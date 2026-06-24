Goal.com
En directo

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
Spain v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Abobakr El Mokadem

Traducido por

Cocorella coquetea con Vinícius: «Haré todo lo que él no quiera hacer»

Uruguay vs España
Uruguay
España
World Cup
Escocia vs Brazil
Escocia
Brazil
Real Madrid
M. Cucurella
Vinicius Junior
Uruguay
España
México
Escocia
Brasil
EE. UU.

Jugarán juntos en la banda izquierda

Mark Cucurella, recién fichado del Chelsea, mandó un emotivo mensaje a Vinicius Junior.

En una entrevista con Radio Marca tras su fichaje, Cocorella describió sus primeras sensaciones y sus objetivos en el Bernabéu.

Una llamada de Mourinho fue clave en su decisión, como explicó: «Cuando te llama un entrenador como Mourinho, te sientes orgulloso. Me escribió, luego me llamó y me explicó todo. Quiero empezar a trabajar con él; estoy en buena forma y con muchas ganas de jugar con el Real Madrid».

Reconoce que fichar por el Real Madrid es uno de los mayores retos de su carrera y está ilusionado por vestir la camiseta blanca.

Y añadió: «Es un gran reto. Todos los jugadores del Real Madrid son buenos. Adaptarse al equipo no es nada fácil... Tienes que estar totalmente concentrado en cada partido. Todos los equipos quieren derrotarte».

World Cup
Escocia crest
Escocia
SCO
Brazil crest
Brazil
BRA
World Cup
Uruguay crest
Uruguay
URU
España crest
España
ESP

Vinicius jugará como extremo izquierdo por delante de mí y le dije: «Creo que nos entenderemos bien. No me importa si no defiende, yo cubriré lo que él no quiera hacer. Mientras sea decisivo y marque goles, yo asumiré las tareas difíciles».

Además, destacó: «Vinícius ha sido clave en las campañas del Real Madrid en la Liga de Campeones».

Además, Marc dejó la puerta abierta a Enzo Fernández diciendo: «Es un jugador fantástico y un gran amigo. Me felicitó por el fichaje y espero que se haga realidad; me haría mucha ilusión. Fuimos muy felices en el Chelsea, y que se nos presente la oportunidad de fichar por el Real Madrid este mismo verano… Le deseo mucha suerte y que se convierta en jugador del Real Madrid».

Cocorela habla de la selección española

Sobre el empate con Cabo Verde en el Mundial, reconoció: «Nos frustramos porque no empezamos bien. Fue una llamada de atención: si no estás al cien por cien, te vas a casa pronto. Y eso nos vino bien».

Sobre Lamine Yamal, añadió: «Ha madurado mucho como persona y jugador desde la Eurocopa; sigue siendo joven, pero ya es un hombre hecho».

Anuncios