Cincinnati vs. Inter Miami, Semifinales de Conferencia de la MLS: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Cincinnati recibe a Inter Miami este domingo 23 de noviembre a las 17:00 horas (tiempo local) en el estadio TQL, por las Semifinales de Conferencia de la MLS 2025.

El Orange and Blue clasificó a las semifinales de conferencia después de vencer por 1-0 y 2-1 a Columbus Crew en la primera ronda de los playoffs.

Por su parte, las Garzas derrotaron por 3-1 y 4-0 a Nashville en la fase anterior, con cinco anotaciones de Lionel Messi durante el cruce.

Cómo ver Cincinatti vs Inter Miami, MLS 2025: Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido estará disponible en España, México, Sudamérica y Estados Unidos se podrá seguir a través de Apple TV con el MLS Season Pass.

Hora de inicio de Cincinatti vs Inter Miami

Major League Soccer - Playoff TQL Stadium

El partido se disputa este domingo 23 de noviembre a las 17:00 horas (tiempo local) y tendrá como escenario el estadio TQL.

México:16:00 horas

Argentina:19:00 horas

España:23:00 horas

Noticias del equipo y escuadras

Noticias de Cincinnati

Los Orange and Blue buscan su primer título de liga de su historia, con solo una Supporters Shield en sus vitrinas.

Noticias del Inter Miami

Sergio Busquets habló en conferencia de prensa sobre el cruce con Cincinnati, el cual consideró uno muy complicado.

"Va a ser un partido muy difícil, ellos son muy fuertes en su estadio. Llevan varios años haciéndolo muy bien, quedando muy bien. Tienen un sistema muy peculiar con grandes jugadores y va a ser un reto para nosotros jugar fuera y contra un gran equipo”.

Cómo llegan al partido

