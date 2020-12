Chofis López asegura interés por parte de León para ficharlo

El jugador de Chivas habló sobre su futuro y su posible salida al finalista del Guardianes 2020.

El futuro de Eduardo López es sumamente incierto. El mexicano, quien renovó en verano de 2020 con Chivas, habló sobre lo que sucederá con su carrera, ya que Guadalajara lo colocó en la lista de transferibles y no entra en planes para el siguiente torneo.

El mediocampista dio a conocer más detalles sobre su salida del Rebaño Sagrado y en esta ocasión apareció un nuevo pretendiente. León, equipo que jugará la final del Guardianes 2020, estaría interesado en hacerse de sus servicios de cara a la próxima campaña.

"No he hablado con nadie. Nada más por ahí me dijeron que hay interés, pero no he hablado con nadie. Simplemente hay que esperar y ojalá se pueda resolver esto pronto. Hay que esperar un par de días para ver a dónde podemos ir", dijo para Peloteros PQ.

Con respecto a su salida de los Rojiblancos, la Chofis considera que se malinterpretó la situación y el club no dijo toda la verdad del asunto. "Hay cosas muy incoherentes que no tienen sentido, en el aspecto en que no sabían ni a quién echarle la culpa y para todo éramos dos o tres jugadores", puntualizó.