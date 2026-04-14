La Liga Profesional Saudí es una de las competiciones más seguidas del fútbol mundial, y pocos partidos importan tanto como el choque entre el Al Nassr de Riad y el Al Ahli de Yeda.

Con estrellas como Cristiano Ronaldo en Al Nassr y Riyad Mahrez e Ivan Toney en Al Ahli, el ambiente en el Al-Awwal Park será electrizante.

En GOAL te contamos todo lo que necesitas saber para no perderte ni un segundo de la acción.

¿Cuándo es el Al Nassr vs Al Ahli?

Fecha y hora Calendario Lugar Entradas Martes 28 de abril de 2026, 21:00 (hora local) Al Nassr vs. Al Ahli Al-Awwal Park, Riad Entradas

¿Dónde comprar entradas para el Al Nassr vs Al Ahli?

La plataforma oficial de la Liga Profesional Saudí, webook.com, vende las entradas como socio oficial de ticketing del Reino.

Debido a la enorme popularidad mundial de Cristiano Ronaldo y a la gran importancia de esta rivalidad, las entradas oficiales suelen agotarse a los pocos minutos de salir a la venta para el público general.

Para facilitar el acceso al estadio, la mayoría de las entradas se envían en formato digital para móviles. Se escanean directamente desde tu smartphone en los torniquetes, eliminando las entradas de papel y reduciendo las colas.

Si se agotan en la web oficial, los aficionados pueden buscar opciones de última hora en plataformas como StubHub.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Al Nassr vs Al Ahli?

Los precios varían según el rival y la categoría del partido; en un encuentro de categoría A como este, suelen ser más altos que en un duelo ligero.

A continuación, un resumen de lo que puedes esperar:

Entradas más baratas: Las de acceso general en gradas superiores o detrás de porterías cuestan entre 185 y 250 SAR . En reventa (StubHub), desde unos 81 $ (≈304 SAR), según demanda.

Las de acceso general en gradas superiores o detrás de porterías cuestan entre . En reventa (StubHub), desde unos según demanda. Asientos estándar: en la banda, con mejor visión táctica, desde 400 a 850 SAR .

en la banda, con mejor visión táctica, desde . Para mayor comodidad, los palcos ejecutivos (7–10 personas) superan los 15.000 SAR.

Todo lo que necesitas saber sobre Al-Awwal Park.

Situado en el campus de la Universidad Rey Saud de Riad, Al-Awwal Park (antes Mrsool Park) es uno de los estadios más modernos y con más ambiente de Oriente Medio.

A diferencia de los grandes estadios polivalentes del pasado, Al-Awwal Park es un recinto exclusivo para el fútbol, por lo que los aficionados están muy cerca del terreno de juego, creando un ambiente de caldero que intimida a los equipos visitantes.

Con capacidad para unos 25 000 espectadores, su diseño compacto evita cualquier asiento con mala visibilidad.

La forma más fácil de llegar al estadio es mediante Uber o Careem, pues aparcar los días de partidos importantes puede ser complicado. Si prefieres el transporte público, toma la línea 2 del metro de Riad hasta la zona de la universidad y, desde allí, un breve trayecto en taxi hasta las puertas del estadio.

Las puertas abren dos horas antes del partido. Los controles de seguridad son exhaustivos, así que llega al menos 60 minutos antes para pasarlos y encontrar tu asiento.