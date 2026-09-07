¿Cometió el arbitraje error tras error durante el Ajax-PSV? Seis momentos discutibles, uno tras otro

El árbitro Sander van der Eijk dirigió el sábado por la noche su primer gran partido de la Eredivisie. Hubo muchos errores arbitrales durante el Ajax - PSV (1-3). La actuación de Van der Eijk fue, como mínimo, poco afortunada. Se habló mucho de la falta de Ruben van Bommel sobre Aaron Bouwman, pero también hubo muchos otros momentos discutibles. Voetbalzone los repasa.

Minuto 16: amarilla injusta para Sano

Kodai Sano vio la primera amarilla del partido cuando apenas se había superado el primer cuarto de hora. Davy Klaassen ganó un duelo por el balón al japonés, pero en el choque posterior fue él quien cometió la primera falta. Peter Bosz también se indignó mucho por ello desde la banda. Quien vuelva a ver las imágenes no puede sino darle la razón al técnico del PSV.

Minuto 74: amarilla injusta para Kostic

Recién ingresado al campo, Filip Kostic también fue amonestado. El serbio quiso agarrar a Marcos Leonardo de la camiseta, pero en realidad no llegó a sujetarlo. Aun así, Van der Eijk consideró que la acción merecía tarjeta amarilla.

Minuto 76: no señalaron penalti sobre Ouazane

El suplente Ouazane tuvo unos minutos después, tras una pérdida de balón de Sano, la oportunidad de volver a igualar el marcador. El joven disparó por encima del larguero desde una posición prometedora. Armando Obispo cometió falta justo después del disparo dentro del área sobre el jugador del Ajax, que se quedó tendido en el suelo con dolor. Sin embargo, Van der Eijk no vio infracción alguna. Lo mismo pensó Pol van Boekel, que como VAR no llamó a su compañero a la banda para revisar las imágenes.

Llamativamente, hace dos semanas Til sí recibió un penalti en una situación similar durante el FC Groningen - PSV, después de que Márk Csinger lo derribara tras un intento de gol. Entonces el árbitro Allard Lindhout revisó las imágenes tras la intervención del VAR y posteriormente señaló el punto de penalti.

La acción del penalti a Til puede verse en el minuto 3:42.

Minuto 79: ¿falta de Amrabat sobre Bajraktarevic?

Sofyan Amrabat debutó contra el PSV como suplente con la camiseta del Ajax. En un duelo con Esmir Bajraktarevic jugó primero el balón, tras lo cual tocó ligeramente en la rodilla al extremo. Online, los aficionados del PSV señalaron sobre todo esta acción tras el partido. Cuando se ve una captura del momento en que Amrabat toca a Bajraktarevic, efectivamente parece una falta dura. Sin embargo, si se reproducen las imágenes a velocidad reducida o normal, se parece más a un leve roce en la rodilla.

Minuto 80: no hubo roja para Van Bommel

El duro choque entre Van Bommel y Bouwman dio muchísimo que hablar justo después del partido. Se ha dicho y escrito mucho al respecto. Bosz señaló después que Van Bommel no metió el cuerpo de forma consciente.

Van der Eijk calificó el choque de «desafortunado», mientras que el jefe de los árbitros, Raymond van Meenen, opina que el duro golpe de Van Bommel sobre Bouwman merecía tarjeta roja.

Van Meenen también consideró que Van der Eijk debería haber ido él mismo a la pantalla durante el tratamiento de la lesión para valorar la situación con calma, incluso si Van Boekel, como VAR, no lo llamó a la banda.

Minuto 97: ¿no hubo segunda amarilla para Van Bommel?

Van Bommel solo vio una amarilla por la falta sobre Bouwman. Muy dentro del tiempo añadido, volvió a librarse por poco después de derribar a Julian Brandt con una patada en las piernas. Esta infracción no pudo verse de cerca y a velocidad normal, por lo que solo puede juzgarse en base a una repetición a cámara lenta.















