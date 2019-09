Chucky Lozano: "Me encanta estar en la Selección, es algo que me fascina"

El delantero expresó su dolor por no jugar la Copa Oro 2019, en un nuevo ciclo que comenzará en el Tri.

La Selección mexicana vivirá una nueva era, pues por primera ocasión desde su llegada, Tata Martino podrá contar con todos sus jugadores que militan en Europa. Sin duda, uno de los elementos apuntados para ser referente es Chucky Lozano, delantero que llegó esta temporada al y que tiene un panorama brillante para el futuro.

En entrevista con TUDN, Hirving se dijo contento de volver a vestir la camiseta verde, con la que no disputa un duelo desde el pasado mes de marzo. "Me encanta estar en la Selección. Es algo que me fascina, es algo que nunca voy a dejar de hacer", dijo.

Igualmente, confesó su frustración por no haber participado en la Copa Oro 2019, que terminó llevándose el Tricolor precisamente ante . "Sí me dolió, porque siempre quise estar aquí. Lástima de la lesión, quise recuperarme de la mejor manera y qué bueno que les fue muy bien. Ya tendré mi revancha”.

La Selección mexicana ya se encuentra en territorio estadounidense, preparándose para medirse ante Estados Unidos este viernes, y al combinado de el próximo martes 10 de septiembre.