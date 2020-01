Colo Colo vs. U de Chile: ¿qué equipo tiene más títulos?

Así está el duelo de campeonatos entre los más grandes de Chile.

Es una lucha de toda la vida, un duelo que no tiene fin, una rivalidad que, por ahora, tiene un dominador en lo que tiene que ver con los títulos. Colo Colo cuenta con 48 estrellas, mientras que la U suma 25.

Por su parte, el cuadro blanco consiguió en 1991 alzar la , logro que ningún equipo chileno supo conquistar. El mismo cuadro albo, en 1973, (1976) y (1981-1982) estuvieron a 180 minutos de la gloria, pero el destino en algunos casos y la superioridad de los rivales en otros, impidió acariciar la copa.

El detalle de los títulos de Colo Colo

Aunque está lejos en los números, el Romántico Viajero cuenta en sus vitrinas con la de 2011, probablemente su logro más importante: es el único equipo chileno en alcanzar la gloria (fue el 2011 frente a LDU 4-0 en el global). De ahí en más, nadie ha podido igualar ese registro. El equipo que más lejos ha llegado es la UC en 2012, en donde llegó a ser semifinalista.

El detalle de los títulos de la U

A nivel de Copa la historia no es distinta: suma 11 y la U solo 5. En campeonatos nacionales, la distancia sigue siendo abismal. Además, los albos cuentan con una Copa Interamericana (1992) al vencer en la llave final al de , y una Recopa, que se disputó en el mismo año en Kobe, , entre el Cacique, ganador de la Copa Libertadores, y Cruzeiro, vencedor de la Supercopa Joao Havelange.

La definición de la Copa Chile 2019 determinará un nuevo título para estos gigantes:

Colo Colo: 48

- 32 Torneos Nacionales

- 1 Copa Libertadores

- 1 Copa Interamericana

- 1 Recopa

- 2 Supercopa

- 11 Copa Chile

: 25

- 18 Torneos Nacionales

- 1 Copa Sudamericana

- 1 Supercopa

- 5 Copa Chile

Repasa el historial de campeonatos nacionales:

COLO COLO, 32 TÍTULOS

1937, 1939, 1941, 1944, 1947, 1953, 1956, 1960, 1963, 1970, 1972, 1979, 1981, 1983, 1986, 1989, 1990, 1991, 1993, 1996, 1997 (C), 1998, 2002 (C), 2006 (A), 2006 (C), 2007 (A) 2007 (C), 2008 (C), 2009 (C), 2014 (C), 2015 (A), 2017 (T).

UNIVERSIDAD DE CHILE, 18 TÍTULOS

1940, 1959, 1962, 1964, 1965, 1967, 1969, 1994, 1995, 1999, 2000, 2004(A), 2009(A), 2011(A), 2011 (C), 2012 (A), 2014/2015 (A), 2017 (C).

UNIVERSIDAD CATÓLICA, 12 TÍTULOS

1949, 1954, 1961, 1966, 1984, 1987, 1997 (A), 2002 (A), 2005 (C), 2010, 2016 (C), 2017 (A).

COBRELOA, 8 TÍTULOS

1980, 1982, 1985, 1988, 1992, 2003 (A), 2003 (C), 2004 (C).

UNIÓN ESPAÑOLA, 7 TÍTULOS

1943, 1951, 1973, 1975, 1977, 2005 (A), 2013.

4 TÍTULOS

: 1936, 1946, 1948, 1957

Magallanes: 1933, 1934, 1935, 1938

: 1950, 1952, 1976, 2008 (A)

SANTIAGO WANDERERS, 3 TÍTULOS

1958, 1969, 2001

2 TÍTULOS

: 1955, 1978

: 1974, 2012 (C)

1 TÍTULO

: 2014 (C)

: 2013 (A)

Santiago Morning: 1942

Green Cross: 1945

Unión San Felipe: 1971