La Saudi Pro League ha crecido de forma significativa en relevancia en las últimas temporadas, tras la enorme inversión de los clubes y la llegada de toda una serie de estrellas mundiales del fútbol. Ahora ostenta la distinción de ser la liga mejor clasificada de Asia.

No sorprende, por tanto, que la asistencia haya ido en aumento como resultado. Más de 2,5 millones de aficionados asistieron a partidos de la SPL la temporada pasada, lo que supone 1,3 millones más que hace una década.

Deja que GOAL te guíe a través de toda la información vital que necesitas para conseguir entradas para partidos de la Saudi Pro League, incluido dónde puedes comprarlas y cuánto te costarán.

Próximos partidos de la Saudi Pro League

Aquí tienes un vistazo a los partidos más destacados y con mayor demanda de las primeras semanas de la temporada, los encuentros en los que participan los cuatro grandes clubes de la SPL (Al-Hilal, Al-Nassr, Al-Ittihad y Al-Ahli) para los que es más probable que los aficionados quieran entradas. Los horarios de inicio que figuran a continuación son los programados y publicados inicialmente por fuentes de seguimiento de partidos; la SPL confirma los horarios definitivos y cualquier cambio motivado por la televisión aproximadamente entre dos y tres semanas antes de cada jornada, así que comprueba siempre la hora exacta en spl.com.sa o con tu proveedor de entradas antes de viajar.

Fecha Partido Hora AST (GMT +3 h) Estadio Entradas jue., 13 de agosto de 2026 Diriyah Club vs Al Ahli 23.00 h Prince Faisal bin Fahd Stadium Entradas vie., 14 de agosto de 2026 Al Hilal vs Al Faisaly 23.00 h Kingdom Arena Entradas sáb., 15 de agosto de 2026 Al Ittihad vs Al Kholood 23.00 h Alinma Stadium Entradas sáb., 15 de agosto de 2026 Al Nassr vs Al Fateh 23.00 h Al-Awwal Park Entradas jue., 20 de agosto de 2026 Al Fayha vs Al Hilal 23.00 h Al Majma'a Sport City Stadium Entradas vie., 21 de agosto de 2026 Al Riyadh vs Al Nassr 21.00 h Prince Faisal bin Fahd Stadium Entradas sáb., 22 de agosto de 2026 Al Ahli vs Abha 23.00 h Alinma Stadium Entradas mar., 1 de septiembre de 2026 Al Hilal vs Al Ahli 23.00 h Kingdom Arena Entradas sáb., 5 de septiembre de 2026 Al Ittihad vs Al Nassr 23.00 h Alinma Stadium Entradas

Lista completa de partidos de las jornadas 1-6 (13 de agosto - 9 de septiembre de 2026)

Aquí tienes todos los partidos programados actualmente en las seis primeras jornadas de la temporada, con los 18 clubes incluidos. Las fechas y los estadios están bien confirmados; los horarios de inicio son provisionales y pueden cambiar a medida que se cierren las programaciones televisivas más cerca del día del partido, así que tómalos como una guía de planificación y no como algo definitivo. Ten en cuenta también que Al-Ittihad y Al-Ahli acogen ocasionalmente partidos en el antiguo Prince Abdullah Al-Faisal Stadium de Jeddah junto a su estadio principal, Alinma Stadium, así que no te sorprendas si ambos recintos aparecen para el mismo club. Seguiremos añadiendo más jornadas a medida que la SPL confirme los horarios de inicio más cerca de cada ronda.

Jornada 1

Fecha Partido Hora AST (GMT +3 h) Estadio Entradas jue., 13 de agosto de 2026 Abha vs Al Hazem 21.15 h Prince Sultan bin Abdulaziz Sports City Stadium Entradas jue., 13 de agosto de 2026 Diriyah Club vs Al Ahli 23.00 h Prince Faisal bin Fahd Stadium Entradas jue., 13 de agosto de 2026 Al Shabab vs Al Qadsiah 23.00 h SHG Arena Entradas vie., 14 de agosto de 2026 Neom SC vs Al Fayha 21.50 h King Khalid Sports City Entradas vie., 14 de agosto de 2026 Al Ettifaq vs Al Riyadh 23.00 h Al Ettifaq Club Stadium Entradas vie., 14 de agosto de 2026 Al Hilal vs Al Faisaly 23.00 h Kingdom Arena Entradas sáb., 15 de agosto de 2026 Al Taawoun vs Al Khaleej 21.15 h Al Taawoun Club Stadium Entradas sáb., 15 de agosto de 2026 Al Ittihad vs Al Kholood 23.00 h Alinma Stadium Entradas sáb., 15 de agosto de 2026 Al Nassr vs Al Fateh 23.00 h Al-Awwal Park Entradas

Jornada 2

Fecha Partido Hora AST (GMT +3 h) Estadio Entradas jue., 20 de agosto de 2026 Al Fayha vs Al Hilal 23.00 h Al Majma'a Sport City Stadium Entradas vie., 21 de agosto de 2026 Al Riyadh vs Al Nassr 21.00 h Prince Faisal bin Fahd Stadium Entradas vie., 21 de agosto de 2026 Al Hazem vs Diriyah Club 21.15 h Al Hazem Club Stadium Entradas vie., 21 de agosto de 2026 Al Qadsiah vs Al Ittihad 23.00 h Prince Mohammed Bin Fahd Stadium Entradas vie., 21 de agosto de 2026 Al Faisaly vs Neom SC 23.00 h Al Majma'a Sport City Stadium Entradas sáb., 22 de agosto de 2026 Al Fateh vs Al Ettifaq 20.45 h Maydan Tamweel Al Oula Entradas sáb., 22 de agosto de 2026 Al Kholood vs Al Taawoun 21.10 h Al Hazem Club Stadium Entradas sáb., 22 de agosto de 2026 Al Ahli vs Abha 23.00 h Alinma Stadium Entradas sáb., 22 de agosto de 2026 Al Khaleej vs Al Shabab 23.00 h Prince Mohammed Bin Fahd Stadium Entradas

Jornada 3

Fecha Partido Hora AST (GMT +3 h) Estadio Entradas lun., 24 de agosto de 2026 Neom SC vs Al Qadsiah 21.40 h King Khalid Sports City Entradas lun., 24 de agosto de 2026 Al Ittihad vs Al Hazem 23.00 h Prince Abdullah Al-Faisal Stadium Entradas mar., 25 de agosto de 2026 Abha vs Al Khaleej 21.05 h Prince Sultan bin Abdulaziz Sports City Stadium Entradas mar., 25 de agosto de 2026 Al Taawoun vs Al Fayha 21.10 h Al Taawoun Club Stadium Entradas mar., 25 de agosto de 2026 Al Ettifaq vs Al Nassr 23.00 h Al Ettifaq Club Stadium Entradas mar., 25 de agosto de 2026 Al Shabab vs Al Riyadh 23.00 h SHG Arena Entradas mié., 26 de agosto de 2026 Al Faisaly vs Al Fateh 21.00 h Al Majma'a Sport City Stadium Entradas mié., 26 de agosto de 2026 Diriyah Club vs Al Kholood 23.00 h Prince Faisal bin Fahd Stadium Entradas mar., 1 de septiembre de 2026 Al Hilal vs Al Ahli 23.00 h Kingdom Arena Entradas

Jornada 4

Fecha Partido Hora AST (GMT +3 h) Estadio Entradas vie., 28 de agosto de 2026 Al Riyadh vs Neom SC 20.50 h Prince Faisal bin Fahd Stadium Entradas vie., 28 de agosto de 2026 Al Fayha vs Abha 21.00 h Al Majma'a Sport City Stadium Entradas vie., 28 de agosto de 2026 Al Khaleej vs Al Hilal 23.00 h Prince Mohammed Bin Fahd Stadium Entradas vie., 28 de agosto de 2026 Al Nassr vs Al Taawoun 23.00 h Al-Awwal Park Entradas sáb., 29 de agosto de 2026 Al Kholood vs Al Ahli 21.05 h Al Hazem Club Stadium Entradas sáb., 29 de agosto de 2026 Al Ettifaq vs Diriyah Club 23.00 h Al Ettifaq Club Stadium Entradas sáb., 29 de agosto de 2026 Al Fateh vs Al Ittihad 23.00 h Maydan Tamweel Al Oula Entradas dom., 30 de agosto de 2026 Al Hazem vs Al Shabab 21.05 h Al Hazem Club Stadium Entradas dom., 30 de agosto de 2026 Al Qadsiah vs Al Faisaly 23.00 h Prince Mohammed Bin Fahd Stadium Entradas

Jornada 5

Fecha Partido Hora AST (GMT +3 h) Estadio Entradas jue., 3 de septiembre de 2026 Al Fayha vs Al Kholood 20.55 h Al Majma'a Sport City Stadium Entradas jue., 3 de septiembre de 2026 Neom SC vs Al Khaleej 21.30 h King Khalid Sports City Entradas jue., 3 de septiembre de 2026 Diriyah Club vs Al Qadsiah 23.00 h Prince Faisal bin Fahd Stadium Entradas vie., 4 de septiembre de 2026 Abha vs Al Ettifaq 21.00 h Prince Sultan bin Abdulaziz Sports City Stadium Entradas vie., 4 de septiembre de 2026 Al Ahli vs Al Riyadh 23.00 h Prince Abdullah Al-Faisal Stadium Entradas vie., 4 de septiembre de 2026 Al Shabab vs Al Hilal 23.00 h SHG Arena Entradas sáb., 5 de septiembre de 2026 Al Faisaly vs Al Hazem 20.50 h Al Majma'a Sport City Stadium Entradas sáb., 5 de septiembre de 2026 Al Taawoun vs Al Fateh 20.55 h Al Taawoun Club Stadium Entradas sáb., 5 de septiembre de 2026 Al Ittihad vs Al Nassr 23.00 h Alinma Stadium Entradas

Jornada 6

Fecha Partido Hora AST (GMT +3 h) Estadio Entradas lun., 7 de septiembre de 2026 Al Khaleej vs Al Riyadh 20.30 h Prince Mohammed Bin Fahd Stadium Entradas lun., 7 de septiembre de 2026 Al Hilal vs Neom SC 23.00 h Kingdom Arena Entradas mar., 8 de septiembre de 2026 Al Ettifaq vs Al Faisaly 20.30 h Al Ettifaq Club Stadium Entradas mar., 8 de septiembre de 2026 Al Hazem vs Al Taawoun 20.55 h Al Hazem Club Stadium Entradas mar., 8 de septiembre de 2026 Al Ittihad vs Al Fayha 23.00 h Alinma Stadium Entradas mar., 8 de septiembre de 2026 Al Qadsiah vs Al Ahli 23.00 h Prince Mohammed Bin Fahd Stadium Entradas mié., 9 de septiembre de 2026 Al Kholood vs Al Shabab 20.55 h Al Hazem Club Stadium Entradas mié., 9 de septiembre de 2026 Al Fateh vs Diriyah Club 23.00 h Maydan Tamweel Al Oula Entradas mié., 9 de septiembre de 2026 Al Nassr vs Abha 23.00 h Al-Awwal Park Entradas

Cómo comprar entradas para la Saudi Pro League

Para comprar entradas de partidos de la Saudi Pro League, el método más fiable es acudir a la web oficial de la liga, donde puedes ir a la sección «Fixture/Tickets» dentro de la pestaña «Matches».

Las jornadas suelen disputarse a lo largo de tres días, la mayoría de ellas de jueves a sábado para coincidir con el fin de semana saudí (viernes y sábado), y las entradas suelen ponerse a la venta un par de semanas antes de cada partido.

Además, si buscas asegurar asientos antes de la venta oficial o esperas hacerte con entradas de última hora, puede que te interese considerar el distribuidor secundario Ticombo, con entradas desde 17 SAR.

¿Cuánto cuestan las entradas para la Saudi Pro League?

Normalmente puedes conseguir una entrada básica para un partido de la Saudi Pro League por entre 50 y 100 SAR, lo que hace que asistir sea asequible para viajeros en solitario, grupos de aficionados o familias obsesionadas con el fútbol.

Los eventos destacados, especialmente con equipos de fútbol de renombre como Al Hilal FC o Al Nassr FC, sí cuestan más, sobre todo en las mejores zonas de visión.

También existe una opción secundaria para comprar entradas de la Saudi Pro League en Ticombo. Aquí los precios pueden fluctuar, tanto por encima como por debajo del precio de lista de una entrada, dependiendo del partido y de la cercanía de la fecha, con entradas desde 17 SAR.

Saudi Pro League 2026/27: equipos y estadios

Club Estadio (ubicación) Capacidad Al-Ittihad Club Alinma Stadium (Jeddah) 60.342 Al-Ahli SFC Alinma Stadium (Jeddah) 60.342 Al-Khaleej FC Prince Mohammed bin Fahd Stadium (Dammam) 17.300 Al-Hilal SFC Kingdom Arena (Riyadh) 26.090 Al-Nassr FC Al-Awwal Park (Riyadh) 25.000 Al-Ettifaq FC Al Ettifaq Club Stadium (Dammam) 12.924 Al-Shabab FC SHG Arena (Riyadh) 13.537 Al-Riyadh SC Prince Faisal bin Fahd Stadium (Riyadh) 18.063 Al-Qadsiah FC Prince Mohammed bin Fahd Stadium (Dammam) 17.300 NEOM SC King Khalid Sports City (Tabuk) 12.000 Al-Fateh SC Maydan Tamweel Al Oula (Al-Ahsa) 11.851 Al-Taawoun FC Al Taawoun Club Stadium (Buraydah) 5.624 Al-Hazem SC Al Hazem Club Stadium (Ar Rass) 5.100 Al-Kholood Club Al Hazem Club Stadium (Ar Rass) 5.100 Al-Fayha FC Al Majma'a Sport City (Al-Majma'ah) 6.843 Abha Club Prince Sultan bin Abdulaziz Sports City Stadium (Abha) 20.000 Al-Faisaly Club Al Majma'a Sport City (Al-Majma'ah) 6.843 Al-Diriyah Club Prince Faisal bin Fahd Stadium (Riyadh) 18.063

¿Qué hay que saber sobre la Saudi Pro League 2026/27?

Puede que la Saudi Pro League se crease en 2007, pero sus raíces se remontan a la década de 1950 y a la competición His Majesty's League. Nueve clubes diferentes han reinado como campeones saudíes si nos remontamos hasta aquellos primeros tiempos. Sin embargo, desde que la máxima categoría pasó a llamarse Saudi Pro League, tres equipos han dominado. Quince de los 18 títulos desde 2007 han ido a parar a Al-Hilal (8), Al-Nassr (4) y Al-Ittihad (3), con Al-Nassr poniendo fin a una espera de siete años para recuperar la corona al término de la temporada 2025/26 bajo el mando de Jorge Jesus. Desde entonces, Ange Postecoglou se ha hecho cargo de la defensa del título en 2026/27.

El éxito conduce inevitablemente a la popularidad y, por tanto, no sorprende que esos tres clubes, Al-Ittihad, Al-Hilal y Al-Nassr, junto con Al-Ahli, tengan las mayores asistencias de la liga. De hecho, representan más del 60 % de la asistencia anual total de la Saudi Pro League. Esos clubes también han tendido a atraer a la mayoría de las estrellas extranjeras que juegan en Oriente Medio.

El fichaje de Cristiano Ronaldo en 2022 es la incorporación más destacada de la historia de la SPL. Al-Nassr estaba en el paraíso, especialmente porque anteriormente CR7 había rechazado un traspaso al vecino local y archirrival, Al Hilal. La llegada de Ronaldo revolucionó el fútbol saudí en su conjunto y preparó el terreno para que numerosos jugadores de ligas europeas de primer nivel se unieran a la Saudi Pro League.

Con cuatro de los actuales equipos de la Saudi Pro League con sede en Riyadh (Al-Hilal, Al-Nassr, Al-Shabab y Al-Riyadh), un viaje de un amante del deporte a la capital saudí a menudo implica asistir a un partido de la Pro League durante sus vacaciones. Con jugadores como Cristiano Ronaldo, Sadio Mane, Aleksandar Mitrovic, Neymar, Jhon Duran y Darwin Nunez habiendo jugado, o todavía jugando, en Al-Hilal y Al-Nassr, no sorprende que la demanda de entradas sea alta cada vez que esos clubes entran en acción.

Puede que los clubes de Riyadh hayan dominado el fútbol saudí en el pasado, pero Al Ittihad, de la ciudad costera de Jeddah, en el mar Rojo, ha plantado cara con firmeza a lo largo de los años y es uno de los clubes de fútbol más grandes del país y de Asia en general. A numerosos aficionados al fútbol les encantaría verlo en directo, especialmente cuando cuenta con una plantilla brillante que incluye a Karim Benzema, Moussa Diaby y Fabinho.

La temporada 2026/27 también tiene un significado adicional para el fútbol saudí en su conjunto, ya que la liga hará una pausa ampliada a mitad de temporada desde el 24 de diciembre de 2026 hasta el 7 de febrero de 2027 para permitir que Arabia Saudí sea anfitriona de la Copa Asiática de la AFC 2027.