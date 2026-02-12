Chivas vs América, Clausura 2026 de la Liga MX: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Chivas recibe al América este sábado 14 de febrero a las 21:07 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Akron dentro de la actividad de la jornada 6 del torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

Sigue aquí en directo el partido Chivas vs América del torneo Clausura 2026

El Guadalajara vive un gran momento con cinco victorias de manera consecutiva y siendo líderes del futbol mexicano en solitario, por lo que quieren dar un golpe sobre la mesa derrotando a sus acérrimos rivales y llevarse esta nueva edición del Clásico Nacional.

Las Águilas han tenido un rendimiento un tanto irregular en el semestre y vienen de una actuación gris a media semana contra el Olimpia en la Concacaf Champions Cup, algo que esperan dejar atrás cuanto antes y sorprender al Rebaño Sagrado en su cancha para acabar con su invicto.

Cómo ver Chivas vs América, por Clausura 2026: Canales de TV y transmisiones en vivo

PAÍS O ZONA CANAL O STREAMING México Prime Video Estados Unidos Telemundo, Universo Sudamérica Sin transmisión España Sin transmisión

El partido será transmitido en México a través de Prime Video, mientras que en los Estados Unidos, podrá verse por la señal de Telemundo y Universo. Para España y Sudamérica no habrá transmisión de este compromiso.

Hora de inicio de Chivas vs América

Liga MX - Clausura Estadio Akron

El partido se disputa este sábado 14 de febrero a las 21:07 horas (tiempo del centro de México) y tendrá como escenario el estadio Akron.

México: 21:07 horas

Estados Unidos:22:07 horas (tiempo del este)

Argentina: 00:07 horas

00:07 horas España:04:07 horas (domingo 15)

Noticias del equipo y escuadras

CD Guadalajara contra CF America alineaciones probables Alineación probable Suplentes Manager G. Milito Alineación probable Suplentes Manager A. Jardine

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Noticias de Chivas

Las Chivas han sorprendido a propios y extraños con su espectacular arranque en el torneo Clausura 2026 y están cada vez más cerca de igualar la marca histórica de ocho victorias consecutivas que obtuvieron en el Bicentenario 2010, cuando estaban bajo el mando de José Luis Real.

Además, el Guadalajara espera aprovechar su buen momento para cortar la racha negativa que tiene en el Estadio Akron contra el América, a quienes no vencen en este escenario desde las semifinales del torneo Guardianes 2020 y en fase regular, desde el Clausura 2017.

Diego Milito tendrá una sensible baja para el Clásico Nacional, pues no contará con Luis Romo, el cual sufrió una lesión muscular en el partido ante Mazatlán y se estima que estaría fuera de actividad con el Rebaño Sagrado entre cuatro y seis semanas, dependiendo de la evolución de la afectación.

Noticias de América

Semanas complicadas ha vivido América en el arranque del Clausura 2026, donde tuvieron una racha de tres partidos sin victoria y sin marcar gol, además de sufrir la baja de jugadores como Álvaro Fidalgo, Allan Saint-Maximin y Rodrigo Aguirre, lo que ha desestabilizado al equipo dirigido por André Jardine.

Se espera que en este compromiso, los refuerzos de los Azulcremas, Thiago Espinosa y Vinicius Lima ya puedan ver algunos minutos en caso de ser necesario, pues recién se incorporaron a la institución hace unos días y aún están en proceso de adaptación a su nuevo club.

Cómo llegan al partido

