El sorteo de la tercera ronda de la Copa de la Liga inglesa "Carabao" deparó un enfrentamiento explosivo y temprano entre el Liverpool y el Tottenham, tras la victoria de este último sobre el Charlton ayer miércoles (5-1).
Es probable que el Leeds se mida al Chelsea, en caso de que el club londinense venza al Luton Town hoy jueves.
El Manchester United se enfrenta a un equipo de la Premier League, el Brighton, mientras que el vigente campeón, el Manchester City, recibe al Norwich.
El Fleetwood, el único equipo restante de la Cuarta División en el torneo, recibe al Sheffield United.
Los nueve equipos de la Premier League que disputan competiciones europeas —Arsenal, Aston Villa, Bournemouth, Brighton, Crystal Palace, Liverpool, Manchester City, Manchester United y Sunderland— entran todos en la Copa Carabao en la tercera ronda.
Para evitar coincidir con las jornadas inaugurales de la Liga de Campeones de Europa y la Liga Europa, los partidos se disputarán a lo largo de las semanas que comienzan el lunes 7 y el lunes 14 de septiembre.
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El sorteo completo quedó de la siguiente manera:
Crystal Palace contra Middlesbrough
Manchester United contra Brighton
Manchester City contra Norwich
Sunderland contra Hull
Ipswich contra Arsenal
Coventry contra Aston Villa
Bournemouth contra Lincoln
Liverpool contra Tottenham
Chelsea o Luton contra Leeds
Millwall contra Newcastle
Fleetwood contra Sheffield United
Everton contra Wolverhampton
Leyton Orient contra Bradford
Reading contra Brentford
Peterborough contra Barnsley
West Ham contra Fulham o Wimbledon