Jasper Cillessen deja el NEC, según anunció este lunes en Instagram. El guardameta de 37 años quería renovar con el finalista de la copa, pero las conversaciones con la directiva no llegaron a un acuerdo.

«Hoy, lamentablemente, he decidido no renovar mi contrato con el NEC por un año más. Mi deseo era firmar por al menos dos años y, después, dar mis primeros pasos como entrenador de porteros dentro del club. Por desgracia, no hemos llegado a un acuerdo», explica Cillessen en su cuenta de Instagram.

“A pesar de mis expectativas, miro atrás y ha sido un año bonito. Gracias a todos en el club, a la afición y a quienes me apoyaron. ¡Gracias! ¡Mucha suerte en Europa!”, añade en referencia a la plaza europea lograda tras el tercer puesto.

La temporada pasada fue suplente de Gonzalo Crettaz, aunque jugó la Copa de la Liga; allí no pudo evitar la derrota por 5-1 frente al AZ en la final.

El guardameta de Groesbeek, que se formó en el NEC, jugó en el club de Nimega entre 2022 y 2024, además del pasado curso. Entre medias, defendió las porterías de Ajax, FC Barcelona, Valencia y Las Palmas.

Con 65 partidos internacionales con Holanda desde 2013, el portero ahora libre decidirá su futuro.