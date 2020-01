Charly Rodríguez: "Todo mexicano quiere jugar en Chivas"

El codiciado mediocampista tuvo elogios para el Rebaño Sagrado.

Desde su consolidación con , Carlos Rodríguez ha sido señalado como uno de los jugadores con mayor proyección en la , sorprendiendo por su participación en el y siendo una de las figuras en el título del Apertura 2019.

Pese a solo tener 23 años la carrera de Charly ya ha tenido cierto recorrido, platicando con ESPN respecto a sus inicios como futbolista en una escuela del Guadalajara: “Vi notas que decían que me había dejado ir, pero es una escuelita que está muy cerca de mi casa, que no es filial de Chivas, es punto y aparte. Estuve ahí porque jugaba con una categoría más arriba, porque aún no había mi categoría, empecé ahí".

"Estuve cuatro años, pero a los nacionales y eso iba con Monterrey, hasta que ya le dije a mis papás que estaba muy a gusto con los amigos que hice, ahí ya seguí con los de mi categoría. Ese es el tema de Chivas, empecé ahí más que nada por la cercanía que tenía, y obviamente es el equipo que es Chivas, que todo jugador mexicano también quiere jugar ahí“.

Por primera ocasión, el mediocampista mexicano declaró su agrado por el Rebaño Sagrado, club que lo buscó de la mano de José Luis Higuera en marzo de 2019, aunque no pudo convencer a Monterrey de vendérselo.

Finalmente, Charly confesó qué campeonatos europeos le llaman la atención para emigrar más temprano que tarde: "En lo personal, desde muy pequeño me ha gustado la Liga española, no sé si sea por el estilo de futbol que se juega en esa Liga. Equipos como el , , ... sigo de cerca desde muy chico. Hay otras ligas como la Premier League, que sabemos que en tal vez sea un poco más los primeros cuatro equipos, que siempre son los primeros cuatro, y tal vez la Premier League sea un poco más competitiva", finalizó.