Apuestas Favoritos para la Eurocopa 2024

Descubre los favoritos para tus apuestas a la Eurocopa 2024. Explora los principales candidatos, las cuotas y las mejores opciones de apuestas.

La Eurocopa 2024 de Alemania se disputa del 14 de junio al 14 de julio y es el acontecimiento futbolístico del verano donde las mejores 24 selecciones del continente se enfrentan por convertirse en la mejor selección del continente europeo.

Por esta razón las casas de apuestas ofrecen una cobertura completa de todos los partidos de la Eurocopa 2024, proporcionando no sólo todo tipo de mercados a los que poder apostar sino también promociones exclusivas y la posibilidad de poder realizar apuestas en directo para cada jornada del torneo.

En este artículo vamos a conocer qué selecciones son las favoritas para ganar la Eurocopa 2024 y cuáles pueden tener opciones, qué cuotas presentan las favoritas de la Eurocopa 2024, qué selecciones han sido campeonas o han llegado lejos en anteriores Eurocopas, qué estrategias se deben seguir para tener éxito en las apuestas a la Eurocopa 2024 y cuáles son las mejores casas de apuestas para apostar en la Eurocopa 2024.

Cuotas para tus apuestas a los favoritos de la Eurocopa 2024

Veamos a continuación las cuotas a campeón de la Eurocopa 2024 que ofrecen las principales casas de apuestas y donde Francia e Inglaterra parten como las máximas favoritas para ganar esta Eurocopa 2024.

*Cuotas actualizadas a las 12:10 horas del 2 de abril de 2024. Las cuotas no garantizan el éxito del pronóstico y están sujetas a cambios.

Favoritos de la Eurocopa 2024

Las selecciones favoritas para ganar la Eurocopa 2024 son Francia, Inglaterra y Alemania, con un grupo de selecciones aspirantes que pueden tener opciones si ofrecen su mejor nivel como son España y Portugal, además de Bélgica, Italia o Países Bajos.

Veamos de forma más detallada la lista de selecciones favoritas en las apuestas para ganar la Eurocopa 2024.

Francia

Francia es una de las máximas favoritas para ganar la Eurocopa 2024. Finalista en la Eurocopa 2016, campeona del mundo en el Mundial 2018 y finalista en el Mundial 2022, la selección francesa no sólo ha demostrado ser un equipo tremendamente competitivo en torneos de eliminatoria sino que, además, cuenta con una de las mejores generaciones de futbolistas de su historia donde destaca, por encima de todo, la presencia de Kylian Mbappé, es el que es sin duda el mejor futbolista del mundo en la actualidad, y al que acompañan otros jugadores de talla mundial como Antoine Griezmann, Olivier Giroud y Ousmane Dembélé.

Así pues, Francia lo tiene todo para intentar ser campeona de la Eurocopa 2014, especialmente la ilusión de un grupo de futbolistas que no ha sido todavía campeona de Europa y que vienen de haber disputado la final en 3 de los últimos 4 grandes torneos internacionales, siendo la Eurocopa 2021 su gran ‘fracaso’ donde no lograron pasar de Cuartos de Final.

Inglaterra

Inglaterra es la otra gran favorita para ganar la Eurocopa 2024. Finalista en la Eurocopa 2021 y semifinalista en el Mundial 2018, la selección de Inglaterra cuenta ahora mismo con la mejor generación de futbolistas de su historia tanto a nivel de talento como de experiencia en la élite. Sin duda alguna destaca la presencia de su capitán, el goleador Harry Kane, pero no hay que olvidar otros jugadores de nivel top mundial como Declan Rice, Jack Grealish, Bukayo saka o Jude Bellingham, entre otros.

En este caso, el combinado de Inglaterra ha estado cerca de alcanzar la gloria en los últimos torneos pero siempre le ha faltado ‘un pasito más’ para poder ser campeón. Ahora, con el bloque más maduro y con más experiencia es la oportunidad perfecta de que Inglaterra gane por primera vez en su historia una Eurocopa.

Alemania

Alemania es la principal alternativa a Francia e Inglaterra para ganar la Eurocopa 2024. La selección alemana tendrá la ventaja de jugar en casa el torneo y de contar con una excelente plantilla donde se pueden destacar a futbolistas del nivel de Joshua Kimmich, İlkay Gündoğan, Leroy Sané y, sobre todo, Jamal Musiala, una de las estrellas del fútbol europeo en la próxima década.

Sin embargo, en contra de Alemania están sus últimos fracasos internacionales desde que se proclamara campeona del mundo en el Mundial 2014. En el Mundial 2022 no lograron superar la Fase de Grupos, en la Eurocopa 2021 no superaron los Octavos de Final, en el Mundial 2018 no pasaron de la Fase de Grupos y en la Eurocopa 2016 no superaron los Octavos de Final, de nuevo.

España

España es una de las principales outsiders para ganar la Eurocopa 2024. La selección española llega con una plantilla joven y de gran talento, especialmente en el centro del campo y en la delantera donde podemos destacar futbolistas como Rodri, Pedri, Brahim, Nico Williams o Lamine Yamal, entre otros. Sin embargo, el bajo nivel en la línea defensiva suele penalizar en este tipo de torneos, por lo que tienen que darse muchas circunstancias a favor para que la selección española sea capaz de sorprender en esta Eurocopa 2024.

La selección española viene de caer eliminada en Octavos de Final en el Mundial 2022 pero de alcanzar las semifinales en la Eurocopa 2021, aunque en aquel momento el seleccionador era Luis Enrique, uno de los mejores entrenadores del mundo. Muy diferente a un Luis de la Fuente que todavía debe demostrar que tiene nivel para la élite.

Portugal

Portugal es otra gran outsider para ganar la Eurocopa 2024. Si bien no se la considera entre las grandes favoritas para poder ganar el torneo, cuenta con una de las mejores plantillas del continente donde destacan futbolistas del nivel de Rafa Leao, Joao Félix, Bernardo Silva, Rúben Dias, Joao Cancelo, Bruno Fernandes y, seguramente, Cristiano Ronaldo. Además, con la llegada de Roberto Martínez como seleccionador se espera a una Portugal más ofensiva y que explote mejor su inmenso talento ofensivo.

En este caso, la selección portuguesa llega habiendo sido eliminada en Cuartos de Final del Mundial 2022, en la ronda de Octavos de Final de la Eurocopa 2021, en la Fase de Grupos del Mundial 2018 pero habiendo logrado ser campeona en la Eurocopa 2016. Por lo tanto, necesita un punto de inflexión que le permita volver a dar un salto cualitativo en su rendimiento y así poder ser nuevamente aspirante a ganar un gran título internacional.

Bélgica, Países Bajos e Italia

Después de hablar del Top-5 de favoritos para ganar la Eurocopa 2024, podemos mencionar a otras selecciones importantes del continente que tendrán posibilidades de poder salir vencedoras en el torneo.

Bélgica. La selección belga ha contado con la mejor generación de futbolistas de su historia pero no le ha servido para terminar siendo campeona y, ahora, varios de esos futbolistas ya no están en la selección o sus mejores años han pasado. No obstante, sigue teniendo una plantilla top con nombres como Kevin De Bruyne, Jeremy Doku, Romelu Lukaku o Thibaut Courtois.

Países Bajos. Una selección que cuenta con futbolistas del nivel de Frenkie De Jong, Memphis Depay, Cody Gazpo, Virgil van Dijk o Xavi Simons, entre otros, pero que nunca ha logrado ofrecer el nivel esperado en las eliminatorias. Para esta Eurocopa 2024 la falta de talento en el banquillo creo que volverá a lastrar el rendimiento de una selección que debe auto-exigirse más.

Italia. Campeona en la Eurocopa 2021, la selección italiana llega muy presionada por hacer un gran papel tras no haber acudido a los dos últimos Mundiales. En este caso, podemos destacar a futbolistas del nivel de Lorenzo Pellegrini, Federico Chiesa, Nico Barella, Gio Di Lorenzo, Moise Kean, Marco Verrati o Jorginho.

Ediciones anteriores: equipos históricamente fuertes en la Eurocopa

Veamos a continuación qué selecciones han sido las últimas campeonas de la Eurocopa en este siglo y qué podemos destacar sobre ellas.

Ganador Eurocopa Italia 2021 Portugal 2016 España 2012 España 2008 Grecia 2004 Francia 2000

Destaca el ciclo ganador de España que consiguió hacerse con 2 títulos de forma consecutiva y a una Grecia que logró proclamarse campeona en 2004 venciendo a una de las mejores selección de Portugal de la historia que, además, jugaba en casa.

También tenemos a una Italia que logró ser campeona de la Eurocopa 2021 después de no haberse clasificado para el Mundial 2018 ni tampoco haberlo hecho después para el Mundial 2022.

Estrategias para apostar en la Eurocopa 2024

A continuación vamos a ofrecer una serie de estrategias y consejos para apostar en la Eurocopa 2024, y más concretamente para tener éxito realizando pronósticos en el torneo.

Analizar en profundidad la Eurocopa 2024

Recopilar y analizar el mayor volumen de información posible sobre la Eurocopa 2024. Conocer en profundidad el funcionamiento del torneo, las distintas fases del mismo y las características de cada una de las 24 selecciones que participarán en el campeonato y qué rendimiento han ofrecido y pueden ofrecer en el mismo.

Establecer un bankroll para controlar las pérdidas

Antes de comenzar a realizar apuestas en la Eurocopa 2024 es necesario establecer un bankroll previo, el cual, consiste en un límite máximo de dinero que se puede invertir en cada jornada apostadora y que dependerá de nuestras posibilidades económicas. De este modo, nunca se tendrán pérdidas inasumibles y podremos apostar con responsabilidad.

Combinar pronósticos y alternar partidos

La mejor manera de optimizar las apuestas para obtener las máximas ganancias posibles con la mínima inversión es el de combinar distintas apuestas en diferentes partidos de la Eurocopa 2024. En este caso, será recomendable que las apuestas no se limiten sólo a un único partido y que sólo sean apuestas sencillas.

Conclusiones y recomendaciones finales

Veamos ahora una serie de recomendaciones finales sobre qué se puede esperar de la Eurocopa 2024 en relación a las apuestas deportivas.

Equipos favoritos y potenciales sorpresas

Francia, Inglaterra y Alemania parten como las máximas favoritas para ganar la Eurocopa 2024. Sin embargo, otros equipos como España, Portugal e incluso Italia, Bélgica y Países Bajos llegan con opciones de poder ser las potenciales sorpresas del torneo. Todo dependerá del nivel que sean capaces de ofrecer y de cómo vaya desarrollándose el torneo.

Cómo apostar de manera responsable y divertida

El principal consejo para disfrutar al máximo de la Eurocopa 2024 y apostar siempre de forma responsable consiste en gestionar de manera adecuada las posibles pérdidas. Es obvio que no siempre se va a poder ganar a la hora de apostar a la Eurocopa 2024, pero lo que sí se deben controlar en todo momento son las pérdidas y no apostar de forma compulsiva y dejándose llevar por las emociones.

El fútbol es totalmente impredecible

Uno de los principales atractivos del fútbol es su naturaleza impredecible. Por lo tanto, aunque todas las circunstancias indiquen un posible resultado, nunca se puede estar seguro al 100% de que un equipo ganará. Por lo tanto, un pronóstico de fútbol nunca puede ser totalmente seguro.

Disfrutar del evento apostando con responsabilidad

Más allá de la suerte y de lo que se gane apostando, la Eurocopa 2024 es un gran evento futbolístico que hay que disfrutar de principio a fin y apostando en todo momento con responsabilidad.

Mejores casas para apuestas Eurocopa 2024

William Hill Registrarse →

FAQ apuestas favoritos para la Eurocopa 2024

Veamos para finalizar un FAQ de ‘Preguntas y Respuestas’ donde se dará respuesta de forma directa a las principales preguntas que pueden surgir a la hora de realizar apuestas a los favoritos para la EURO 2024.

¿Cuáles son los equipos favoritos para ganar la Eurocopa 2024?

Francia, Inglaterra y Alemania son los equipos favoritos para ganar la Eurocopa 2024 según las apuestas. No obstante, España y Portugal se postulan como las principales alternativas, mientras que Bélgica, Italia y Países Bajos parten también con opciones de poder ganar el torneo.

¿Cuáles son los factores clave a considerar al hacer apuestas para la Eurocopa 2024?

Al hacer apuestas en la Eurocopa 2024 hay que tener en cuenta que se trata de un torneo de corta duración donde las selecciones suelen ir de menos a más y en el que el miedo a caer eliminado prioriza sobre la ilusión de ganar, especialmente durante la Fase de Eliminatorias.

¿Qué equipos podrían tener un buen desempeño en la Eurocopa 2024?

Dejando a un lado las favoritas para ganar la Eurocopa 2024 (Francia, Inglaterra y Alemania), podemos mencionar a España, Portugal, Bélgica, Países Bajos, Italia, Suiza, Dinamarca o Croacia como selecciones que podrían ofrecer un gran rendimiento en esta Eurocopa 2024.

¿Qué jugadores clave podrían influir en el éxito de los equipos favoritos?

Aunque en este tipo de torneos como la Eurocopa 2024 suelen ser las defensas las que deciden al campeón, en esta ocasión los grandes futbolistas ofensivos como Kylian Mbappé, Harry Kane, Jamal Musiala o Rafa Leao tienen nivel suficiente para decidir partidos por sí solos.