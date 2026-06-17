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Loai Mohamed

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Cifras en aumento. Argelia, la puerta de Messi hacia dos hitos

L. Messi
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EE. UU.

Un hito histórico y un nuevo centenario... «El Pulga» acapara la atención en el Mundial

Lionel Messi, capitán de Argentina, celebra dos hitos en el partido contra Argelia en el Mundial 2026.

Esta madrugada saldrá de titular ante los Guerreros del Desierto en el estadio Arrowhead, dentro del Grupo 10.

Según Opta, hace 20 años debutó en Alemania 2006 ante Serbia (6-0).

Hoy juega su partido 27 y se convierte en el primer futbolista que participa en seis ediciones.

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Ha marcado 13 goles y necesita cuatro más para superar el récord de Miroslav Klose.

Además, disputa su partido internacional 200 con la Albiceleste.

Debutó con la Albiceleste el 17 de agosto de 2005, jugando un minuto ante Hungría en un amistoso que Argentina ganó 2-1. Desde entonces, ha marcado 117 goles en 199 encuentros.

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