Cocorella coquetea con Vinícius: «Haré todo lo que él no quiera hacer»

Mark Cucurella, recién fichado del Chelsea, mandó un emotivo mensaje a Vinicius Junior.

En una entrevista con Radio Marca tras su fichaje, Cocorella describió sus primeras sensaciones y sus objetivos en el Bernabéu.

Una llamada de Mourinho fue clave en su decisión, como explicó: «Cuando te llama un entrenador como Mourinho, te sientes orgulloso. Me escribió, luego me llamó y me explicó todo. Quiero empezar a trabajar con él; estoy en buena forma y con muchas ganas de jugar con el Real Madrid».

Reconoce que fichar por el Real Madrid es uno de los mayores retos de su carrera y está ilusionado por vestir la camiseta blanca.

Y añadió: «Es un gran reto. Todos los jugadores del Real Madrid son buenos. Adaptarse al equipo no es nada fácil... Tienes que estar totalmente concentrado en cada partido. Todos los equipos quieren derrotarte».

Vinicius jugará como extremo izquierdo por delante de mí y le dije: «Creo que nos entenderemos bien. No me importa si no defiende, yo cubriré lo que él no quiera hacer. Mientras sea decisivo y marque goles, yo asumiré las tareas difíciles».

Además, destacó: «Vinícius ha sido clave en las campañas del Real Madrid en la Liga de Campeones».

Además, Marc dejó la puerta abierta a Enzo Fernández diciendo: «Es un jugador fantástico y un gran amigo. Me felicitó por el fichaje y espero que se haga realidad; me haría mucha ilusión. Fuimos muy felices en el Chelsea, y que se nos presente la oportunidad de fichar por el Real Madrid este mismo verano… Le deseo mucha suerte y que se convierta en jugador del Real Madrid».

Cocorela habla de la selección española

Sobre el empate con Cabo Verde en el Mundial, reconoció: «Nos frustramos porque no empezamos bien. Fue una llamada de atención: si no estás al cien por cien, te vas a casa pronto. Y eso nos vino bien».

Sobre Lamine Yamal, añadió: «Ha madurado mucho como persona y jugador desde la Eurocopa; sigue siendo joven, pero ya es un hombre hecho».