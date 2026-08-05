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Saudi Pro League 2026/27 tickets Getty Images
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Traducido por

Cómo comprar entradas de la Saudi Pro League 2026/27: precios, partidos, equipos y más

SHOPPING
Tickets
1ª División
Al Nasr FC
Al Ittihad
Al Hilal

Así puedes comprar entradas para ver en acción a jugadores como Cristiano Ronaldo y Karim Benzema

La Saudi Pro League ha crecido de forma significativa en relevancia en las últimas temporadas, tras la enorme inversión de los clubes y la llegada de toda una serie de estrellas mundiales del fútbol. Ahora ostenta la distinción de ser la liga mejor clasificada de Asia.

No sorprende, por tanto, que la asistencia haya ido en aumento como resultado. Más de 2,5 millones de aficionados asistieron a partidos de la SPL la temporada pasada, lo que supone 1,3 millones más que hace una década.

Deja que GOAL te guíe a través de toda la información vital que necesitas para conseguir entradas para partidos de la Saudi Pro League, incluido dónde puedes comprarlas y cuánto te costarán.

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Próximos partidos de la Saudi Pro League

Aquí tienes un vistazo a los partidos más destacados y con mayor demanda de las primeras semanas de la temporada, los encuentros en los que participan los cuatro grandes clubes de la SPL (Al-Hilal, Al-Nassr, Al-Ittihad y Al-Ahli) para los que es más probable que los aficionados quieran entradas. Los horarios de inicio que figuran a continuación son los programados y publicados inicialmente por fuentes de seguimiento de partidos; la SPL confirma los horarios definitivos y cualquier cambio motivado por la televisión aproximadamente entre dos y tres semanas antes de cada jornada, así que comprueba siempre la hora exacta en spl.com.sa o con tu proveedor de entradas antes de viajar.

FechaPartidoHora AST (GMT +3 h)EstadioEntradas
jue., 13 de agosto de 2026Diriyah Club vs Al Ahli23.00 hPrince Faisal bin Fahd StadiumEntradas
vie., 14 de agosto de 2026Al Hilal vs Al Faisaly23.00 hKingdom ArenaEntradas
sáb., 15 de agosto de 2026Al Ittihad vs Al Kholood23.00 hAlinma StadiumEntradas
sáb., 15 de agosto de 2026Al Nassr vs Al Fateh23.00 hAl-Awwal ParkEntradas
jue., 20 de agosto de 2026Al Fayha vs Al Hilal23.00 hAl Majma'a Sport City StadiumEntradas
vie., 21 de agosto de 2026Al Riyadh vs Al Nassr21.00 hPrince Faisal bin Fahd StadiumEntradas
sáb., 22 de agosto de 2026Al Ahli vs Abha23.00 hAlinma StadiumEntradas
mar., 1 de septiembre de 2026Al Hilal vs Al Ahli23.00 hKingdom ArenaEntradas
sáb., 5 de septiembre de 2026Al Ittihad vs Al Nassr23.00 hAlinma StadiumEntradas

Lista completa de partidos de las jornadas 1-6 (13 de agosto - 9 de septiembre de 2026)

Aquí tienes todos los partidos programados actualmente en las seis primeras jornadas de la temporada, con los 18 clubes incluidos. Las fechas y los estadios están bien confirmados; los horarios de inicio son provisionales y pueden cambiar a medida que se cierren las programaciones televisivas más cerca del día del partido, así que tómalos como una guía de planificación y no como algo definitivo. Ten en cuenta también que Al-Ittihad y Al-Ahli acogen ocasionalmente partidos en el antiguo Prince Abdullah Al-Faisal Stadium de Jeddah junto a su estadio principal, Alinma Stadium, así que no te sorprendas si ambos recintos aparecen para el mismo club. Seguiremos añadiendo más jornadas a medida que la SPL confirme los horarios de inicio más cerca de cada ronda.

Jornada 1

FechaPartidoHora AST (GMT +3 h)EstadioEntradas
jue., 13 de agosto de 2026Abha vs Al Hazem21.15 hPrince Sultan bin Abdulaziz Sports City StadiumEntradas
jue., 13 de agosto de 2026Diriyah Club vs Al Ahli23.00 hPrince Faisal bin Fahd StadiumEntradas
jue., 13 de agosto de 2026Al Shabab vs Al Qadsiah23.00 hSHG ArenaEntradas
vie., 14 de agosto de 2026Neom SC vs Al Fayha21.50 hKing Khalid Sports CityEntradas
vie., 14 de agosto de 2026Al Ettifaq vs Al Riyadh23.00 hAl Ettifaq Club StadiumEntradas
vie., 14 de agosto de 2026Al Hilal vs Al Faisaly23.00 hKingdom ArenaEntradas
sáb., 15 de agosto de 2026Al Taawoun vs Al Khaleej21.15 hAl Taawoun Club StadiumEntradas
sáb., 15 de agosto de 2026Al Ittihad vs Al Kholood23.00 hAlinma StadiumEntradas
sáb., 15 de agosto de 2026Al Nassr vs Al Fateh23.00 hAl-Awwal ParkEntradas

Jornada 2

FechaPartidoHora AST (GMT +3 h)EstadioEntradas
jue., 20 de agosto de 2026Al Fayha vs Al Hilal23.00 hAl Majma'a Sport City StadiumEntradas
vie., 21 de agosto de 2026Al Riyadh vs Al Nassr21.00 hPrince Faisal bin Fahd StadiumEntradas
vie., 21 de agosto de 2026Al Hazem vs Diriyah Club21.15 hAl Hazem Club StadiumEntradas
vie., 21 de agosto de 2026Al Qadsiah vs Al Ittihad23.00 hPrince Mohammed Bin Fahd StadiumEntradas
vie., 21 de agosto de 2026Al Faisaly vs Neom SC23.00 hAl Majma'a Sport City StadiumEntradas
sáb., 22 de agosto de 2026Al Fateh vs Al Ettifaq20.45 hMaydan Tamweel Al OulaEntradas
sáb., 22 de agosto de 2026Al Kholood vs Al Taawoun21.10 hAl Hazem Club StadiumEntradas
sáb., 22 de agosto de 2026Al Ahli vs Abha23.00 hAlinma StadiumEntradas
sáb., 22 de agosto de 2026Al Khaleej vs Al Shabab23.00 hPrince Mohammed Bin Fahd StadiumEntradas

Jornada 3

FechaPartidoHora AST (GMT +3 h)EstadioEntradas
lun., 24 de agosto de 2026Neom SC vs Al Qadsiah21.40 hKing Khalid Sports CityEntradas
lun., 24 de agosto de 2026Al Ittihad vs Al Hazem23.00 hPrince Abdullah Al-Faisal StadiumEntradas
mar., 25 de agosto de 2026Abha vs Al Khaleej21.05 hPrince Sultan bin Abdulaziz Sports City StadiumEntradas
mar., 25 de agosto de 2026Al Taawoun vs Al Fayha21.10 hAl Taawoun Club StadiumEntradas
mar., 25 de agosto de 2026Al Ettifaq vs Al Nassr23.00 hAl Ettifaq Club StadiumEntradas
mar., 25 de agosto de 2026Al Shabab vs Al Riyadh23.00 hSHG ArenaEntradas
mié., 26 de agosto de 2026Al Faisaly vs Al Fateh21.00 hAl Majma'a Sport City StadiumEntradas
mié., 26 de agosto de 2026Diriyah Club vs Al Kholood23.00 hPrince Faisal bin Fahd StadiumEntradas
mar., 1 de septiembre de 2026Al Hilal vs Al Ahli23.00 hKingdom ArenaEntradas

Jornada 4

FechaPartidoHora AST (GMT +3 h)EstadioEntradas
vie., 28 de agosto de 2026Al Riyadh vs Neom SC20.50 hPrince Faisal bin Fahd StadiumEntradas
vie., 28 de agosto de 2026Al Fayha vs Abha21.00 hAl Majma'a Sport City StadiumEntradas
vie., 28 de agosto de 2026Al Khaleej vs Al Hilal23.00 hPrince Mohammed Bin Fahd StadiumEntradas
vie., 28 de agosto de 2026Al Nassr vs Al Taawoun23.00 hAl-Awwal ParkEntradas
sáb., 29 de agosto de 2026Al Kholood vs Al Ahli21.05 hAl Hazem Club StadiumEntradas
sáb., 29 de agosto de 2026Al Ettifaq vs Diriyah Club23.00 hAl Ettifaq Club StadiumEntradas
sáb., 29 de agosto de 2026Al Fateh vs Al Ittihad23.00 hMaydan Tamweel Al OulaEntradas
dom., 30 de agosto de 2026Al Hazem vs Al Shabab21.05 hAl Hazem Club StadiumEntradas
dom., 30 de agosto de 2026Al Qadsiah vs Al Faisaly23.00 hPrince Mohammed Bin Fahd StadiumEntradas

Jornada 5

FechaPartidoHora AST (GMT +3 h)EstadioEntradas
jue., 3 de septiembre de 2026Al Fayha vs Al Kholood20.55 hAl Majma'a Sport City StadiumEntradas
jue., 3 de septiembre de 2026Neom SC vs Al Khaleej21.30 hKing Khalid Sports CityEntradas
jue., 3 de septiembre de 2026Diriyah Club vs Al Qadsiah23.00 hPrince Faisal bin Fahd StadiumEntradas
vie., 4 de septiembre de 2026Abha vs Al Ettifaq21.00 hPrince Sultan bin Abdulaziz Sports City StadiumEntradas
vie., 4 de septiembre de 2026Al Ahli vs Al Riyadh23.00 hPrince Abdullah Al-Faisal StadiumEntradas
vie., 4 de septiembre de 2026Al Shabab vs Al Hilal23.00 hSHG ArenaEntradas
sáb., 5 de septiembre de 2026Al Faisaly vs Al Hazem20.50 hAl Majma'a Sport City StadiumEntradas
sáb., 5 de septiembre de 2026Al Taawoun vs Al Fateh20.55 hAl Taawoun Club StadiumEntradas
sáb., 5 de septiembre de 2026Al Ittihad vs Al Nassr23.00 hAlinma StadiumEntradas

Jornada 6

FechaPartidoHora AST (GMT +3 h)EstadioEntradas
lun., 7 de septiembre de 2026Al Khaleej vs Al Riyadh20.30 hPrince Mohammed Bin Fahd StadiumEntradas
lun., 7 de septiembre de 2026Al Hilal vs Neom SC23.00 hKingdom ArenaEntradas
mar., 8 de septiembre de 2026Al Ettifaq vs Al Faisaly20.30 hAl Ettifaq Club StadiumEntradas
mar., 8 de septiembre de 2026Al Hazem vs Al Taawoun20.55 hAl Hazem Club StadiumEntradas
mar., 8 de septiembre de 2026Al Ittihad vs Al Fayha23.00 hAlinma StadiumEntradas
mar., 8 de septiembre de 2026Al Qadsiah vs Al Ahli23.00 hPrince Mohammed Bin Fahd StadiumEntradas
mié., 9 de septiembre de 2026Al Kholood vs Al Shabab20.55 hAl Hazem Club StadiumEntradas
mié., 9 de septiembre de 2026Al Fateh vs Diriyah Club23.00 hMaydan Tamweel Al OulaEntradas
mié., 9 de septiembre de 2026Al Nassr vs Abha23.00 hAl-Awwal ParkEntradas

Cómo comprar entradas para la Saudi Pro League

Para comprar entradas de partidos de la Saudi Pro League, el método más fiable es acudir a la web oficial de la liga, donde puedes ir a la sección «Fixture/Tickets» dentro de la pestaña «Matches».

Las jornadas suelen disputarse a lo largo de tres días, la mayoría de ellas de jueves a sábado para coincidir con el fin de semana saudí (viernes y sábado), y las entradas suelen ponerse a la venta un par de semanas antes de cada partido.

Además, si buscas asegurar asientos antes de la venta oficial o esperas hacerte con entradas de última hora, puede que te interese considerar el distribuidor secundario Ticombo, con entradas desde 17 SAR.

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¿Cuánto cuestan las entradas para la Saudi Pro League?

Normalmente puedes conseguir una entrada básica para un partido de la Saudi Pro League por entre 50 y 100 SAR, lo que hace que asistir sea asequible para viajeros en solitario, grupos de aficionados o familias obsesionadas con el fútbol.

Los eventos destacados, especialmente con equipos de fútbol de renombre como Al Hilal FC o Al Nassr FC, sí cuestan más, sobre todo en las mejores zonas de visión.

También existe una opción secundaria para comprar entradas de la Saudi Pro League en Ticombo. Aquí los precios pueden fluctuar, tanto por encima como por debajo del precio de lista de una entrada, dependiendo del partido y de la cercanía de la fecha, con entradas desde 17 SAR.

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Saudi Pro League 2026/27: equipos y estadios

ClubEstadio (ubicación)Capacidad
Al-Ittihad ClubAlinma Stadium (Jeddah)60.342
Al-Ahli SFCAlinma Stadium (Jeddah)60.342
Al-Khaleej FCPrince Mohammed bin Fahd Stadium (Dammam)17.300
Al-Hilal SFCKingdom Arena (Riyadh)26.090
Al-Nassr FCAl-Awwal Park (Riyadh)25.000
Al-Ettifaq FCAl Ettifaq Club Stadium (Dammam)12.924
Al-Shabab FCSHG Arena (Riyadh)13.537
Al-Riyadh SCPrince Faisal bin Fahd Stadium (Riyadh)18.063
Al-Qadsiah FCPrince Mohammed bin Fahd Stadium (Dammam)17.300
NEOM SCKing Khalid Sports City (Tabuk)12.000
Al-Fateh SCMaydan Tamweel Al Oula (Al-Ahsa)11.851
Al-Taawoun FCAl Taawoun Club Stadium (Buraydah)5.624
Al-Hazem SCAl Hazem Club Stadium (Ar Rass)5.100
Al-Kholood ClubAl Hazem Club Stadium (Ar Rass)5.100
Al-Fayha FCAl Majma'a Sport City (Al-Majma'ah)6.843
Abha ClubPrince Sultan bin Abdulaziz Sports City Stadium (Abha)20.000
Al-Faisaly ClubAl Majma'a Sport City (Al-Majma'ah)6.843
Al-Diriyah ClubPrince Faisal bin Fahd Stadium (Riyadh)18.063

¿Qué hay que saber sobre la Saudi Pro League 2026/27?

Puede que la Saudi Pro League se crease en 2007, pero sus raíces se remontan a la década de 1950 y a la competición His Majesty's League. Nueve clubes diferentes han reinado como campeones saudíes si nos remontamos hasta aquellos primeros tiempos. Sin embargo, desde que la máxima categoría pasó a llamarse Saudi Pro League, tres equipos han dominado. Quince de los 18 títulos desde 2007 han ido a parar a Al-Hilal (8), Al-Nassr (4) y Al-Ittihad (3), con Al-Nassr poniendo fin a una espera de siete años para recuperar la corona al término de la temporada 2025/26 bajo el mando de Jorge Jesus. Desde entonces, Ange Postecoglou se ha hecho cargo de la defensa del título en 2026/27.

El éxito conduce inevitablemente a la popularidad y, por tanto, no sorprende que esos tres clubes, Al-Ittihad, Al-Hilal y Al-Nassr, junto con Al-Ahli, tengan las mayores asistencias de la liga. De hecho, representan más del 60 % de la asistencia anual total de la Saudi Pro League. Esos clubes también han tendido a atraer a la mayoría de las estrellas extranjeras que juegan en Oriente Medio.

El fichaje de Cristiano Ronaldo en 2022 es la incorporación más destacada de la historia de la SPL. Al-Nassr estaba en el paraíso, especialmente porque anteriormente CR7 había rechazado un traspaso al vecino local y archirrival, Al Hilal. La llegada de Ronaldo revolucionó el fútbol saudí en su conjunto y preparó el terreno para que numerosos jugadores de ligas europeas de primer nivel se unieran a la Saudi Pro League.

Con cuatro de los actuales equipos de la Saudi Pro League con sede en Riyadh (Al-Hilal, Al-Nassr, Al-Shabab y Al-Riyadh), un viaje de un amante del deporte a la capital saudí a menudo implica asistir a un partido de la Pro League durante sus vacaciones. Con jugadores como Cristiano Ronaldo, Sadio Mane, Aleksandar Mitrovic, Neymar, Jhon Duran y Darwin Nunez habiendo jugado, o todavía jugando, en Al-Hilal y Al-Nassr, no sorprende que la demanda de entradas sea alta cada vez que esos clubes entran en acción.

Puede que los clubes de Riyadh hayan dominado el fútbol saudí en el pasado, pero Al Ittihad, de la ciudad costera de Jeddah, en el mar Rojo, ha plantado cara con firmeza a lo largo de los años y es uno de los clubes de fútbol más grandes del país y de Asia en general. A numerosos aficionados al fútbol les encantaría verlo en directo, especialmente cuando cuenta con una plantilla brillante que incluye a Karim Benzema, Moussa Diaby y Fabinho.

La temporada 2026/27 también tiene un significado adicional para el fútbol saudí en su conjunto, ya que la liga hará una pausa ampliada a mitad de temporada desde el 24 de diciembre de 2026 hasta el 7 de febrero de 2027 para permitir que Arabia Saudí sea anfitriona de la Copa Asiática de la AFC 2027.

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