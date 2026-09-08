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Palestra ChelseaGetty Images

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Chelsea, el debut de Palestra vuelve a aplazarse: se perderá el duelo contra el Leeds

Chelsea

Se retrasa de nuevo el debut con el Chelsea de Marco Palestra. El ex carrilero del Cagliari también se perderá el duelo de la Carabao Cup del miércoles contra el Leeds, pero podría volver a estar disponible para el partido del próximo sábado0 contra el Hull City.


De hecho, Alonso confirmó en rueda de prensa que ninguno de los dos formará parte del viaje a Leeds.


"Todavía no están listos para saltar al campo y no es el momento de correr riesgos apresurados. Evaluaremos su situación partido a partido". Se retrasa de nuevo el debut con el Chelsea de Marco Palestra. El ex carrilero del Cagliari también se perderá el duelo de la Carabao Cup del miércoles contra el Leeds, pero podría volver a estar disponible para el partido del próximo sábado0 contra el Hull City.


De hecho, Alonso confirmó en rueda de prensa que ninguno de los dos formará parte del viaje a Leeds.


Palestra pasó del Atalanta al Inter en verano, por la cifra de 55 millones de euros. El Inter también estaba interesado en él.



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