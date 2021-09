El Clásico Regio, la rivalidad en aumento que más incomoda al futbol mexicano

Tigres y Monterrey actualmente cuentan con todo lo que alguna vez tuvieron los clubes de mayor tradición en la Liga MX.

Si hacemos un repaso de lo que ha sido la historia de la Liga MX, Tigres y Monterrey no son los términos que aparecen más seguido, ni mucho menos. Los encontramos en episodios puntuales, esporádicos, con la excusa de ser los derrotados en un partido importante o, en su defecto, para interrumpir cada cierto tiempo la hegemonía de los denominados cuatro grandes del fútbol mexicano: América, Chivas, Cruz Azul y Pumas.

Pero la ecuación se invierte cuando modificamos los parámetros de búsqueda. Si tomamos en consideración la última década, Tigres y Monterrey han sido los grandes protagonistas tanto a nivel local como internacional, sumando una importante cantidad de trofeos a sus vitrinas y siendo dos de los representantes habituales de México en las competiciones internacionales, ya sea en la Concachampions en el Mundial de Clubes.

Es por eso que, actualmente, no tiene demasiado sentido intentar reducir el Clásico Regio a una simple rivalidad entre dos viejos conocidos. Es algo más que eso. Estamos hablando de dos equipos que vienen cubriendo ese vacío que dejaron los grandes y que además, cuando se enfrentan, representan una garantía de espectáculo que inexorablemente llama la atención de aquellos aficionados neutrales con ganas de ver buen futbol.

Poderío económico

Para nadie es un secreto la capacidad que tienen Tigres y Monterrey en el mercado de pases. Ya nos tienen acostumbrados a anunciar bombazos antes de cada torneo, contratando jugadores que militan en las principales ligas de Europa o figuras del futbol sudamericano. El radar de los regios es muy amplio y la experiencia indica que cuando se trazan un objetivo, lo normal es que ese jugador termine con la playera de estos equipos.

Todo esto ha generado que los clubes de Nuevo León sean los que cuentan con los planteles más caros de la Liga MX. Y esta realidad va en aumento conforme transcurren los torneos: Monterrey creció 7.4% en el pasado mercado, con un valor total de 78.60 millones de euros según Transfermarket. Lo mismo ocurre con Tigres, segundo en el listado, con una valoración general de 75.80 millones de euros, casi el triple de lo que vale Pumas.

Grandes referentes

Con el paso de los años, Tigres y Monterrey han visto cómo ciertos jugadores se han convertido en grandes referentes para sus respectivas aficiones. Jugadores como Rogelio Funes Mori o André-Pierre Gignac cuentan con un amplio recorrido en sus instituciones y conocen en su justa dimensión lo que significa este partido. Este tipo de duelos hace mucho que no se ven en un Clásico Nacional, Clásico Joven o Clásico Capitalino.

También es importante mencionar la calidad de los entrenadores que han pasado por esta rivalidad. Hace unos torneos era un espectáculo ver en el rectángulo de juego las propuestas de Antonio Mohamed y Tuca Ferretti, pero el duelo entre Javier Aguirre y Miguel Herrera también promete mucho. Se trata de dos estrategas que cuentan con una carrera repleta de éxitos, entre los que destaca haber hecho una gran labor en la Selección mexicana.

Alto nivel y un historial muy igualado

Como si lo anteriormente expuesto no sea suficiente, los partidos entre Tigres y Monterrey suelen ser sumamente atractivos. Ambos juegan con una intensidad que desde el primer minuto demuestra que no se trata de un partido cualquiera, buscando constantemente el arco rival y ofreciendo un espectáculo muy superior al que se ve regularmente en el futbol mexicano. Con tantas estrellas en el campo, la historia no podía ser distinta.

Y a todo esto se suma el morbo por saber quién comanda el historial del Clásico Regio. El odio deportivo llega a un nivel muy alto, ese en el que los aficionados buscan cualquier argumento para presumir de superioridad sobre el rival. Sin embargo, las diferencias entre uno y otro son muy pequeñas, incluso en el historial de partidos: se han enfrentado en 125 ocasiones, con 46 victorias para Tigres, 41 de Monterrey y 38 empates.

Para el fanático neutral, este es el mejor plato que puede ofrecerle la Liga MX en la actualidad. Son dos equipos ganadores, con las plantillas más costosas de México, con figuras internacionales en cada posición, con una rivalidad que viene de muy atrás y antecedentes de todo tipo. Es todo lo que en algún momento tuvieron los cuatro grandes y esa es la razón por la que incomoda tanto a los aficionados de otras parcialidades con más pasado que presente.