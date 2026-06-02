Cómo comprar entradas para el Mundial de Costa de Marfil 2026: fechas, precios y más

La demanda de entradas para Costa de Marfil se dispara: desde Abiyán hasta Nueva York, los aficionados quieren ver en directo a esta generación de oro.

Tras su histórico éxito en la Copa Africana de Naciones, la selección vive su momento más alto. Se espera que Les Éléphants sean uno de los equipos a seguir en el torneo de 2026 en Estados Unidos, Canadá y México.

GOAL ha recopilado toda la información esencial sobre precios, fases de venta y formas fiables de conseguir tu asiento.

¿Cuál es el calendario de la fase de grupos de Costa de Marfil en el Mundial de 2026?

Fecha Partido Sede Entradas 14 de junio de 2026 – 19:00 (hora del Este) Costa de Marfil vs. Ecuador Hard Rock Stadium (Miami) Entradas 20 de junio de 2026 – 16:00 (hora del Este) Alemania vs. Costa de Marfil Estadio Mercedes-Benz (Atlanta) Entradas 25 de junio de 2026 – 16:00 (hora del Este) Curazao vs. Costa de Marfil Estadio MetLife (East Rutherford) Entradas

¿Cómo comprar entradas para Costa de Marfil en el Mundial 2026?

Las loterías oficiales de entradas —preventa Visa, sorteo anticipado y sorteo aleatorio— ya finalizaron.

Se procesaron más de 500 millones de solicitudes, por lo que las entradas directas disponibles han alcanzado su nivel más bajo.

Esto es lo que necesitas saber de un vistazo:

La venta de última hora comenzó el 1 de abril. No hay sorteo: las entradas se venden por orden de llegada con confirmación inmediata. Es la última oportunidad de comprarlas a la FIFA.

comenzó el 1 de abril. No hay sorteo: las entradas se venden por orden de llegada con confirmación inmediata. Es la última oportunidad de comprarlas a la FIFA. El mercado oficial de reventa de la FIFA está abierto y es el canal autorizado para comprar y vender entradas verificadas a precios regulados.

está abierto y es el canal autorizado para comprar y vender entradas verificadas a precios regulados. Como alternativa, los aficionados pueden recurrir a mercados secundarios como StubHub para conseguir entradas de última hora. Recuerda consultar los términos y condiciones de cualquier sitio secundario antes de comprar entradas.

¿Qué se puede esperar de Costa de Marfil en el Mundial de 2026?

Con Franck Kessié en el medio y la velocidad de Simon Adingra en las bandas, son un dolor de cabeza para cualquier defensa.

En la eliminatoria mostraron gran resistencia y, tras ganar la Copa Africana de Naciones en casa, su fortaleza mental los ha transformado.

Las expectativas son máximas: muchos expertos ven a Costa de Marfil como la selección africana con más opciones de igualar —o incluso superar— el histórico recorrido de Marruecos hasta las semifinales en 2022.

Con una gran diáspora marfileña en Estados Unidos, cada encuentro será como jugar en casa para los héroes de naranja.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Mundial de Costa de Marfil 2026?

La FIFA divide las entradas en cuatro categorías para adaptarse a distintos presupuestos. La categoría 4 es solo para residentes de los países anfitriones, mientras que las categorías 1, 2 y 3 están disponibles para los aficionados internacionales. Estos son los rangos de precio estimados para los partidos de Costa de Marfil:

Fase del torneo Rango de precios estimado (USD) Fase de grupos (general) 60–620 Octavos de final 105 $ - 750 $ Octavos de final 170 $ - 980 $ Cuartos de final 275 $ - 1 775 $ Semifinales 420 $ - 3.295 $ Final 2.030 $ - 7.875 $

Las entradas másbaratas para la fase de grupos parten de unos 60 $ (categoría 3). En plataformas como StubHub los precios varían según la demanda y el rival de Costa de Marfil.

Cómo conseguir entradas con servicios VIP para Costa de Marfil en el Mundial de 2026

Para quienes buscan lujo, los paquetes VIP incluyen asientos premium, comida gourmet y acceso exclusivo a salas VIP, ideales para empresas o aficionados que desean máxima comodidad.

Partido individual: desde 1.400 $ USD . Incluye una entrada para un partido de Costa de Marfil con acceso al Pabellón de la FIFA o a los salones VIP.

desde . Incluye una entrada para un partido de Costa de Marfil con acceso al Pabellón de la FIFA o a los salones VIP. Sigue a mi equipo: asiste a los tres partidos de la fase de grupos de Costa de Marfil desde 6.750 $ USD , con plaza garantizada sin importar la ciudad.

asiste a los tres partidos de la fase de grupos de Costa de Marfil desde , con plaza garantizada sin importar la ciudad. Palcos privados: para mayor exclusividad, hay palcos en recintos como MetLife Stadium y SoFi Stadium, con máxima privacidad y servicio.

¿Cuándo es la Copa Mundial de la FIFA 2026?

La Copa Mundial de la FIFA 2026 se celebrará del 11 de junio al 19 de julio de 2026.

Se disputará en 16 ciudades de Canadá, México y Estados Unidos, marcando la primera vez que tres países organizan el torneo juntos.

Con 48 equipos, se jugarán 104 partidos en 34 días, ofreciendo más oportunidades que nunca para disfrutar del fútbol en directo por toda Norteamérica.

¿Cuáles son las ciudades sede de la Copa Mundial de la FIFA 2026?

Canadá: Toronto y Vancouver

Toronto y Vancouver México: Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey

Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey Estados Unidos: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Ángeles, Miami, Nueva York/Nueva Jersey, Filadelfia, San Francisco y Seattle.

¿Cuáles son las sedes de la Copa Mundial de la FIFA 2026?

Los aficionados de Costa de Marfil visitarán algunos de los estadios más modernos del mundo. Estos son los estadios que acogerán los partidos: