Colombia quedó eliminada a pesar de ganar en Venezuela

Fiel a un estilo que nunca se pudo entender, Reinaldo Rueda saltó a la cancha con un XI inédito, poco ambicioso y lleno de improvisación en posiciones donde se cuenta con jugadores que conocen su función, pero que atónitos se quedan en el banco de suplentes o juegan en perfiles que les son extraños.

El milagro en Lima no se dio y Colombia cerró una discreta Eliminatoria, con más penas que glorias, sin brújula y con un futuro poco alentador, a pesar de los grandes talentos, que a nivel individual, deberían ilusionar a un país que se vuelve a quedar sin Mundial después de asistir a dos en línea.

El artículo sigue a continuación

Una fría victoria sobre Venezuela, más producto de la ansiedad de la Vinotinto, que por virtud de los cafeteros no alcanzó para sellar el paso al repechaje rumbo a Qatar, un destino que no será explorado por Colombia, producto de una serie de errores, malas decisiones y procesos truncados por unos directivos que más allá de pensar en el bienestar de la Tricolor, se enfrascan en disputas por intereses personales y egos que no desembocan en buenas decisiones para el futuro del equipo.

Lo de los jugadores es un punto a parte, sin un proceso consistente, ni un timonel aceptado por todas la partes, además de una serie de rumores acerca de problemas en la interna y un camerino que estallaba con cada concentración, la labor de los que se paraban a jugar los partidos se limitaba a vestir la camiseta, intentar exhibir sus condiciones y figurar de alguna manera, no siempre positiva. Ausencia total de cohesión, coherencia y ni hablar de entendimiento dentro de la cancha.

Del partido, poco que comentar, otro 'sancocho' de malas ideas, improvisación técnica y un equipo que espera que las individualidades le salven los papeles, cuando no se juega a nada, como si la Selección fuera el lugar para hacer laboratorios, esperando que al final el resultado sea positivo. Colombia ganó en Puerto Ordaz, pero perdió para la historia.