Louis Armstrong / Grandstand, Flushing Meadows, NY Entradas mar. 8 sept. Cuartos de final, día 1 Arthur Ashe Stadium, Flushing Meadows, NY Entradas mié. 9 sept. Cuartos de final, día 2 Arthur Ashe Stadium, Flushing Meadows, NY Entradas jue. 10 sept. Semifinales individuales femeninas y Open for All Day (acceso gratuito al recinto) Arthur Ashe Stadium, Flushing Meadows, NY Entradas vie. 11 sept. Semifinales individuales masculinas Arthur Ashe Stadium, Flushing Meadows, NY Entradas sáb. 12 sept. Final individual femenina Arthur Ashe Stadium, Flushing Meadows, NY Entradas dom. 13 sept. Final individual masculina Arthur Ashe Stadium, Flushing Meadows, NY Entradas

Dos días adicionales durante el torneo ofrecen acceso gratuito al recinto, además de los siete días de la Fan Week, lo que da a los aficionados con presupuestos ajustados una forma de vivir la experiencia de Flushing Meadows sin comprar entrada.

¿Dónde comprar entradas para el US Open?

Las entradas oficiales del US Open se venden a través de usopen.org y Ticketmaster, el socio oficial de venta de entradas del torneo. Las entradas suelen ponerse a la venta mediante una preventa para titulares de tarjetas American Express antes de la venta general al público. La preventa de este año registró una demanda excepcionalmente alta, con un gran lote de entradas a precio oficial agotándose en cuestión de minutos, especialmente para las sesiones más importantes en Arthur Ashe Stadium.

Si perdiste la ventana oficial, los mercados de reventa son la forma más fiable de seguir encontrando una amplia variedad de asientos. StubHub ofrece entradas verificadas para todas las sesiones y franjas de precio, respaldadas por una garantía para el comprador, lo que la convierte en una opción sólida para los aficionados que comparan ubicaciones y precios una vez que se agotan las entradas de venta primaria.

Los grounds passes, que dan acceso a las pistas exteriores, además de Louis Armstrong Stadium y Grandstand por orden de llegada, suelen mantener mejor su valor durante todo el torneo y normalmente son el tipo de entrada más fácil de encontrar con poca antelación.

¿Cuánto cuestan las entradas del US Open?

Los precios de las entradas del US Open dependen en gran medida del estadio, el día y el momento del torneo en el que compres.

Grounds passes: desde alrededor de 65 $, con acceso a todas las pistas exteriores, además de Louis Armstrong Stadium y Grandstand.

desde alrededor de 65 $, con acceso a todas las pistas exteriores, además de Louis Armstrong Stadium y Grandstand. Arthur Ashe Stadium, primeras rondas: desde solo 43 $ para las sesiones de día, aumentando a medida que avanza el torneo.

desde solo 43 $ para las sesiones de día, aumentando a medida que avanza el torneo. Louis Armstrong Stadium: desde alrededor de 139 $.

desde alrededor de 139 $. Grandstand: desde alrededor de 180 $.

desde alrededor de 180 $. Cuartos de final: desde alrededor de 88 $ (sesión de día) hasta 173 $ (sesión de noche) en Arthur Ashe.

desde alrededor de 88 $ (sesión de día) hasta 173 $ (sesión de noche) en Arthur Ashe. Semifinales: desde alrededor de 158 $ (femeninas) hasta 396 $ (masculinas).

desde alrededor de 158 $ (femeninas) hasta 396 $ (masculinas). Finales: la final femenina desde alrededor de 320 $; la final masculina desde alrededor de 686 $, con los precios de reventa para los mejores asientos alcanzando los miles de dólares.

Ya se ha informado de que los precios de reventa para las sesiones más destacadas, incluida la final masculina, se están situando este año varias veces por encima del precio oficial. Reservar lo antes posible y considerar un grounds pass o una sesión diurna de las primeras rondas sigue siendo la forma más barata y realista de entrar al torneo.

Jugadores estrella a seguir en el US Open 2026

Las listas de inscritos de 2026 presentan uno de los cuadros más potentes de la historia del torneo. Estos son los nombres más destacados en ambos cuadros.

Individual masculino

Jannik Sinner (Italia) - número 1 del mundo, campeón del US Open 2024, vigente campeón de Wimbledon

Carlos Alcaraz (España) - vigente campeón del US Open, dos veces ganador del título

Alexander Zverev (Alemania) - número 2 del mundo, campeón de Roland Garros 2026, finalista de Wimbledon 2026

Novak Djokovic (Serbia) - 24 veces campeón de Grand Slam

Ben Shelton (EE. UU.) - estadounidense del top 10 y favorito del público local

Taylor Fritz (EE. UU.) - estadounidense del top 10, exfinalista del US Open

Individual femenino

Aryna Sabalenka (Bielorrusia) - número 1 del mundo, doble campeona defensora (2024, 2025), en busca de un tercer título consecutivo

Elena Rybakina (Kazajistán) - número 2 del mundo, campeona del Open de Australia 2026

Jessica Pegula (EE. UU.) - número 3 del mundo, finalista del US Open 2024

Coco Gauff (EE. UU.) - principal esperanza estadounidense y ex campeona

Amanda Anisimova (EE. UU.) - finalista del US Open 2025

Iga Świątek (Polonia) - ex número 1 del mundo y múltiple campeona de Grand Slam

Linda Nosková (República Checa) - campeona de Wimbledon 2026

Naomi Osaka (Japón) - dos veces campeona del US Open

La participación sigue sujeta a bajas y cambios de última hora a medida que se acerca el torneo, por lo que merece la pena consultar las listas oficiales de inscritas e inscritos más cerca del cuadro principal para conocer el cartel confirmado más reciente.

¿Quiénes son los vigentes campeones del US Open Tennis?

Año Ganador masculino Ganadora femenina 2015 Novak Djokovic Flavia Pennetta 2016 Stan Wawrinka Angelique Kerber 2017 Rafael Nadal Sloane Stephens 2018 Novak Djokovic Naomi Osaka 2019 Rafael Nadal Bianca Andreescu 2020 Dominic Thiem Naomi Osaka 2021 Daniil Medvedev Emma Raducanu 2022 Carlos Alcaraz Iga Świątek 2023 Novak Djokovic Coco Gauff 2024 Jannik Sinner Aryna Sabalenka 2025 Carlos Alcaraz Aryna Sabalenka

Todo lo que necesitas saber sobre las sedes de Flushing Meadows

El US Open no se juega en una sola pista: se desarrolla en un amplio recinto de estadios, cada uno con su propio carácter, ambiente y rango de precios.

Arthur Ashe Stadium es la joya de la corona del torneo y el recinto de tenis más grande del mundo, con capacidad para unos 23.771 aficionados. Acoge todas las grandes sesiones de día y noche, incluidas ambas finales individuales, y ahora cuenta con techo retráctil como parte de una renovación del recinto de 800 millones de dólares estadounidenses, de los cuales 550 millones se destinaron solo a Ashe. Sus sesiones nocturnas, una tradición que se remonta a 1975, siguen siendo la experiencia emblemática del US Open, conocidas por su ambiente eléctrico y sin código de vestimenta.

Louis Armstrong Stadium es la segunda gran pista principal y también cuenta con techo retráctil. Alberga el siguiente nivel de partidos de alto perfil y ofrece una visión más íntima de la acción que Ashe, a menudo a un precio más bajo, lo que la convierte en una gran opción para los aficionados que quieren un asiento reservado sin pagar el sobreprecio de Ashe.

Grandstand es el más pequeño de los tres estadios de pago, muy valorado por los aficionados por su cercanía a la pista y su animado ambiente. Acoge regularmente a estrellas emergentes y duelos competidos de primeras rondas, y suele venderse por menos que Ashe o Armstrong.

Las pistas exteriores, 22 en total, están incluidas con cualquier Grounds Pass y se reparten por el resto del recinto de 46,5 acres en Flushing Meadows Corona Park, Queens. En estas pistas por orden de llegada podrás ver de cerca sesiones de entrenamiento, partidos de la fase previa y primeras rondas, a menudo a apenas unos pies de los jugadores, sin coste adicional más allá del propio pase.

Todo el recinto es la casa del US Open desde 1978, y llegar es sencillo: la línea 7 de metro va directamente hasta la estación Mets-Willets Point, junto al centro de tenis, y el Long Island Rail Road también da servicio a la zona. Cada asistente está limitado a una sola bolsa de no más de 12 x 12 x 16 pulgadas, y no se permite la entrada de botellas de vidrio ni latas al recinto.

Con récord de asistencia previsto a lo largo de los 22 días y una demanda que ya supera a la oferta desde que se abrió la preventa, comparar asientos en los cuatro recintos, así como entre opciones oficiales y de reventa, es la mejor manera de encontrar el equilibrio adecuado entre presupuesto y visibilidad para el US Open de este año.