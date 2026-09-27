Cifra histórica: España logra una hazaña única

España reforzó su condición de mejor selección del mundo tras su emocionante victoria por 3-2 ante Inglaterra en el inicio de su andadura en el primer sendero de la Liga de Naciones de la UEFA, en el estadio de Wembley.

Inglaterra recibió a España la noche del sábado en Londres, en el marco de la primera jornada del Grupo 3 de la Liga de Naciones de la UEFA, en un partido en el que Inglaterra se adelantó por 2-1 en la primera parte antes de que España diera la vuelta al marcador en la segunda mitad con los goles de Oyarzabal y Baena.

Tras esta victoria, el saldo de España en la clasificación de la FIFA alcanzó los 2002,34 puntos, convirtiéndose en la primera selección en superar el umbral de los 2000 puntos desde la aplicación del sistema de clasificación actual en junio de 2018, según la cuenta de Mister Chip en X.





España se prepara para disputar su siguiente partido en la Liga de Naciones de la UEFA el próximo martes, cuando se enfrentará a la selección de Croacia en su terreno, para después medirse a la República Checa el próximo 3 de octubre.