Chucky Lozano cumplió cinco partidos sin jugar con el Napoli

El mexicano vio desde el banquillo de suplentes la victoria de su equipo contra el Torino por 2-1.

Luego de varios meses de inestaibilidad y crisis deportiva, la normalidad parece que va retornando al Napoli. Los Azzurri, de la mano de Gennaro Gattuso, recuperaron su nivel competitivo y ahora mismo están en puestos de competiciones europeas con su victoria ante el Torino por 2-1.

El Rino, una vez más, apostó por Lorenzo Insigne y Matteo Politano por las bandas del equipo italiano. Los extremos mantuvieron el nivel que vienen mostrando y dejaron sin opciones al Chucky Lozano, quien vio todo el compromiso desde el banquillo de suplentes del San Paolo.

Mucho tendrá que trabajar Lozano, uno de los favoritos de Ancelotti, para llenarle el 👁 a Gattuso en @sscnapoli



Sumó su 1ª titularidad y generó el penalti para el 1º ⚽ de Insigne



Ojalá sea el inicio de algo provechoso para los 2⃣ y, sobre todo, en beneficio de los Azzurri 🔷 pic.twitter.com/yyImvsWyQI — Goal (@goalmex) January 14, 2020

Ya son cinco partidos consecutivos los que acumula el mexicano sin ser tomado en cuenta por Gattuso. Su última presentación con los Azzurri fue hace casi un mes, en lo que fue la decepcionante derrota contra el modesto Leece por 3-2, en el marco de la fecha 23 de la .

"He hablado con Lozano. ¿Puede jugar afuera, pero puede garantizarme una fase defensiva? ¿O pongo a él o al equipo en dificultades? No puedo ponerlo en la cancha sabiendo que no le irá bien. Sé que a nivel de club no me estoy portando bien, pero busco futbolistas útiles", adelantó Gattuso en la previa del partido.

Es así como continúa el calvario del Chucky en el Calcio, donde no ha tenido el impacto esperado luego del importante esfuerzo económico que hizo el para ficharlo. La próxima cita será el jueves 5 de marzo contra el , en un duelo correspondiente a la vuelta de las semifinales de Copa .